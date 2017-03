Par spēles «Zilais valis» bīstamību brīdina skolās 10.03.2017

Plašsaziņas līdzekļos vairākkārt izskanējusi informācija par spēli «Zilais valis». To dēvē par spēli, bet patiesībā tā nav spēle, bet gan mudinājums veikt sev miesas bojājumus un vēlāk ar video vai fotoattēliem dalīties internetā. Spēles bīstamību pārrunā skolās. Arī vecākiem jāvēro savu atvašu uzvedība.

Šīs aktivitātes pirmsākumi meklējami Krievijā. Spēles veidotāji, izmantojot internetu, iesaista bērnus un jauniešus, lai ar tiem varētu manipulēt. Droša interneta eksperti skaidro, ka «Zilais valis» radīta, lai meklētu un pulcētu internetā līdzīgi domājošos, tos «uzkurinātu» un mudinātu uz pašiznīcinošu rīcību, piemēram, miesas bojājumu nodarīšanu sev. Šīs aktivitātes lielākā riska grupa ir emocionāli nenobrieduši un depresīvi jaunieši, kas nesaņem atbalstu ģimenē, jūtas nenovērtēti un vēlas pievērst līdzcilvēku uzmanību, vēsta drossinternets.lv.

Facebook.com lapā «Mammas Talsos» taujājām, vai ir pamats bažām, ka spēle ir populāra mūsu apkārtnes skolās. Grupas dalībnieki pauž viedokli, ka, iespējams, tieši medijos izskanējusī informācija mudina uzzināt vairāk par šo spēli. Diskusijā minētas skolas, kurās spēles bīstamība ar audzēkņiem tikusi pārrunāta. Vairākas mammas norāda, ka viņu bērnu telefonos nav pieejams internets, tas ir viens no veidiem, kā pasargāt bērnu no dažādiem apdraudējumiem. Tāpat vecāki ar bērniem pārrunā «Zilā vaļa» bīstamību. Drossinternets.lv pieejamā informācija atgādina, ka interneta pieslēgumu var iegūt skolās, bibliotēkās, kafejnīcās un citās publiskās vietās, tādēļ neatsveramas ir sarunas ar bērnu par viņa dzīvē aktuālo.

Talsu novada izglītības pārvaldes vadītājs Uldis Katlaps atklāj, ka skolām izsūtīta informācija par šo spēli. «Turam roku uz pulsa, lai nepieciešamības gadījumā nekavējoties reaģētu. Skolās strādā profesionāļi, kuri ikdienā seko līdzi jauniešu aktivitātēm,» skaidro izglītības pārvaldes vadītājs. U. Katlaps neslēpj, ka bieži vien pat vecākiem, kuriem ir ļoti labas datorzināšanas, ir grūti izsekot bērnu darbībām viedierīcēs. «Nereti ir tā, ka bērni vecākiem rāda nevainīgas spēlītes, bet īstenībā fonā ir kaut kas cits. Vecākiem ir jābūt uzmanīgiem, jāvēro, vai pēc spēļu spēlēšanas bērnu uzvedībā nerodas izmaiņas. Jāskatās, ko bērns spēlē un cik daudz. Jaunā paaudze ir tik gudra, ka māk noslēpt darīto, it sevišķi, ja kāds teicis, ka to darīt nedrīkst,» skaidro speciālists.

«Ja pamani, ka bērnam ir grieztas rokas, skrāpējumi ar asu priekšmetu uz miesas, zilumi, runā par kāpšanu augstās celtnēs un tamlīdzīgi, noteikti ir jāiesaistās, jāziņo ģimenei, jāiesaista skolas psihologs, jāuzdod jautājumi bērnam vai jaunietim, lai noskaidrotu, kāpēc viņš to dara,» pauž mājaslapā drossinternets.lv ievietotā informācija. Minētajā vietnē ir pieejama informācija par drošību internetā gan bērniem, gan viņu vecākiem un skolotājiem.

Valsts policijas Sabiedrisko attiecību nodaļas vecākā speciāliste Ilze Jurēvica skaidro, ka policija pārbaudījusi informāciju, kas saņemta par it kā šādas spēles esamību un jauniešu iesaisti tajā, taču nav identificēta neviena persona, kuras mērķis būtu organizēt saraksti, kuras rezultātā mēģinātu panākt, ka jaunieši sev nodara miesas bojājumus. «Konstatējām, ka šajās grupās apvienojušies paši jaunieši, kuri, savstarpēji apmainoties ar informāciju, cits citu izaicina. Jāsaka, ka šādu grupu sarakstēs patiesi ir atrodami fotoattēli, kuros redzami miesas bojājumi, tomēr policijas veiktā izpēte liecina, ka lielākoties tie ir internetā lejuplādēti attēli, kuri pēc tam ievietoti jauniešu sarakstē. No satura viedokļa šīs grupas vairāk ir kā interešu grupas, kurās jaunieši apmainās ne tikai ar destruktīva rakstura informāciju, bet arī par ikdienu, mūziku un citām interesēm. Tomēr jāuzsver, ka, lai arī šobrīd reāli draudi bērnu dzīvībai un drošībai saistībā ar šo fenomenu nepastāv, zināmas bažas rada tas, ar kādu interesi jaunieši šādu grupu sarakstēs iesaistās. Aicinām jauniešu vecākus pievērst uzmanību sava bērna aktivitātēm internetā un vispārējai bērna labsajūtai,» nostāju pauž I. Jurēvica. Ja ir pamats aizdomām, ka bērns iesaistījies šādā «izaicinājumu spēlē», speciāliste aicina vērsties pēc palīdzības Valsts policijā, Bērnu tiesību aizsardzības inspekcijā vai sociālajos dienestos.

Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Talsu iecirkņa kriminālpolicijas nodaļas priekšnieks Mārcis Pētersons atklāj, ka līdz šim nav saņemti iesniegumi par spēles izplatību un konkrētiem gadījumiem. Arī viņš vērš uzmanību uz to, ka vērīgiem jābūt ne tikai skolotājiem, bet arī vecākiem.

