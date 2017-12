Par «īstajiem» svārkiem un iekļaušanos termiņos. Talsenieki atkārto veiksmīgas uzņēmējdarbības pamatus 30.11.2017

17. novembrī Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera sadarbībā ar Talsu Komersantu klubu, «SEB banku» un Talsu novada pašvaldību mūsu puses uzņēmējiem piedāvāja bez maksas apmeklēt lektores, vairāku starptautisku uzņēmumu pārdošanas speciālistes Daces Briedes-Zālītes vadīto Biznesa rītu. Iespēju uzklausīt speciālistes novērojumus un faktus par produktu, pakalpojumu veiksmīgu virzīšanu tirgū izmantoja vairāk nekā 50 pasākuma apmeklētāju.

Sadarbojoties ar Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameru,

talseniekiem vismaz pāris reizes gadā ir iespēja apmeklēt zinošu speciālistu vadītus seminārus tepat Talsos. Ar 17 darba gadu laikā uzkrāto pārdošanas vadības pieredzi dalījās Londonas Koučinga akadēmijas akreditēta trenere Dace Briede-Zālīte. Lektore ar ikdienišķu situāciju analizēšanu aicināja aizdomāties, kādas ir visbiežāk pieļautās kļūdas produkta vai pakalpojuma pārdošanā. Strādājot grupās, semināra apmeklētāji diskutēja par dažādiem jautājumiem, to skaitā par savu pārstāvēto uzņēmumu problēmām.

Lektore iezīmēja, ka ļoti būtisks aspekts ir savu personīgo uzskatu saderība ar produktu vai pakalpojumu. Ja cilvēkam jātirgo eko produkcija, bet viņa dzīvē tā neieņem nozīmīgu lomu, ir gūti izveidot saikni ar klientu. Savam produktam vai pakalpojumam ir jātic. «Kļūdas pieļauj ne tikai pārdevēji, tās var pieļaut arī uzņēmēji — brīdī, kad produkts vai pakalpojums veidots. Brīžiem pārdevēji nomokās, cenšoties pārdot produktu, kas pircējam nav īsti piemērots, neatbilst viņu prasībām. Lai šādas situācijas neveidotos, parunāsim, kā no tām izvairīties,» teica lektore. Klātesošie bija aicināti izveidot divus sarakstus — vienā uzrakstot savas vērtības un otrā apkopojot vērtības, kas ir būtiskas kā klientam. Zelta vidusceļš meklējams starp abiem sarakstiem.

Par «īstajiem» svārkiem

Veidojot jaunu piedāvājumu, vērts izzināt tirgu un patērētāju viedokli, nepaļaujoties tikai uz saviem uzskatiem un vērtībām. Lektore pastāstīja piemēru no dzīves: kāda sieviete, mainot profesiju, izlēmusi kļūt par šuvēju, uzšuvusi 70 svārkus, izvietojusi tos pārdošanā veikalā, bet pircēji tiem gājuši garām. Pamata ideja bijusi laba, tomēr svārku modelis nav atbildis pircēju vēlmēm. Pirms atgadījuma analīzes D. Briede-Zālīte klātesošajiem prezentēja ļoti līdzīgu svārku modeli sievietes izveidotajiem, jautājot, vai tādi būtu piemēroti, dodoties uz biznesa tikšanos? Klasiski zili svārki ar dziļu šķēlumu un īpatnēji izvēlētu garumu vairākumam šķita nepiemēroti. Sieviete uzskatījusi, ka svārkus pirks visi, tomēr cerības nav piepildījušās. «Šis ir labs piemērs, jo sieviete vēlējās, lai tie patiktu visiem. Ja uzcepam maizīti, gribam, lai to nopērk visi. Tomēr visi neēd miltus… Ir jāsašaurina skatījums, nosakot, kas ir mūsu klients. Šuvējas gadījumā nebija pārdomātas visas nianses — lai piedāvātu svārkus biznesa cilvēkam, ir jāzina viņa paradumi. Tie var atšķirties no valsts, reģiona. Latgalē, kur kādā forumā piedalījās ap 300 cilvēku, aptuveni puse uzskatīja, ka šādi svārki ir piemēroti biznesa tikšanās apmeklējumam. Paradumi ir būtisks aspekts. Ja arī produktam ir noteikti pircēji, jāizvērtē, vai pircēju skaits būs pietiekams,» stāstīja D. Briede-Zālīte.

