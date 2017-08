Par jauno Dundagas novada izpilddirektoru ieceļ Gati Ralli 23.08.2017

17. augusta pēcpusdienā Dundagas novada domes priekšsēdētājs Aldis Felts sasauca domes ārkārtas sēdi, kurā izskatīja divus jautājumus. Par līdzšinējās domes izpilddirektores Zintas Eizenbergas atbrīvošanu no amata un jautājumu par pašreizējā deputāta Gata Ralles, kas ievēlēts domē no vēlētāju apvienības «Mūsu cilvēkiem» saraksta, iecel­šanu Dundagas novada pašvaldības izpilddirektora amatā. Sešiem deputātiem balsojot par un diviem pret, amatā viņu arī apstiprināja.

Dundagas novada domes priekšsēdētājs Aldis Felts informēja, ka pašlaik novadā gan finanšu speciālista, gan izpilddirektora amata pienākumus veic viens cilvēks.

«Pašvaldībā esmu nostrādājis divus mēnešus, iepazinies, kas šeit notiek. Ja sākumā man tikai šķita, ka finanšu speciālista un izpilddirektora amati ir grūti savienojami, tad šo mēnešu laikā esmu pārliecinājies, ka tā tas arī ir. Par to esmu runājis ar pašreizējo izpilddirektori Zintu Eizenbergu. Mūsu sarunas gaitā Z. Eizenberga piekrita turpmāk veikt finanšu speciālista pienākumus, ko darījusi jau iepriekš. Šeit nav nekādu pārmetumu vai pārkāpumu, ir mūsu vienošanās, savstarpēja izpratne,» deputātiem teica domes vadītājs. Izpilddirektora amatam viņš sēdē izvirzīja no pašu pārstāvētās apvienības «Mūsu cilvēkiem» domē ievēlēto deputātu Gati Ralli. Vēlētāju apvienības «Savējie» deputātes Andra Grīvāne un Tamāra Kaudze uzdeva jautājumus par pirmajiem veicamajiem darbiem novadā, kā arī augstākās izglītības neesamību tik augstā amatā. Uz to G. Ralle norādīja, ka tagad prioritāra ir izglītības iestāžu gatavība jaunajam mācību gadam, un pauda, ka doma viņam ir arī par augstākās izglītības ieguvi. Sešiem deputātiem balsojot par (Aldis Felts, Gunārs Kristiņš, Māris Napskis, Regīna Mūrniece, Vilnis Skuja un Madars Burnevics), diviem pret (Andra Grīvāne un Tamāra Kaudze), Gatim Rallem nepiedaloties balsojumā, viņu arī ievē­lēja izpilddirektora amatā. Amata pienākumus G. Ralle sāka pildīt 18. augustā. Līdz ar stāšanos izpilddirektora amatā, viņam jānoliek deputāta mandāts, un nākamais sarakstā «Mūsu cilvēkiem» visvairāk balsu ieguvušais ir Jānis Mauriņš.

Viena no deputātēm, kas balsoja pret Gata Ralles iecelšanu izpilddirektora amatā, bija Andra Grīvāne. Pēc balsojuma viņa teica: «Atklāta balsošana izslēdz iespēju atturēties, kas būtu ideālais variants, ko būtu gribējusi šajā gadījumā. Sēdē argumentus jau minēju, tā ir līdz šim biežā izpilddirektora maiņa. Paies atkal kāds laiks, kamēr darbs tiks iepazīts. Līdz šim Z. Eizenberga veiksmīgi tika galā ar saviem pienākumiem. Gatim Rallem vēlu panākumus, lai viņam viss izdodas jaunajā amatā.»

Zintu Eizenbergu iepriekšējais domes sasaukums izpilddirektores amatā ievēlēja 2016. gada 24. marta domes sēdē, un amata pienākumus viņa sāka pildīt 1. aprīlī. Toreiz Z. Eizenberga teica, ka pašvaldībā kā finanšu speciāliste strādā vairāk nekā desmit gadus un redz iespējas savas zināšanas pielietot arī veiksmīgā izpilddirektora amata pildīšanā. Tagad pirms balsojuma par atbrīvošanu no izpilddirektores amata viņa pauž, ka no jaunās domes vadības neesot politiskā atbalsta, tāpēc atkāpjas no šī amata un turpina pašvaldībā darbu kā finanšu speciāliste. Laiku, kas pavadīts izpilddirektores amatā, viņa vērtē pozitīvi, jo ir sakārtotas un sāktas risināt daudzas lietas, kurām līdz šim biežo izpilddirektoru maiņas dēļ neesot pievērsta uzmanība.

