Izlasot «Talsu Vēstu» 3. septembra numurā publicēto Gundegas Grīnumas rakstu «Dāvāsim skolai simtgadniecei Raiņa vārdu», vēlētos paust savu viedokli šā ierosinājuma sakarā.

Lai bijušie skolas absolventi, tai skaitā raksta autore, skolotāji un pilsētas iedzīvotāji zinātu skolas vēsturi, citēšu skolas pamatos speciālā kapsulā iebetonētās kronikas teksta fragmentus:

«Tiek iemūrēta kopā ar citiem dokumentiem jaunceļamās skolas pamatakmenī. Pilsētas pamatskola ir turpinājums no pareizticīgo draudzes skolas, kas dibināta 1885. gadā. Vecā, pārdzīvotā krievu skola dabiski slēdza savus rēķinus jau 1915. gadā. Šīs skolas skolotāji Jānis Staprāns un Karps Žuniņš no pasaules kara viļņa dzīti, atstāja Talsus, pārceldamies, pirmais uz Valku un otrais uz Vitebsku. Skolas inventārs tika iznīcināts no vācu kara spēka. Akmeņu mūra skolas namā ievietoti kara gūstekņi. Vācu okupācijas laikā tur ievietota vācu vidusskola (Mittelschule).

Okupācijas varai sabrūkot

1919. gada sākumā, skolu pārņēma savā pārziņā skolotājs Jānis Staprāns, atverot tur uz privātiem pamatiem latvju skolu, kurā iestājās 66 zēni un 49 meitenes, kopā 115 skolēni. Par otru skolotāju skolā strādāja 8 klasu ģimnāzijas kursu beiguse Vera Freimane. J. Staprāns beidzis Baltijas Skolotāju semināru 1891. gadā. Februāra mēnesī labprātīgi uzņēmās trešā skolotāja pienākumus Maskavas Komercinstitūta students Sergejs Staprāns, kurš nostrādāja tikai vienu mēnesi un neatkarīgu iemeslu dēļ bija spiests skolu atstāt. Tad viņa vietā par skolotāju iestājās Rīgas Politechniskā institūta komercnodaļas kursu beigušais Juris Grīnvalds, kas skolā nostrādāja tikai divi nedēļas. Viņa vietā iestājās Marjūle Jungfermane, kas beigusi Ventspils sieviešu ģimnāzijas kursu. Visi minētie skolotāji līdz skolas pāriešanai pilsētas pašvaldības pārziņā strādāja bez algas. (..) 1924. gada 27. aprīlī skola (..) «svinēja savus 5 gadu pastāvēšanas svētkus un bija skolas karoga iesvētīšana. Karogs izgatavots no tūka ķiršbrūnā krāsā, uz kura ar zīdu izšūts kupls ozols — skolas jaunatnes emblems, aiz tā uzlecoša saule; otrā pusē dzeltens zīda lastiņš, uz kura uzšūts ugunskrusts. Gar malām abās pusēs karogam izšūti latvju ornamenti. Kāts ozola, kurā visu Talsu organizāciju priekšstāvji iedzina sudraba, apzeltītas un aprakstītas piemiņas zīmes. (..) 1925. gada «1. jūnijā tiek sarīkoti apriņķa pamatskolu bērnu svētki un arī iesvētīts jaunbūvējamam skolas namam pamatakmens.»

Pilnu kronikas tekstu var izlasīt laikrakstā «Kurzemes Balss» 1925. gada 29. maija numurā 2. lapaspusē.

Pamatakmeni iesvētīja

Talsu luterāņu latviešu draudzes mācītājs Oskars Martinelli. Pēc 17 mēnešiem jaunās skolas celtniecību pabeidza un 1926. gada 3. oktobrī notika skolas iesvētīšana. Šis brīdis bija vēl svinīgāks, jo sakrita ar skolas pārziņa Jāņa Staprāna 35 gadu darba jubileju. Jānis Staprāns skolu vadīja līdz 1926./27. mācību gada beigām. Skolēnu vecāki un vietējā sabiedrība atzinīgi novērtēja tā ieguldījumu pedagoģiskajā darbā. Ne velti viņa darbības laikā un vēl mūsdienās vecāka gadagājuma skolas absolventi pilsētas pamatskolu dēvē par Staprāna skolu. Līdz tam Talsos tāda atpazīstamība vēl bijusi tikai Friča Feldmaņa, Friča Cirķeļa un Kārļa Mīlenbaha skolai.

Skolotāja Vera Insberga (Kalnāja) rakstīja:

«1927. gadā Staprāns atstāja direktora vietu un aizgāja pensijā. Bija žēl. Viņš bija man kā tēvs. Divi toreiz sākām strādāt. Dzīvojām saticīgi, mums strīdi bija sveši. Svešas sūdzības un intrigas. Debatējām tikai par audzināšanas un mācīšanas jautājumiem.»

