Turpinot Talsu novada pašvaldības organizēto sapulču ciklu «Prioritātes un galvenie darbības virzieni Talsu novada pagastu un pilsētu pārvaldēs 2017.—2019. gadam», 27. septembrī iedzīvotāju sapulce notika Laucienes kultūras nama mazajā zālē.

Tāpat kā nedēļu iepriekš Vandzenes pusē,

arī sapulcē Laucienē galvenie klausītāji bija dažādu pašvaldības iestāžu darbinieki, bet citu pagasta iedzīvotāju dalība tajā bija niecīga. Uzrunājot klātesošos, pagasta pārvaldes vadītājs Juris Upmalis iepazīstināja ar padarīto 2015. un 2016. gadā un pastāstīja par iecerēm, ko plānots īstenot līdz 2020. gadam. 2015. gadā, piesaistot Eiropas Savienības finansējumu, pabeigts Laucienes ambulances telpu remonts, kurā strādā ģimenes ārste Evija Sporāne. Sakārtotas ne tikai pieņemšanas un procedūru telpas, bet arī ambulances jumts, piebraucamais ceļš. Rasta iespēja ēkā iekļūt cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Viens no lielākajiem darbiem pagājušajā gadā bija sakārtot ūdenssaimniecību un kanalizāciju Laucienes ciemā, kas veiksmīgi arī izdarīts. Tā laikā izdevies īstenot arī iedzīvotāju izteikto lūgumu dzīvojamo māju «Kļavas», kur ir deviņi dzīvokļi, pieslēgt pie ūdens un kanalizācijas tīkla. 2015. gada nogalē uzstādīta arī ūdens atdzelžošanas stacija «Dzintari» Pļavās.

Pie šogad izdarītajiem darbiem pārvaldnieks

pieskaita sanitārā mezgla remontu vienā no grupiņām pirmsskolas izglītības iestādē «Bitīte». Īstenota arī novada pašvaldības ainavu arhitektes ideja un veikti labiekārtošanas darbi pie pieminekļa brīvības cīnītājiem. Augustā pagasta svētkos atklāta atjaunotā brīvdabas estrāde pie Laucienes pamatskolas. Tā ne tikai ieguvusi jaunu vizuālo izskatu, bet sakārtotas telpas, kurās uzturēties māksliniekiem. Pārvaldes vadītājs atzina, ka ir bijuši gadījumi, kad mēģināts bojāt atjaunoto estrādi, veidojot uzrakstus. Lai pārraudzītu pašvaldībā notiekošo, uzstādītas trīs videonovērošanas kameras un četras vēl plānots uzstādīt oktobrī. Viena no video novērošanas kamerām drīzumā būs arī pie minētās brīvdabas estrādes, lai pašvaldības policijas darbiniekiem tā būtu pārredzama. Pārvaldnieks atklāj, ka uzstādītās kameras darbojas labi un atvieglo pašvaldības policijas darbu. «Iebraucot pagastā no visām četrām pusēm, redzama zīme, ka šeit ir videonovērošana. Tas disciplinē cilvēkus,» teic pārvaldnieks.

Šogad veikts arī kosmētiskais remonts Laucienes kultūras nama mazajā zālē, kur tagad telpas ir gaišas un mājīgas. Taču atjaunošana nepieciešama arī citās telpās un lielajā zālē. Šogad Pūckalnu kapu kapličai nomainīti logi, sakārtota lietus ūdeņu novades sistēma. Pūckalnu kapos uzlikti jauni vārti, kuros pērn kāds neapzinīgs traktora vadītājs iebraucis un tos sabojājis. Pie padarītā viņš min arī Laucienes sporta centra sporta bāzes «Pļavas» teritorijas labiekārtošanu.

Piesaistot Talsu novada fonda finansējumu, pie ezera tapusi arī atpūtas vietiņa. Sporta bāzē paveikto pārvalde šogad izrādīja Talsu novada pašvaldības rīkotajā konkursā «Sakoptākā pilsēta vai pagasts 2016» un ieguva pelnītu pirmo vietu nominācijā «Vieta, kura jāredz». Pēc pārvaldnieka teiktā, šī sporta bāze var uzņemt sportot gribētājus no visas Latvijas.

