Par jēdzieniem «Brīvība» un «Tēvzeme» domājot 11.11.2016

Elīna Lāce

10. novembrī Talsu novada muzejā notika sarīkojums «Tā zeme ir mūsu». Pēc vēsturnieka un vairāku grāmatu autora Agra Dzeņa lekcijas, kas ļāva atgriezties vairākus gadsimtus senā pagātnē, sekoja pieminekļa «Koklētājs» 20. gadadienai veltītās izstādes atklāšana.

A. Dzeņa stāstījums skāra lēņavīrus un kuršu ķoniņus, bet lektors uzsvēra, ka galveno akcentu vēlas likt uz diviem jēdzieniem: «brīvība» un «Tēvzeme». Viņš parādīja, ka ir atšķirība tajā, ko ar šiem jēdzieniem saprata senie kurši, ko tie nozīmēja Livonijas laikā un kādas asociācijas tie rada mūsdienu cilvēkos. Klātesošo atbildes apliecināja, ka šobrīd abus jēdzienus saistām ar brīvu Latvijas valsti, spējot pat precīzi nosaukt savas Tēvzemes izmēru: 64 589 kvadrātkilometri.

A. Dzenis norādīja, ka latviešu tautas dziesmās minētā tēvu zeme vai tēvu novadiņš savukārt nozīmē dzimtas īpašumu, dzimtas zemi. «Dainās ir samērā maz poētismu un vispārinājumu. Dainas ir ļoti konkrētas, un, runājot par tēvu zemi, nezinu nevienu dainu, kurā šis jēdziens nebūtu attiecināts konkrēti uz dzimtas īpašumu — resursu kopumu, kas nodrošina dzimtas turpināšanos,» salīdzināja vēsturnieks. Viņš vērsa uzmanību arī uz to, ka tādā dainā, kur minēta tēvu zemīte, kurā «zaķam labi cilpu mest, rubeņam rubināt», pausta ironija par postā aizlaistu īpašumu. Tautas dziesmās runāts arī par iemesliem, kāpēc tā notiek, tostarp minot slinkumu, žūpību vai pārlieku kalpināšanu no kungu puses.

A. Dzenis runāja par to, ko 13. gadsimtā nozīmēja personas brīvība. «Tā nozīmēja, ka esi pats par sevi atbildīgs! Nevienam neesi pakļauts un nevienam neesi parādā. Personīgā brīvība lielā mērā bija jānopelna un tā nozīmēja ne tik daudz tiesību, cik pienākumu. Brīvam cilvēkam vajadzēja būt pastāvīgam, lielā mērā pašpietiekamam, bija jāspēj sevi apgādāt ar visu nepieciešamo un aizstāvēt,» viņš skaidroja.

Vēsturnieks pakavējās arī pie jēdziena «godavīrs», kas nozīmēja tādu vīru, kurš tiesīgs piedalīties kopīgās sapulcēs, piederēja pie godājamas dzimtas, kura paaudžu paaudzēs sevi pierādījusi kā tādu, kas nemelo, nav varmācīga, spēj sadzīvot ar citām dzimtām un ir pietiekami drosmīga, lai aizstāvētu savas intereses. Pastāvēja ne tikai dzimtas, bet arī personiskā slava, kas izpaudās spējā būt godīgam, apsaimniekot vai valdīt tēvu zemi, uzturēt citus dzimtas locekļus un vajadzības gadījumā spēt tos aizstāvēt.

Lekcijas noslēgumā atgriežoties mūsdienu situācijā, A. Dzenis atklāja, ka Kuldīgas novadā iecerēts atjaunot vienu ķoniņciema saimniecību, un izteica cerību, ka ar laiku atdzims ne tikai ķoniņciema ēkas, bet arī vērtības — piesaiste dzimtas īpašumam, personiskās brīvības vērtības atziņa, ķoniņu pašlepnums. «Manuprāt, šie jēdzieni un jautājumi ir gana aktuāli arī mūsdienās. Kas var saistīt dzimtu pie valsts? Vispirms jau — īpašums! Tēvzeme kā valsts ir pārāk abstrakts jēdziens, lai varētu motivēt cilvēku nepamest teritoriju. Brīva dzimtas zeme, kurā dzimta ir pilnīga noteicēja, ir krietni svarīgāks arguments, lai šajā zemē paliktu. Brīvības izpausmei ir nepieciešama telpa,» uzskata vēsturnieks. Katrs zemes īpašnieks (ir gan vērts vērst uzmanību arī uz to, kādā ceļā īpašums iegūts) Latvijā zināmā mērā esot tāds kuršu ķoniņš. «Ja īpašumu neapdraudētu nodokļu politika, nestabilā sociālā un iekšpolitiskā situācija, ja katrs būtu tiesīgāks vairāk rīkoties ar savu īpašumu, tad katrs varētu būt arī daudz brīvāks nekā pašlaik, būt piesaistītāks konkrētai vietai,» pauda A. Dzenis. Valsts šādā modelī gādātu vien par ārējo aizsardzību, ceļiem, sabiedriskām ēkām.

