05.09.2018

Ceturtdien, 30. augustā, Talsu novada domes deputāti vienbalsīgi nolēma apstiprināt Daci Upleju par pansionāta «Lauciene» direktori.

Šī gada 15. jūnijā Talsu novada domes deputāti vienbalsīgi nolēma atbrīvot Andi Kukīti no Talsu novada pašvaldības pansionāta «Lauciene» direktora amata. Kopš šī gada 18. janvāra pansionāta direktora pienākumus pildīja direktora vietniece Sandra Pētersone, līdztekus tika izsludināts konkurss uz vakanto amata vietu.

Konkursam bija pieteikušies pieci pretendenti, četrus no tiem aicināja uz otro kārtu, interviju. Ņemot vērā pārrunu rezultātus, iegūto izglītību un pieredzi, par atbilstošāko izvirzīja D. Upleju. Viņa sociālajā jomā strādā kopš 1992. gada. Piedalījusies gan Talsu pilsētas, gan Talsu novada sociālās sistēmas izveidē. Pēc administratīvi teritoriālās reformas vadīja Talsu novada sociālo dienestu. Kopš pagājušā gada jūnija viņa vada Dundagas novada sociālo dienestu.

«Izlasot darba sludinājumu, sapratu, ka nepieciešamās prasības atbilst manām zināšanām un ilgajai darba pieredzei sociālajā jomā. Darbs pansionātā «Lauciene» būs liels izaicinājums. Redzu, ka tur darāmā ir daudz, jo iestāde ir plaša. Es to apzinos un esmu gatava kopā ar komandu attīstīt iestādi. Pirmais pienākums noteikti būs iepazīšanās ar normatīvajiem aktiem, kas regulē iestādes darbību. Nepieciešams uzlabot iestādes nolikumu, kas pēdējo reizi darīts 2011. gadā, jāiepazīst klienti un personāls. Svarīgi izvērtēt veicamos darbus gan tehniskajā, gan sociālajā jomā. Vēlos veidot patīkamu vidi senioriem un darbiniekiem. Nepieciešams radīt iestādi, kuras centrā ir tās iemītnieks. Plānu galvā man ir ļoti daudz, redzēsim, kā tos izdosies realizēt. Protams, izmaiņas nebūs redzamas īsā laika posmā, tas prasīs pakāpenisku darbu, lai mainītu vidi un pakalpojumu kvalitāti. Un tas nebūs iespējams bez sadarbības un atbalsta no visām iesaistītajām pusēm,» uzskata D. Upleja. Viņa darbu jaunajā amatā uzsāks 17. septembrī.

