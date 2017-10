«Par skolotāju izlēmu kļūt jau 1. klasē» 17.10.2017

Turpinot iepazīšanos ar talseniecēm, kuras guvušas uzvaru Latvijas iniciatīvā «Iedvesmojošākais skolotājs», devāmies pie atraktīvās Talsu sākumskolas latviešu valodas un literatūras skolotājas Antras Puriņas. Audzēkņi uzsver, ka viņa spēj iedvesmot pat visbiklāko skolēnu un ikvienā redz talantus, ko mudina pilnveidot un attīstīt.

Tā kā, uzsākot skolas gaitas, Antrai bija fantastiska klases audzinātāja, arī viņa pati pieņēma lēmumu kādu dienu stāties klases priekšā. Tas gan nenozīmē, ka prātā laiku pa laikam neradās citas idejas. Aizbraucot uz televīziju, kur tika izspēlēts fragments no Ilzes Indrānes stāsta «Anemone», meitene apjauta, ka vēlas kļūt par aktrisi. Pirmsskolas vecumā viņas sapņu profesija bija ārsts, un, laikam ejot, viņu intertesējušas visas trīs profesijas, taču tieši skolotāja darbs ir tas, kas šīs jomas spēj apvienot.

Visvairāk skolotāja darbā Antru aizrauj atšķirīgās situācijas — skolotājs šodien klases priekšā nekad nevar būt tāds, kā bija vakar vai aizvakar. Dažkārt nodarbību modelis, kas vienā klasē bijis veiksmīgs, otrā nebūt neder. Dienu no dienas atšķiras gan skolotāja, gan skolēnu noskaņojums, un līdz ar to arī kopējā atmosfēra.

Par lielāko mīnusu Antra sauc negatīvo attieksmi, ko dažkārt savos bērnos iesēj vecāki. Ja viņiem, apmeklējot skolu, ir bijušas problēmas, viņi tās nes līdzi un nereti nodod bērniem. Šādos gadījumos skolotājam ir jāpieliek lielas pūles, lai to izmainītu un noskaņojums klasē būtu pozitīvs.

Nogurums pāriet, gandarījums paliek

Talsu sākumskolā Antra strādā jau otro gadu un uz darbu iet ar prieku. «Bieži vien, aizejot mājās, gaidu nākamo rītu, lai varētu doties uz skolu. Citreiz pēc septiņu stundu vadīšanas nogurums ir tik liels, ka vairs nevaru parunāt un uz tuvinieku uzdotajiem jautājumiem tikai kratu galvu. Pēc tam nogurums pāriet, taču gandarījums paliek,» skaidro Antra. Spēku un enerģiju turpināt iesākto viņai dod bērnu uzticība. Tāpat viņa daudz strādā ar sevi — analizē un cenšas izprast savas izjūtas un to iemeslus.

Lai arī Antra pati jau 35 gadus ir skolotāja, viņa turpina apbrīnot šīs profesijas pārstāvjus. Viņasprāt, par skolotāju nevar kļūt — vai nu cilvēks ir, vai nav skolotājs. «Teorētiski saprotu, ka dzīve ir īsa, bet man no laika gala skola ir patikusi tādēļ, ka rodas izjūta — nupat bija pirmdiena, un nu jau ir piektdiena. Tikko pagāja Ziemassvētki un jau tuvojas vasara. Esmu gana enerģisks cilvēks, un man ir vajadzīgs šis ritenis, kas nemitīgi griežas,» atklāj pedagoģe.

