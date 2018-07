Par deputāta Alfona Spēka pieprasījumu 18.07.2018

Ceturtdien, 12. jūlijā, Talsu novada domes sēdē deputāti skatīja jautājumu «Par deputāta Alfona Spēka pieprasījumu». Piedāvājam iepazīties, kā par jautājumu diskutēja mūsu novada varas kalpi.

Deputāta A. Spēka pieprasījumā rakstīts: «2018. gada 27. jūnijā parakstīju deputātu pieprasījumu par neuzticības izteikšanu domes priekšsēdētājam Edgaram Zelderim un par Talsu novada domes priekšsēdētāja vēlēšanām.

Minētais dokuments tika iesniegts domes klientu apkalpošanas centrā 27. jūnijā ap 16.45. Ap 18.42 minētais dokuments tika publicēts «Facebook» lapā, partijas «Mēs — Talsiem un novadam» sadaļā. Par identitāti varam pārliecināties pēc izdrukas, kura pievienota pielikumā uz trīs lapām.

Es kā publiska persona paļāvos, ka dokuments nonāks konkrētai personai (novada domei), nevis tiks izsniegts publicēšanai konkrētai politiskai organizācijai.

Fizisko personu datu aizsardzības likuma 10. pants nosaka: «Lai aizsargātu datu subjekta intereses, pārzinis nodrošina: 1) godprātīgu un likumīgu personu datu apstrādi; 2) personas datu apstrādi tikai atbilstoši paredzētajam mērķim un tam nepieciešamajā apjomā.

Lūdzu sniegt skaidrojumu par notikušo, jo neesmu devis piekrišanu minēto datu nodošanai publicēšanai trešajai personai.»

Dainis Karols, Talsu novada domes priekšsēdētājs (Latvijas Zemnieku savienība): — Šeit mēs redzam, ka pēc izskanējušās informācijas iepriekšējā domes sēdē deputāts Alfons Spēks ir iesniedzis pieprasījumu. Mums jāizskata tālākā virzības gaita. Saņemtajos materiālos redzam, par ko ir šis pieprasījums, un es lūgtu piecu darba dienu laikā sagatavot atbildi, to deleģējot izpilddirektoram, un pēc tam informēt deputātu. Vai deputātiem ir jautājumi par šo pieprasījumu? Varbūt Spēka kungs vēlas kaut ko teikt?

Alfons Spēks, deputāts (Latvijas Zaļā partija): — Domāju, ka savā iesniegumā jau esmu visu pateicis, to pateicu arī iepriekšējā domes sēdē. Gribu vērst uzmanību tikai uz vienu — pašvaldība galu galā ir valsts iestāde, un, ja var nopludināt šāda veida dokumentus… Man rodas jautājums, kas notiek, ja tiešām, nu, es vēl saprotu, es īsti neatbalstu šos feisbukus un visus pārējos, es nelieku savu privāto dzīvi šajos masu mediju līdzekļos un tā tālāk. Es arī nevēlos, ka šādā veidā esmu nonācis tur, un vēlējos vērst uzmanību, kas notiks, ja tiešām kādi daudz, daudz svarīgāki dokumenti, kur tiešām… Kas tad notiks? Tomēr ir jādomā, lai šādi incidenti turpmāk nenotiktu.

Edgars Zelderis, deputāts («Mēs — Talsiem un novadam»): — Mani, godīgi sakot, izbrīna Spēka kunga viedoklis, nostāja un pieprasījums, jo es nezinu, cik gadu jau ir domē, un viņam vajadzētu zināt, ka deputāts gluži nav privātpersona, pildot savus amata pienākumus, līdz ar to tomēr šī ir cita veida informācija un dati, kas ir norādīti iesniegumos. Tas mani patiešām izbrīna. Vēl jo vairāk pieminot, ka tur ir kaut kādas privātas lietas. Kā zinām, tur nav nekā privāta, tās ir publiskas lietas. Lai norādītu konkrēti, kas tieši ir pārkāpts un kādā veidā, tiešām aicinu Spēka kungu beidzot nokāpt no mākoņiem, ja tā var teikt, vai nedzīvot barikādēs, bet beidzot sākt reāli iedziļināties jautājumos, jo kaut ko paķert, pateikt un aizbraukt nav nekāda māksla. Es domāju, ka šis jautājums tiks izskatīts un, kā jau minēts, atbilde tiks sniegta, bet aicinātu pieturēties pie tā, ka šīs darbības ir publiskas, tās nav privātas. Un šeit nav minēti nekādi personas sensitīvi dati vai kas tamlīdzīgs. Ja Alfona kungs tā kārtīgi iepazītos ar likumu, tad viņš atrastu, ka tur ir normas, kas regulē šādas publiskas personas darbības, informāciju utt. Tas ir mans komentārs par šo Spēka kunga izbrīnu un nesaprašanu.

