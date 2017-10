Par aktīviem un veseliem pilsoņiem! 09.10.2017

Eiropas sporta nedēļā, kas no 23. līdz 30. septembrim norisinājās visā Latvijā, Talsu novadā tika aizvadītas nakts orientēšanās sacensības. Sacensību galvenais mērķis bija aicināt cilvēkus būt fiziski aktīviem un mainīt savus ikdienas paradumus.

Orientēšanās kuba «Ziemeļkurzeme» vadītājs un Latvijas Orientēšanās federācijas sporta metodiķis Aigars Vārna norāda, ka šāds pasākums vienlaikus norisinājās sešās vietās — Rīgā, Jūrmalā, Talsos, Limbažos, Salaspilī un Vecumniekos. Pasākuma mērķis bija piesaistīt pēc iespējas vairāk cilvēku aktīvam sportam un brīvā laika pavadīšanas veidam. Orientēšanās sports šajā ziņā ir ļoti pateicīgs, jo aktivitātes notiek ārā un nereti katrs pats var izplānot savu maršrutu. «Eiropa vēlas, lai tauta sāk kustēties un kaut ko darīt, līdz ar to Latvijas Orientēšanās federācija piedāvāja šādu pasākumu. Sākumā bija doma to rīkot plašākā mērogā, bet nesaņēmām tik lielu finansējumu. Izvēle zināmā mērā bija atkarīga no vietējām pašvaldībām — dalības maksas nebija, tāpēc rīkojām sacensības tajās vietās, kur pašvaldība sniedza finansiālu atbalstu,» skaidro A. Vārna.

Norises laiks

Tā kā nedēļas nogalē norisinājās citi pasākumi un līdz ar to organizatori un rūdītāki orientieristi atrastos citviet, sacensības tika rīkotas darba dienā. Lai dalībniekiem būtu interesantāk un piedzīvojums būtu lielāks — diennakts tumšajā periodā. Talsos un to apkārtnē tika izvietoti 30 kontrolpunkti, un dalībniekiem bija dotas trīs stundas laika, lai tos atrastu. Komandas pie Talsu Valsts ģimnāzijas sāka pulcēties jau 19.00, kad tika dalītas kartes no ūdensizturīga materiāla un sniegta informācija par pasākuma formātu. Stundas laikā dalībnieki atkarībā no savām spējām varēja izplānot maršrutu — kāds atrada tikai dažus punktus, savukārt kāds cits — teju visus. Katram no punktiem bija sava vērtība — tiem, kas bija grūtāk sasniedzami vai atradās tālāk no centra, vērtība bija lielāka.

Viens no sacensību dalībnieku pienākumiem bija ievērot ceļu satiksmes noteikumus, īpašu uzmanību pievēršot atstarotāju un kabatas lukturīšu esamībai. Tāpat bija nepieciešams mobilais telefons ar iespēju ielādēt «Android» aplikāciju un ieslēgt GPS funkcionalitāti. Atzīmēšanās notika, kontrolpunktos nolasot QR kodus.

«Šādās sacensībās

ir svarīgi novērtēt savas spējas — kāds skrien, kāds iet, bet tas nav galvenais, galvenais ir izbaudīt procesu. Pirmie dalībnieki, jūtot, ka paliek par grūtu, finišēja jau pēc pusotras stundas. Orientēšanās sports ir pievilcīgs ar to, ka vienmēr nākas sastapties ar piedzīvojumu elementiem — nav tā, ka mērķis ir nosprausts un cilvēks skrien pa konkrētu maršrutu. Visu laiku ir jādomā un jāseko līdzi notiekošajam — pa kuru ielu pārvietoties, kur pagriezties un kur doties tālāk. Tumsā tas ir papildu izaicinājums,» pārliecību pauž A. Vārna. Viņš uzsver, ka cilvēkiem patīk šāda veida sacensības, viņi tajās iesaistās aizrautīgi un bieži atskan jautājums: «Kad būs nākamās sacensības?»

Kopumā dalībnieki startēja trīs grupās — «open», sieviešu un ģimeņu grupā. Katrā komandā startēja vismaz divi cilvēki, tādējādi pastiprinot drošību un radot apstākļus, kuros kontrolpunktus ir vieglāk atrast. «Open» grupā startēja gan vīrieši, gan sievietes, savukārt ģimeņu grupā bija jābūt vismaz vienam bērnam vai jaunietim. «Kopumā bija pieteikušās 57 komandas un aptuveni 40 no tām bija tieši ģimeņu komandas. Daudzi Talsu sākumskolas audzēkņu vecāki atsaucās sporta skolotājas Sandras Zvirgzdiņas aicinājumam,» atzīst A. Vārna. Viņš atklāj, ka kopumā Latvijas orientēšanās naktī piedalījās 750 cilvēki un, skatoties pēc dalībnieku skaita, Talsos pasākums bija apmeklēts visplašāk (166 dalībnieki — 74 vīrieši un 92 sievietes). Otrajā vietā ierindojas Rīga, kur startēja 164 dalībnieki.

1. vietu «open» grupā

izcīnīja komanda «Paleju buki» (Alvita Mirecka un Andris Mireckis), 2. vietu — komanda «Tumsas šķēlēji» (Andris Šņoriņš, Jānis Šņoriņš un Baiba Ažušele) un 3. vietu — komanda «Abi labi» (Lienīte Gūtmane un Jānis Gūtmanis). Sieviešu grupā uzvaras laurus plūca komanda «Ejam bekot» (Māra Siliņa un Inese Zīvere), 2. vietā ierindojās komanda «Kas meklē, tas atrod!» (Kristīna Ēce un Naomi Oppeneer) un 3. vietā — komanda «Talsu pauguraines Zaķi» (Līga Irbe, Dace Hartmane, Natālija Joničenko un Lolita Lipska-Meijere). Ģimeņu grupā 1. vietu ieguva komanda «Čakļi» (Ilze Čakle, Imants Čaklis un Kristīne Čakle), 2. vietu — komanda «Ašie rausīši» (Ilze Mihņēviča, Roberts Akmens un Elza Mihņēviča), savukārt 3. vietu — komanda «Dēliņi» (Kārlis Dēliņš, Karlīna Dēliņa un Uldis Dēliņš).