J. Staprāns aizgāja mūžībā 1953. gada 23. decembrī. Apbedīts Rīgā 1. Meža kapos. Atzīmējot J. Staprāna 35 gadu darba atceri, laikraksts «Talsu Vēstnesis» 1926. gada 8. oktobra numurā rakstīja:

«(..) skolotāji nodziedāja «Dievs, dod tautas darbiniekiem» un pēc tam Talsu Valsts vidusskolas skolotājs Aleksandrs Ezeriņš siltā un izjustā runā sveic gaviļnieku, atzīmēdams viņa nopelnus izglītības druvā, stingrību un noteiktību politiski-sabiedriskā dzīvē. Kā mazu atzinības zīmi no Talsu skolotājiem pasniedz viņam Raiņa kopotos rakstus.»

Skolas atklāšanā Rainis (īstajā vārdā Jānis Pliekšāns) nepiedalījās, tās atklāšanā gan piedalījās Talsos dzimušais rakstnieks un literatūrkritiķis Kārlis Dziļleja (līdz 1940. gadam Kārlis Tīfentāls (1891—1963 Stokholmā, Zviedrijā, pārapbedīts Lībagu pagasta Jauviņu kapsētā). Viņš apsveica klātesošos no Rīgas pilsētas domes sociāldemokrātiskās frakcijas vārdā un salīdzināja skolu stāvokli Talsos tanī laikā, kad viņš mācījās, ar tagadējo. Izjustos vārdos viņš atcerējās tos laikus, kad Talsos cēla pilis pakalnos, tikai tās bija baronu ligzdas. Viņa vārdiem runājot: «Tagad Talsu darba tauta ceļ pilis pašas vajadzībām un arī baronu ligzdas pārvērš par gaismas pilīm.»

Es saprotu dažu bijušo absolventu un varbūt arī skolotāju vēlmi skolai dot Raiņa vārdu, bet par kādiem nopelniem? Vai tikai tāpēc, ka viņš apskatīja jaunuzcelto skolu? Kaut arī viņš būtu piedalījies skolas atklāšanā, vai tādā gadījumā skolai jādod Raiņa vārds? Pirms daudziem gadiem bijušās pamatskolas absolventes Leonija Rezonga, Austra Lasenberga un Elvīra Birkenberga gribēja mani pārliecināt, ka Rainis esot piedalījies skolas atklāšanā. Viņas šo faktu minēja pat savās atmiņās. Arī es toreiz «uzķēros uz viņu āķa». Kad sāku pētīt dokumentus, izrādījās, ka tā nav patiesība. Kā redzams, atmiņas ir ļoti subjektīvas. Rainis kā izglītības ministrs piedalījās otrajās Talsu apriņķa dziesmu dienās 1927. gada 12. jūnijā. Viņš apmeklēja jaunuzcelto latvju sešu klašu pamatskolu pilsētas galvas Aleksandra Reiznieka pavadībā, kur to sagaidīja skolas pārzinis J. Staprāns. Nesaprotams ir tas, ka «Talsu Vēstīs» publicēts novada muzeja arhīva foto ar nepareizu aprakstu. Tajā pašā laikā Rainis apmeklēja arī Talsu Valsts vidusskolu (tagadējā muzeja ēkā K. Mīlenbaha ielā 19). Vai tad arī vidusskolai, tagad Valsts ģimnāzija, būtu jādod Raiņa vārds?

