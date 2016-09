Par mums savstarpēji svarīgo 02.09.2016

Līdz 27. septembrim Rojas jūras zvejniecības muzejā apskatāma Lauras Feldbergas darbu izstāde «Kaislības un pieķeršanās».

Laura Feldberga ir grafiķe, viņas ikdienas maizes darbs ir grāmatu ilustrēšana. Radošie meklējumi, vēlme izzināt savas spējas viņu izveidojusi par buto dejotāju; Laura ir laba publiciste un prozas darbu autore (2012. gada prozas lasījumos par vienu no saviem stāstiem saņēma valodas centra «Skrivanek Baltic» speciālbalvu).

Viņa ir darba cilvēks, tāpēc piedalīšanos izstādēs un savu personālizstāžu regulāru sagatavošanu pieņem pašsaprotami un ļoti atbildīgi.

Atklāšanas sarīkojumā sestdien, 27. augustā, autore pastāstīja, ka izstādes kopējo vēstījumu nosaka katra konkrētā vide, tāpēc citās telpās objektu, instalāciju un gleznu ekspozīcija varētu būt jau citāda, ar citu raksturu un noskaņu. Izpētot, kā gaisma spēlējas šajās telpās, sākotnēji Laurai iecere bijusi pilnīgi atšķirīga no tagad redzamā. Viņa sajutusi, ka tagadējam laikam un situācijai tā nederēs. Jautājums, kāpēc izstādei tik izaicinošs nosaukums, izplēn pats no sevis — autores piedāvātais gribot negribot katram skatītājam atrauj vaļā ļoti personiskas durvis uz paša pārdzīvoto vai emocionālajā pieredzē sakrāto. Pragmatiskākie noteikti apbrīnos rūpīgo, meistarīgo rokdarbnieci, kura tēmas atklāsmei izmantojusi dzijas, diegus, adatu un visu nostrādājusi tā, ka vispiekasīgākā roku darba meistariene neatrastu ko pavirši sasteigtu.

Laura, raksturojot darbu veidošanas tehniku, atgādināja, ka sievietes iz senseniem laikiem ir mācējušas ne vien darināt praktiskas lietas, bet, stundām velkot, tinot, kārtojot pavedienus, sevi saglabājušas garīgā līdzsvarā, pat nenojaušot, kas tā tāda meditācija. «Kamēr ilgi, ilgi ar diegiem dzīvojos, ļoti daudz pa to laiku izdomāju. Tas ir kaut kas tāds, ko sievietes darījušas gadu tūkstošiem un turpina darīt, un arī daudzas mūsdienu mākslinieces tā turpina šos stāstus stāstīt,» pauž Laura Feldberga.

