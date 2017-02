Paldies, ka palīdzat! 24.02.2017

Sestdien visos Sabiles kultūras nama logos līdz vēlai naktij spoži spīdēja gaisma. Tajā notika «Paldiespasākums», kurā kultūras nama saime pateicās tiem, kuri, pievienojot savu mozaīkas gabaliņu, palīdzējuši radīt neatkārtojamus pasākumus.

Aizvērts priekškars. Klusums, ko pārtrauc mūzika, kas nāk no lenšu magnetofona, un spalga mopēda skaņa. «Kāda tā garāža, vajadzētu to vienreiz sakārtot! Kas ir garāža? Stulbs jautājums. Vieta, kur atrodas braucamie? Jā, bet ne tikai! Pa lielam te rit visa dzīve: te šķiro kartupeļus, atzīmē talkas beigas, svin kāzas, te žāvē tīklus, gumijas laivu, teltis, dīrā medījumu, no šejienes aizvada aizgājējus, apspriež politisko situāciju, laika apstākļus un jauno ražu. Te vīri ceļ gaisa pilis un būvē ilgtermiņa projektus, satiek kaimiņus un labus čomus.

Sakiet, ko gribat — garāža ir vīru pasaules kultūras un izklaides centrs. Tieši tādēļ savam trešajam paldies pasākumam par norises vietu esam izvēlējušies kultūras nama garāžu, kur viss pa vienkāršo un joprojām no visas sirds,» kopā sanākušos uzrunāja Sabiles kultūras nama darbiniece Iveta Sēruma.

No malu malām atvestie atribūti scenogrāfa Andra Millera redzējumā Sabiles lielo skatuvi pārvērta par garāžu, kādu daudzi vīrieši varētu tikai vēlēties. Kuram gan vēl ir tik plaša vieta kur izpausties?! Labi izspēlētas sadzīviskas ainas Sabiles amatierteātra izpildījumā skatītājus mudināja no sirds pasmieties. Un visai jautrībai pa vidu — citu pēc cita uz skatuves aicināja kāpt tos, kuriem kultūras nama kolektīvs vēlējās pateikties. To vidū bija iestāžu darbinieki, Sabiles pagasta pārvaldes pārstāvji, kolektīvi, cilvēki, kuri atraduši dažādus veidus, kā atbalstīt kultūras norises.

Par muzikālo pavadījumu rūpējās vokāli instrumentālā ansambļa «SBL» zelta sastāvs, kurš teju 30 gadu nebija spēlējis kopā. Skatītāju ovācijas un lūgumi atkārtot dziesmas pierādīja, ka apvienoties bija tā vērts.

«Pasākumu visi kopā gatavojām ar lielu mīlestību, jo pienāk brīdis, kad saproti — palīdzējuši ir tik daudzi! Jau tagad redzam tos, kuriem būs jāpasakās nākamajā gadā! «Paldies!» nekad nevar būt par daudz, jo to pelnījis katrs cilvēks. Jo vairāk kādam pasakies, jo pats labāk jūties,» atklāj Sabiles kultūras nama vadītāja Gerda Zeberiņa.

Laika gaitā Sabiles kultūras nama komanda iemantojusi uzticību. Atbildēt apstiprinoši uz lūgumu palīdzēt ir goda lieta! Pat tie, kuri agrāk labprātāk palikuši maliņā, izprotot, ka svētku «pagaršošana» no iekšpuses dod dzīvei jaunu skatījumu, labprāt iesaistās. Gatavi pagatavot ievārījumu! Gatavi sarūpēt visu nepieciešamo, lai Sabiles Vīna svētkos būtu iespējams nošļūkt pa vīna putām. Gatavi, savu garāžas saturu atvest uz kultūras namu, lai radītu neatkārtojamu atmosfēru. Gatavi dejot, priecāties un no visas sirds palīdzēt. Vai tas varētu notikt kur citur, ja ne Sabilē?

«Paldiespasākumā» pateicības vārdus saņēma 18 iestādes un kolektīvi, kā arī 12 individuāli palīgi.

