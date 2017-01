Par atkritumiem šogad jāmaksā vairāk 05.01.2017

Mārīte Jankeleviča

marite@talsuvestis.lv

63223336 63223336 Tweet

Vēl pērnā gada nogalē, 29. decembrī, Talsu novada domes sēdē tika lemts noteikt Talsu novada pašvaldības teritorijā jauno sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksu.

Pērn 15. decembrī Saeima pieņēma likumu «Grozījumi Dabas resursu nodokļa likumā», kas nosaka no 1. janvāra būtiski paaugstināt dabas resursu nodokli — likme par vienas tonnas sadzīves atkritumu apglabāšanu pieaugusi no 12 līdz 25 eiro. Līdz ar to atkritumu apsaimniekošanas maksa Talsu novada administratīvajā teritorijā šogad pieaugusi par 2,05 eiro (līdz šim tie bija 7,16 eiro, pēc paaugstināšanas — 9,21 eiro, neieskaitot PVN) par vienu kubikmetru. Līdz ar to iedzīvotājiem, kuri mājsaimniecībās izmanto 0,24 kubikmetru sadzīves atkritumu konteineru un kas šobrīd par tā izvešanu maksāja 2,09 eiro (ieskaitot PVN), turpmāk uzņēmumam SIA «Eco Baltia vide» maksās 2,67 eiro par vienu izvešanas reizi mēnesī. Tarifa pieaugums uz šāda izmēra konteineru ir 0,58 eiro.

Domes deputāti nebija apmierināti

ar cenas pieaugumu, tomēr mainīt neko nevar, jo likums pieņemts Saeimā. Talsu novada domes priekšsēdētāja vietniece deputāte Daiga Feldmane («Reģionu alianse») vaicāja, vai iespējams jaunās cenas piemērot no 1. februāra, lai būtu laiks informēt un sagatavot iedzīvotājus, tomēr arī tas neesot iespējams iepriekš minētā iemesla dēļ. Tika norādīts, ka cena paaugstināta, lai iedzīvotāji vairāk pievērstos atkritumu šķirošanai, kā arī jāņem vērā, ka likme turpmākajos gados tikai pieaugs (līdz 2020. gadam to iecerēts paaugstināt līdz 50 eiro par vienu tonnu). Deputāte Ilze Indriksone (««Visu Latvijai!» — «Tēvzemei un Brīvībai»/LNNK») bilda, ka pašvaldībai nepieciešams sniegt palīdzību iedzīvotājiem atkritumus sašķirot, izveidojot papildu atkritumu šķirošanas punktus ne tikai pilsētās, bet visā novada teritorijā un organizējot dažādus izglītojošus pasākumus un akcijas. «Ja iedzīvotāji šķiros atkritumus, cenas pieaugums nebūs būtiski jūtams,» sacīja I. Indriksone.

Tarifa palielinājums skar arī

dažādu atkritumu nogādāšanu SIA «Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrības «Piejūra»» šķirošanas un pārkraušanas stacijās un poligonā «Janvāri». «Ja līdz šim nešķiroti sadzīves atkritumi maksāja 28,44 eiro par tonnu, tad šobrīd par to nodošanu būs jāmaksā 64,66 eiro par tonnu.

Tas attiecas arī uz nolietotām riepām un liela izmēra atkritumiem. Būvniecības atkritumi poligonā «Janvāri» turpmāk maksās 40,58 eiro par tonnu, bet azbestu saturoši būvmateriāli — 99,86 eiro par tonnu, kam dabas resursu nodoklis tiek piemērots 45 eiro vērtībā. Savukārt bioloģiski noārdāmiem atkritumiem dabas resursu nodokli nepiemēro, tarifs saglabājas esošais — 13,77 eiro par tonnu.

Atgādinām, ka bez maksas gan fiziskas, gan juridiskas personas var nodot papīru, kartonu, makulatūru, tetrapakas, stikla iepakojumus (pudeles, burkas), plastmasas taru (PET pudeles, maisiņus, plēves, ķīmijas pudeles un kannas, metāla iepakojumus), luminiscentās spuldzes, metāllūžņus, kā arī sadzīves elektrotehniku (ledusskapjus, plītis, televizorus, datorus, veļas mazgājamās mašīnas un citus),» informē Talsu novada pašvaldības sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja Inga Priede.

Atslēgvārdi apsaimniekošana

Komentāri