Par labu latviešu valodai Antra nosvērās tādēļ, ka saprata — valoda ir visa pamatā. Tā iemesla dēļ, ka viņai apkārt ir bijuši ļoti daudz latviešu valodas skolotāju, agrāk viņa no šī priekšmeta centās izvairīties, taču liktenim bija citi plāni. Pabeigusi Rīgas 1. pedagoģisko skolu, Antra iestājās konservatorijā, izmācījās par teātra režisoru un vēlāk iestājās Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijā, kur viņai vajadzēja izvēlēties kādu mācību priekšmetu. Strādājot skolā, viņa bija apjautusi, cik liela nozīme patiesībā ir latviešu valodai. Ja bērns izprot valodu, viņam padodas vēsture, ķīmija un citi priekšmeti. Latviešu valoda lielā mērā ir saistīta arī ar režiju, retoriku un aktiermeistarību, ko Antra pasniedza, strādājot Ziemeļvalstu ģimnāzijā.

«Esmu strādājusi ar bērniem visos vecuma posmos — bērnudārzā, sākumskolā, pamatskolā un vidusskolā. Šobrīd darbojos ar skolēniem no 1. līdz 6. klasei. 5. un 6. klasē meitenes pievērš uzmanību tam, kā skolotāja ir apģērbusies, puišiem ir svarīgs kaut kas cits — viņus satrauc viss, tikai ne mācības,» teic Antra. Viņa cenšas neatkāpties no tā, ko ir teikusi, vienlaikus atceroties: katram bērnam ir savi apstākļi un savs dzīvesstāsts, un uzspiest visiem vienu zīmogu nedrīkst.

Sirdī vidzemniece

Par to, ka viņu kāds ir pieteicis konkursam, pedagoģe uzzināja tikai tajā brīdī, kad uz skolu bija atbraukuši televīzijas pārstāvji. «Kad mums teica — jūs ar Ievu esat izvirzītas, skrēju pie datora un skatījos, kas tas par konkursu. Cilvēks vispār ir ļoti sarežģīta būtne — viņš pierod pie publicitātes,» smejas Antra. Iepriekš viņa, strādājot Ziemeļvalstu ģimnāzijā, divus gadus pēc kārtas ieguva arī «Sakarīgākā skolotāja» titulu.

Pēc mācību stundām Antra vada teātra studiju «Spēle», divus pieaugušo teātru kolektīvus Virbos un Dižstendē un dziesmu un deju grupu «Rada» (iepriekš — «Mēnessakmens»), kā arī strādā par logopēdi. Brīdī, kad Antra sāka strādāt Talsos, viņa noorganizēja skolotāju talantu festivālu un Talsu pamatskolas skolotājiem parādīja čigānu deju, ko pirms tam mācīja nedzirdīgajiem. Drīz vien izveidojās deju grupa «Mēnessakmens», kas vēlāk pārtapa par «Radu».

Sirdī Antra ir vidzemniece, taču patlaban sevi sauc par talsenieci. Viņa ir dzimusi Madonas rajona Praulienā un pēc Valmieras Viestura 3. vidusskolas teātra klases absolvēšanas iestājās Rīgas 1. pedagoģiskajā skolā. Drīz vien viņa Rīgas Centrāltirgū satika savu nākamo vīru Uģi, kurš toreiz bija atbraucis tirgot zemenes. Pēc trim gadiem Antra apprecējās un pārnāca uz Talsiem. Diezgan ilgi viņa nevarēja atrast darbu un turpināja braukāt uz galvaspilsētu, taču tad sāka pasniegt teātra nodarbības, un ar laiku darba joma paplašinājās.

Treniņš dzīvei

«Mani līdz sirds dziļumiem aizkustināja tas, ko nesen pateica 5. klases skolnieks Pauls. Es bērniem stāstīju par to, ka dzīvē viss nav tikai gludi un ir svarīgi, lai viņi būtu atbildīgi par savu rīcību un domām, jo tad dzīvē dažādas negācijas un nebūšanas ies garām. Pēkšņi skolnieks teica: «Zināt, skolotāj, jūs esat kā dzīves treneris!» Šādu salīdzinājumu nekad nebiju dzirdējusi. Pēc tam mājās domāju — ja man kāds prasītu, kas ir skolotājs, es teiktu — tas ir dzīves treneris,» prāto Antra.

