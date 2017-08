Par izaudzētās labības un rapša kvalitāti nesūdzas 21.08.2017

Jau vairākas nedēļas laukos manāma aktīva rosība, jo lauksaimnieki steidz novākt šogad izaudzēto labību. Lai gan mainīgie laikapstākļi darbus iekavējuši, pašlaik par izaudzēto ražu un to kvalitāti sūdzēties nevarot, teic Vandzenes pagastā esošās zemnieku saimniecības «Robežnieki» saimnieks Jānis Straujais.

«Uz laukiem esam otro nedēļu. Ziemas rapsis nokults, tagad kārta agrajām ziemas kviešu šķirnēm. Vēlās vēl tikai ienākas, un domājam, ka pirms to novākšanas vēl paspēsim iesēt ziemas rapsi. Ķeram katru mirkli, lai izaudzēto novāktu un sagatavotu laukus sējai. Šis pašlaik mums ir karstākais darba laiks,» teic saimnieks. «Robežnieki» apsaimnieko ap 250 hektāriem zemes. Vairāk nekā simts hektāros aug ziemas kvieši, ir arī ziemas rapsis un vasaras kvieši un mieži. Lai ievērotu vajadzīgās zaļināšanas prasības, deviņos hektāros aug pupas. Saimnieka vērtējumā šis gads pašlaik izskatās labs. Nodotajam rapsim un graudiem ir labi kvalitātes rādītāji.

Graudi galvenokārt aiziet pārtikai. Jānis cer, ka labi kvalitātes rādītāji būs arī vēlajām kviešu šķirnēm, jo tās uz laukiem izskatās labi. Par nokulto ziemas rapsi — katra šķirne esot parādījusi savas raksturīgās iezīmes, bet arī par to birumu un rādītājiem sūdzēties nemaz nevarot.

Saimniecība ir no tām, kas visu no lauka novākto uzreiz uzpircējiem nenodod, bet uzglabā Lādzerē esošajā kaltē. Saimnieks neslēpj, ka iemesls tam ir cerība, ka pēc labības novākšanas sezonas beigām samaksa par izaudzēto varētu pieaugt. «Rapsim cena būtiski pēc sezonas beigām var arī nepieaugt, bet graudiem gan ir bijuši gadi, kad tā ir lielāka. Piemēram, pagājušajā ziemā šāda situācija bija. Cenu nosaka tirgus, un neviens mums tagad nepateiks, cik rapsis vai graudi maksās ziemā. Cerība, ka samaksa par tiem varētu būt augstāka, ir,» saka Jānis.

Kooperatīva «Latraps» interneta vietnē www.latraps.lv redzams, ka 16. augustā biržā aptuvenā cena kviešiem ir ap 163 eiro par tonnu, rapsim — ap 366 eiro.

