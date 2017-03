Pagājušais gads Mērsraga ostai bijis ļoti veiksmīgs 22.03.2017

Latvijas ostās pērn kopējais kravu apgrozījums samazinājies aptuveni par 13 procentiem jeb sešiem miljoniem tonnu. Labāk klājies mazajās ostās; Mērsraga osta kravu apgrozījumu palielinājusi par 14,7 procentiem, pārkraujot 462 tūkstošus tonnu, informē ostas pārvaldes mārketinga speciālists Rauls Štukas.

«Šāda kravu apgrozījuma pieauguma pamatā ir tirgus situācija, kā arī ostas pārvaldes un ostas stividoru (komersants, kas nodarbojas ar kravu iekraušanu, — M. J.) kopīgs sekmīgs darbs.

Salīdzinājumā ar 2015. gadu, kopējā kravu struktūrā notikusi lielāka kravu diversifikācija. Kurināmās šķeldas apgrozījuma pieaugums skaidrojams ar izejmateriāla augsto pieprasījumu pārstrādes rūpnīcā Zviedrijā. Eksporta kravu sektorā parādījusies jauna krava — lopbarības graudi —, ko sūta uz Dāniju. Pērn Mērsraga ostā pārkrautas vienpadsmit veidu kravas (smilts, zivis, tehniskā sāls, papīrmalka, akmens šķembas un citas), kas ir ostas pārvaldes mērķtiecīga darba rezultāts,» norāda R. Štukas.

Pērn nodokļos samaksāti 262 087 eiro. Osta apkalpojusi 89 kravas kuģus un 476 iziešanas un ienākšanas reizes bez neviena kuģa negadījuma. Veikts kārtējais uzraudzības audits par kvalitātes pārvaldības sistēmas uzturēšanu ostas pārvaldē. Realizēts Eiropas Savienības (ES) pārrobežu sadarbības programmas «Interreg» projekts «SmartPorts», rezultātā veikta ostas apsardzes kontroles sistēmas izbūve, apgaismojuma un abu ostas caurlaižu modernizācija.

R. Štukas skaidro, ka ostas pārvalde un komersanti bija izstrādājuši vairākus projektus un iesniedza tos Lauku atbalsta dienestam un citām organizācijām ES fondu finansējuma piesaistei. Diemžēl vairāki ostas komersanti, kas vēlējās 2016. gadā realizēt projektus, bija spiesti atteikties no savām iecerēm, jo saņēma no a/s «Sadales tīkli» augstās pieslēguma maksas un ļoti garus pieslēgšanas termiņus — līdz pat četriem, pieciem gadiem. Jau pērn ostas pārvaldnieks Jānis Budreika «Talsu Vēstīm» norādīja, ka ostas un visa novada attīstību ierobežo elektrības jaudas nepietiekamība. Pārvalde norāda, ka aktīvi strādā, lai piesaistītu elektroenerģijas ražotājus, izmantojot inovatīvus un videi draudzīgus risinājumus.

«Tā kā tuvākajā apkārtnē nav plānota jaunu uzņēmumu būvniecība, kā arī nav paredzams vietējo kravu ievērojams pieaugums, esam izveidojuši iestrādnes un parakstījuši nodomu protokolus par Baltkrievijas un Lietuvas kravu piesaisti, ko risinām kompleksā ar labvēlīgiem dzelzceļa tarifiem un Stendes industriālā parka attīstību. Aktīvi piedalāmies starptautiskās izstādēs un vietējās konferencēs, tiekamies ar ārvalstu vēstniecībām, sadarbojamies ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru un tās pārstāvjiem ārvalstīs. Iegūti nozīmīgi partneri Skandināvijā, no kurienes gaidām ciemos delegāciju.

2016. gads Mērsraga ostai bijis ļoti veiksmīgs. Esam vairojuši savu starptautisko atpazīstamību un čakli strādājuši, lai ieņemtu stabilu vietu Eiropas un pasaules tirgū,» rezumē R. Štukas.