Inga Gluzda, deputāte (Jaunā konservatīvā partija): — Es aicinātu turpmāk Zeldera kungu atturēties izteikt personīgus apvainojumus kolēģiem. Tas pirmkārt. Bet, otrkārt, par šo te pieprasījumu: mēs visi redzam, ka te ir noticis klajš pārkāpums. Informācijas ļaunprātīga noplūde. Tāpat kā līdzīgi, kad es iepriekš vēl Zeldera kungam, kad viņš ieņēma priekšsēdētāja amatu, vērsos divas reizes ar pieprasījumiem sniegt informāciju, tās bija manas deputātes tiesības. Tāpat līdzīgi šajā gadījumā tās ir ne tikai tiesības, tas ir pienākums šo te atrisināt un noskaidrot, kā tas sanācis, ka tāda informācijas plūsma ir pieļauta. Tas, ko es sagaidīju šodien: ka mēs nevis šodien balsosim — noskaidrot vai nenoskaidrot —, bet es šodien būtu gribējusi dzirdēt kancelejas vadītājas skaidrojumu, kā tas sanācis, ka notikusi šāda situācija. Tas varbūt ir mans priekšlikums: turpmāk, lai nepieļautu šādas situācijas, negaidīt domes sēdi un balsojumu, bet reaģēt un skaidrot tūlīt.

Ilva Norenberga, deputāte («Mēs — Talsiem un novadam»): — Man ir jautājums Spēka kungam: vai jūs atsakāties no tās informācijas, uz kuras uzlikāt savu parakstu šim pieprasījumam? Ja jau tā skāde ir tik liela, kāpēc parakstījāt dokumentu, ja jums ir bail, ka cilvēki to redzēs un varēs iepazīties?

A. Spēks: — Jā, es varu atbildēt, pavisam vienkārši. Man rodas jautājums: kāpēc 18.42 tas netika nopublicēts arī visās pārējās partiju mājaslapās? Es domāju, nevajag dzīt demagoģiju. Jūs zināt, es varu griezties arī tiesībsargājošās iestādēs, un tur es to izlemšu, jautājuma būtību.

E. Zelderis: — Droši dodieties, vajadzēja jau pirms divām nedēļām skriešus skraidīt uz tiesībsargājošajām iestādēm. Par citām partijām: varējāt pavaicāt, kāpēc nepublicējāt savās partiju mājaslapās, jo parakstīja 11 (deputāti). Droši, uz priekšu, to aicinu darīt. Kas attiecas uz Gluzdas kundzes minēto, šeit nav nekāda personiska aizskāruma. Protams, var vērsties Ētikas komisijā un to darīt, tās ir jūsu tiesības, bet es tomēr atgādināšu, ka ir par saviem vārdiem jāatbild, un tas visnotaļ jums ir jādara. Pietiks vienreiz mānīt sabiedrību un visu laiku kultivēt kaut kādas lietas, bet jāpieturas pie konkrētiem faktiem. Kad, kur, kā — jūs jau parādījāt visai Latvijai sevi, kā jūs runājat un kāds ir jūsu izpausmes veids. Publisku nosodījumu, domāju, esmu saņēmis pietiekamu. Un pie tā jums vajadzētu pieturēties arī turpmāk. Vēl ir viena lieta jāatceras, ka saskaņā ar kriminālprocesu ne tikai konkrētas darbības, bet arī bezdarbība ir krimināli sodāma.

I. Norenberga: — Es tomēr aicinātu kolēģus neaizrauties ar šāda veida iesniegumiem, pieprasījumiem, iepriekš arī redzējām vairākus iesniegumus, piemēram, par personāla audita rezultātu publicēšanu, par dažādām tēmām. Deputāti bija satraukušies par būveksperta atzinumu, piesauca tā nepieejamību, lai gan būtībā deputāti varēja iet un uz vietas iepazīties ar šiem dokumentiem. Vajag vairāk pievērsties lietām, kas tiešām dod reālu ieguldījumu novadam, nevis kasīties savā starpā! Lūdzu, kolēģi, izbeigsim to! Jūs esat to panākuši, ka Zelderis ir nogāzts, viņš sēž te, starp deputātiem, vairs nesēž kā domes priekšsēdētājs. Beigsim skaldīt matus un sāksim kopīgi, kolektīvi strādāt. Mēs esam parādījuši, ka varam jautājumos kā par bērnudārzu kopīgi vienoties, tad beigsim, lūdzu, kasīties savā starpā un sāksim strādāt!

D. Karols: — Vai deputātiem vēl ir viedokļi? Tad aicinātu šajā, ko Gluzdas kundze minēja, par pieprasījumiem un iesniegumiem. Pieprasījums prasa savu kārtību, kā jau jūs minējāt, vai ir veiktas kaut kādas sagatavošanās darbības, tad jā, ir lūgums izpildvarai pārbaudīt minēto informāciju, uzdot veikt tās darbības, kas nokļuvušas publiskā telpā, tad es lūgtu atbalstīt šajā brīdī priekšlikumu: piecu darba dienu laikā sagatavot kvalitatīvu atbildi Alfonam Spēkam. Vai deputāti varētu atbalstīt tādu virzību, konkrēti uzdot izpilddirektoram sagatavot atbildi piecu darba dienu laikā?

Par šo priekšlikumu nobalsoja visi deputāti, izņemot trīs «Mēs — Talsiem un novadam» deputātus (E. Zelderis, I. Norenberga un Lauris Pīlēģis), kuri balsoja «atturas».