Par dziesmu dienu norisi runājot,

jāsaka Talsu iedzīvotājiem patiesība. Varbūt, ka daudzi to nezina, ka pilsoniskā sabiedrība Raini neuzņēma viennozīmīgi. Par to rakstīja bezpartejisks nacionāls laikraksts «Kurzemes Balss», kas saistīja pilsētas un apkārtnes turīgo iedzīvotāju uzmanību, 1927. gada 17. jūnija numurā: «Svētkus atklāja Rainis ar diezgan garu un stipri netaktisku runu. Šī runa bija vienīgais traucējums svētku svinīgajā noskaņā un sajūsmā. Rainis ir varens dzejnieks, bet vājš runātājs un pavisam vājš politiķis. Un kā visi vājie politiķi, tā arī Rainis mīl jaukt savu politiku vietā un nevietā, un caur to tikai sabojā iespaidu un kaitē tai lietai, kurai gribējis pakalpot. Tā arī Rainis. Viņš gribējis oficiāli apsveikt svētku viesus, bet, redzot tik daudz tautas, esot tā sajūsmināts, ka jāpaliekot tīri vai par dzejnieku. Talsu pilskalns esot atdzīvojies, tauta atkal kā senās dienās esot sanākusi šurp, bet ar jaunu kultūru, ar jauniem lozungiem (sociālistiskiem?), un, izmantojot tagadējo situāciju (demokrātismu?) iešot pretim savam gala mērķim (sociālismam?). Sevišķi liels prieks viņam esot par to, ka šos svētkus sarīkojusi pati pamatšķira — tā pašvaldība, kura esot pašas pamatšķiras rokās (pilsētas valde!). Tauta klausījās šo runu, brīnījās un sarka, bet runas beigās sāka demonstratīvi aplaudēt. Katram taču skaidrs, ka nekādu jaunu, sociālistisku vai internacionālu lozungu še nav. Viss vietā, karogi, jātnieki, sieviešu apģēŗbi, pati programma, kur ¾ ir tautas dziesmas, liecina pretējo. Liecina, ka tā ideja, tās gars, kas šajos svētkos valda un dominē, ir tā pati vecā tautiskā ideja, nacionālais gars. Un beidzot, kur netaktiskums jau stāv tuvu robežās ar nekaunību, ir apgalvojums, ka svētkus sarīkojusi pilsētas valde, pilnīgi noklusējot, ka pilsētas valde rīkoja svētkus kopā ar apriņķa valdi, kura piedalījās kā rīcības komitejā (Jānis Putnaērglis), tā arī materiāliem līdzekļiem. Tas jau bija skaidri pateikts arī svētku programmā, bet nevar jau prasīt, lai Rainis būtu programmu izlasījis. Tādēļ mēs pagaidām pieļaujam varbūtību, ka šo kļūdu Rainis pielaida netīšām, jo bija no vietējiem politiķiem nepareizi informēts. Mēs gaidām, vai «Talsu Vēstnesis…» izlabos šo Raiņa kļūdu, un ja nē, tad paliksim pie pārliecības, ka tā nebija kļūda, bet apzinīga lielīšanās ar svešām spalvām.»

1927. gadā Talsos iznāca divi laikraksti. Jau minētais «Talsu Vēstnesis», kas sevi dēvēja kā «noteikti demokrātisks nedēļas laikraksts». Tā redakcijas komisija sastāvēja galvenokārt no vietējiem sociāldemokrātiem, kā Jāni Staprānu, Aleksandru Reiznieku un citiem. Kā zināms, Rainis arī bija sociāldemokrāts. Laikraksta «Talsu Vēstnesis» Rīgas korespondents raksta par tikšanos ar Raini viņa Rīgas dzīvoklī. Rainis saka: «Tie jūsējie bija dūšīgi. Šie svētki bija vieni no labākajiem, kādos šajā pavasarī esmu piedalījies.» Par pašu svētku nozīmi — izglītības ministrs ar aizrautību atceras pamatskolas un vidusskolas jaunatni, kura to sagaidīja ar ziediem. Viņš priecājas par Talsu darba tautu, kura pratusi pierādīt savas šķiras apziņu un pirms trim gadiem saņēmusi pilsētas pārvaldību savās rokās, saka biedrs Rainis, un pozitīvie rezultāti tagad redzami».

Domāju, ka G. Grīnumas stiprākais arguments, kā viņa raksta: «Ir Raiņa, tolaik — Latvijas Republikas izglītības ministra — līdzdalība tagadējā skolas nama atklāšanā 1927. gada jūnijā», neiztur nekādu kritiku.

Es tikai vēlos atgādināt

visiem talsiniekiem, ka Pastendes ielu ar 1928. gada 1. martu pārdēvēja par Raiņa ielu un Krievraga 2. līniju par Aspazijas ielu. Pieļauju, ka to panāca sociāldemokrāti, jo pilsētas domē sociāldemokrāti bija vairākumā. Tas fakts, ka Rainis vairākkārt apmeklējis Talsus, nenozīmē, ka viņa vārdā jādēvē visi tie objekti, kur viņš esot spēris kāju. Man stāstīja Leonija Rezonga, ka Rainis vairākkārt viesojies viņu mājā, toreiz Krievraga 1. līnijā 3, tagad Krievraga iela, un ticies ar vietējiem sociāldemokrātiem. Runājot par skolotāja Andreja Tīla ģimeni, liekas, ka pie viņiem biežāk viesojās Aspazija, jo viņa redzēta fotogrāfijās kopā ar Mariju Tīli Talsu apriņķa 4. dziesmu dienā 1935. gada 16. jūnijā, kas notika senču pilskalnā. Vēlreiz gribu atgādināt, ka Verēna Emīlija Tīle (1903) absolvēja Talsu Valsts vidusskolu 1923. gadā, 2. izlaidumā, nevis 1927. gadā, kā raksta autore. Verēna strādāja Talsu slimnīcā par žēlsirdīgo māsu. 1934. gadā aizgāja mūžībā. Apbedīta Antiņu kapsētā.