«Šeit notiek Latvijas mēroga sacensības un vasarā bāze ir noslogota,» saka J. Upmalis. Šogad sakārtota arī teritorija pie pansionāta «Lauciene«, kur agrāk atradušās vecās siltumnīcas. J. Upmalis cer, ka rudenī vēl izdosies uzstādīt jaunu ūdens atdzelžošanas staciju Šķēdē. «Tas ir pēdējais posms ūdenssaimniecībā, kas vēl ir jāsakārto, jo iedzīvotāji sūdzas par ūdens kvalitāti,» saka pārvaldnieks. Iespējams, tiks sakārtota arī ugunsdzēsības sistēma pie sporta centra «Lauciene». Ja ne, darbi ieplānoti nākamajā gadā.

Tuvojoties Latvijas simtgadei,

plānots sakārtot skvēru pagasta centrā. Nākamajā gadā Laucienes centrā paredzēts uzstādīt arī rotaļu elementus bērniem. 2017. gada janvārī sporta centrs «Lauciene» atzīmēs desmit gadu pastāvēšanu, tāpēc plānota centra fasādes krāsošana. Līdzko būs pieejams finansējums, iecerēts sakārtot arī apgaismojumu pagastā, esošo nomainot pret LED apgaismojumu. Pavasarī rakstījām: katram novadam Eiropas Savienības plānošanas periodā no 2014. līdz 2020. gadam pie­ejams finansējums pašvaldības nozīmes grants ceļu atjaunošanai pasākumā «Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos». Talsu novads katram pagastam pēc noteiktiem kritērijiem piešķīra finansējumu šo darbu veikšanai. Laucienei tie ir 406 599 eiro. Pašlaik tehniskā projekta izstrāde notiek vienam ceļa posmam «Attīrīšanas — PII «Bitīte»», 0,9 kilometru garumā.

Pēc pārvaldnieka teiktā, pagastā vēl ir daudz darāmā: nepieciešama Laucienes kultūras nama renovācija un stāvlaukuma izveide pie šīs ēkas, jālabiekārto sporta laukums. Vajadzīgs arī sanitārā mezgla remonts pirmsskolas izglītības iestādes «Bitīte» otrajā stāvā. Jāturpina darbs, labiekārtojot pagastā esošās kapsētas. Tiklīdz būs pieejams Eiropas Savienības finansējums, plānota pansionāta «Lauciene» renovācija un siltināšana, kas izmaksāšot no pieciem līdz septiņiem miljoniem eiro. J. Upmalis apstiprina, ka tehniskais projekts šo darbu veikšanai jau ir gatavs. Noslēgumā pārvaldnieks aicināja jaunumiem pagastā sekot arī interneta vietnē www.lauciene.lv un iedzīvotājus ar jautājumiem un ierosinājumiem vērsties pārvaldē.

Par plānoto izglītības jomā iedzīvotājiem stāstīja arī Talsu novada izglītības pārvaldes vadītājs Uldis Katlaps. Viņš teica, ka, skatoties uz Laucienes pagastu izglītības jomā, situācija izskatās cerīga. Šobrīd bērnu skaits Laucienes pagastā strauji nepalielinās. Viņš prognozē, ka pēc diviem gadiem skolēnu skaits nostabilizēsies. Šogad obligāto pirmsskolas apmācību apgūstot četri bērni, un, iespējams, tik daudz vai mazliet mazāk uzsāks mācības nākamgad pamatskolā. «Jācer, ka šī arī tad būs vienīgā bedre. Skatoties pēc bērnu dzimšanas datiem, pēc tam situācija varētu nostabilizēties,» secinājis izglītības speciālists. Viņš arī pastāsta, ka tuvākajā laikā diskutēs par Laucienes bērnudārza un pamatskolas vienotu administrāciju. «Tas nozīmē, ka skola un bērnudārzs strādās tajās pašās vietās kur līdz šim. Bērni un vecāki izmaiņas nejutīs. Gadījumā, ja šādu lēmumu par skolas un bērnudārza apvienošanu pieņems, tas nozīmē, ka izglītības iestādes vadītājs vadīs gan Laucienes pamatskolu, gan bērnudārzu. Tai pašā laikā skolā un bērnudārzā būs atbildīgās personas, kuras vadīs attiecīgo iestāžu jomu. Tā nav runa par kādas iestādes likvidāciju. Šāda abu izglītības iestāžu apvienošana novadā varētu būt vairākās vietās,» sacīja U. Katlaps. Pašlaik notiek diskusija arī par skolēnu autobusiem un to maršrutiem, piemēram, maršrutu «Mērsrags—Talsi», kur gaidāmas izmaiņas, visticamāk, jau no nākamā gada 1. janvāra.

Sapulces noslēgumā sanākušie pauda, ka ir apmierināti ar pārvaldes vadītāja darbu, jo beidzot problēmas ir uzklausītas un arī tiek risinātas.

