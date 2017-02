Par cilvēku kā nekad līdz galam neizpētāmu ainavu 24.02.2017

Līdz 15. martam Jūrmalā, Bulduros, mākslinieku namā, apskatāma arī Talsu novadam cieši piederīgās mākslinieces Lauras Feldbergas darbu izstāde «Cilvēki — ainavas».

Laura Feldberga 2016. gada nogalē ieguva 2. vietu gadskārtējā konkursa izstādē «JĀ/NEATKARĪBA — 2016», tā saņemot iespēju veidot mākslinieku namā personālizstādi. Atklāšanas sarīkojums notika sestdien, 18. februārī, un tajā savējo sumināja arī Talsu Krūmu mākslinieku grupa.

Autore atklāja, ka šos darbus — «Cilvēki — ainavas» un «Garāmgājēji» — veidojusi tieši Jūrmalas mākslinieku namam. «Es domāju par draugiem, par tuvajiem, par kādreiz uz īsu brīdi satiktajiem cilvēkiem kā par milzīgām, nekad līdz galam neizpētāmām ainavām. Kā par zemēm ar kalniem un upēm, ar klajumiem un pilsētām. Es skatos, un no skatīšanās rodas formas un kompozīcijas. Ekspozīciju papildina fotogrāfijas no performancēm, kurās piedalījušies mani draugi un domubiedri, atdzīvinot darbus ar kustību, tēlu klātbūtni.

Tēlaini tas ir stāsts par cilvēka saikni ar dzīves vietu, ar ainavu. Cilvēks kļūst par ainavas sastāvdaļu. Viss apkārt redzamais, tās ainavas, kas dienu pēc dienas veido dzīves fonu, kļūst par daļu no paša cilvēka. Neredzamām saitēm mēs visi esam piesaistīti mūsu dzīves nozīmīgajām ainavām.»

Šis viņas radošās izpausmes veids ir raksturots: «Laura Feldberga savos darbos tiecas atklāt neredzamo, bet jūtamo pasauli, kuru veido emocijas, sapņi, ilūzijas, iztēles ainas — to, kas nav reāli taustāms, bet ir nojaušams aiz redzamā. Pavedieni, kas saista cilvēku ar vidi, ainavu, ar citiem cilvēkiem; situācijas un atklāsmes, kas ietekmē un maina dzīves ceļu; mirkļi, kuros ar cilvēku notiek dzīve. Tēlus Laura veido ģeometriski vienkāršus, kā logotipus vai shematiskus atveidojumus tam, kas ir sarežģīts un mainīgs. Viņa tiecas novest līdz vienai vienkāršai formai vai zīmei to, kas ir sajūtu un iespaidu sakopojums.»

Kā teica Laura? Es skatos, un no skatīšanās rodas formas un kompozīcijas? Jā, jo patiesībā ierosme šīm mākslinieces attēlotajām saitēm viņai radusies pirms vairākiem gadiem Islandē. Pateicoties turienes skarbajai, skopajai dabai — bez kokiem, tikai kalni, kalni, tādi īpatnēji svītraini kalni visapkārt. Pie tam, Laurai sagadījās tur būt laikā, kad sadumpojās vulkāns ar burvīgo nosaukumu Eijafjadlajegidls. Emocijām pārbagāta buķete, un latviešu grafiķei nepagura roka pirmreizējās izjūtas, izsakot zīmējumos.

Šie impulsi vēlāk provocēja performances «Cilvēki — kalni» tapšanu, kura vērienīgi un dabiski ieauga Raiņa un Aspazijas jubilejas gadam veltītajā mākslas notikumā Pedvāles brīvdabas mākslas telpā. Tagad viņas darbi Jūrmalas mākslinieku nama vidē tiecas ignorēt sienu un griestu ciešo ierāmējumu. Skatītājs, lai arī kādu redzes leņķi izvēlētos, ļaujas autores piedāvātajai domas brīvībai, vienlaikus — atgādinājumam, cik smalkām saitēm viss, itin viss šajā pasaulē ir savstarpēji saistīts. Cilvēku — kalnu simbolu žilbinoši baltie tēli gandrīz vai ceļas lidojumam augšup no zemes — rūpīgi sadrupināta un sablīvēta kūdras paklāja.

Pat neviens no daudzajiem apsveicējiem nebija pārsteigts, ka māksliniece cienāja ar «Kūdras kūku» — tikpat tumšu un blīvu kā neparastais materiāls uz grīdas.