Produkta vērtību nosaka tā cena, kvalitāte, pieejamība — piegāde, atrašanās vieta un dotais solījums. Lektore vērsa uzmanību uz atšķirīgām pircēju kategorijām — ja viens izvēlēsies pienu iegādāties «Supernetto» zemās cenas dēļ, tad cits dosies uz «Sky&more», jo būtiski atstāt automašīnu zem jumta, saņemt augsta līmeņa apkalpošanu, neskatoties uz produktu uzcenojumu. Ne mazāk būtiska ir pieejamība. Vērts apdomāt, kādā apjomā prece vai produkts būs pieejams, kur tas būs pieejams. Izklāstot kārtējo piemēru no dzīves, lektore pastāstīja par viesu māju, kurā kopā ar ģimeni atpūtusies vairākus gadus pēc kārtas.

Pirmajos gados piedāvājums apmierinājis, bet pēdējā reizē viesu namā pietrūkušas detaļas, kas to padarījušas īpašu. «Viesu māja bija, laiva bija, zivis dīķī arī joprojām bija. No vīrieša (īpašnieka) skatpunkta viss bija, kā nākas, bet man pietrūka agrāk skaisti saklāto galdu, vāzes ar ziediem,» stāstīja Dace Briede-Zālīte. Omulība viesu māju bija pametusi kopā ar darbinieci, kura pārcēlusies uz dzīvi ārpus valsts. Veiksmīgā produkta pārdošanā būtiskas ir detaļas.

Solījumu turēšana

«Brīžiem uzņēmums izdara visu, bet to pašu nevarētu teikt par pārdevēju. Pēc kāda semināra Jūrmalā izlēmām ap 20 cilvēku liela grupa noiet lejā restorānā paēst vakariņas. Restorānā nebija neviena cilvēka! Pie sevis domāju, cik lielas izmaksas ir uzturēt lielo ēku, cik investēts personāla izglītošanā, algošanā, šefpavārā, cik gan labi, ka mēs gluži kā atsūtīti esam gatavi šeit vakariņot. Pie mums pienāca neapmierināts pārdevējs oficiants. Uz jautājumu, vai viņš ir dusmīgs, viņš norādīja, ka vajadzēja laikus rezervēt galdiņu! Pārdevējs neturēja uzņēmuma doto solījumu. Otrreiz vairs neesmu gatava iet pārbaudīt, vai tur strādā arī kāds pārdevējs oficiants ar labu garastāvokli.

Piemērs no uzņēmuma nespējas turēt solījumu: cilvēks uz Ziemassvētkiem vēlas mājai jaunus logus vai durvis, samaksā un paļaujas uz uzņēmuma solījumu, ka pasūtījums būs gatavas pēc mēneša. Ja uzņēmums saka: piegādās logus pēc mēneša, bet pārdošanas speciālists zina, ka uzņēmumam ar solījuma izpildi iet grūti un, visticamāk, pasūtījums būs gatavs pēc svētkiem, pārdevējam ir jābūt godīgam un pircējam tas jāpasaka. Citādi ir liela iespējamība iegūt sliktu reputāciju, nevēlamu pēcgaršu,» skaidroja speciāliste.

Pēc diskusijām par vairākiem piemēriem klātesošie grupās analizēja sava piedāvājuma stiprās un vājās puses. Definēja, kas ir uzņēmuma klienti, kādas ir viņu vajadzības, kā veidot tām piemērotu piedāvājumu.

