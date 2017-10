Padomi ziemas ķiploku stādīšanā 27.10.2017

Oktobra beigas ir īstais laiks ziemas ķiploku stādīšanai. Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra augkopības nodaļas vecākais dārzkopības speciālists Māris Narvils norāda, ka ar stādīšanu pārsteigties nevajag. Ķiplokam jāpaspēj iesakņoties, bet — ne uzsākt augšanu.

Kā sagatavot ķiploku daivas?

Stādīšanai izvēlas tikai pilnīgi veselas daivas, kurām ir šķirnei raksturīga daivas miziņas krāsa. Novirzes no krāsojuma, kā arī jebkāda veida plankumi, iegrimumi, punkti, norāda uz infekcijas klātbūtni, kas nozīmē, ka tās bez žēlastības jābrāķē. Iežūšanas pazīmes liecina par ērcītes klātbūtni, arī tās brāķē. Ķiplokiem, kam daivas veidojas vairākās kārtās, parasti tas vērojams bezstumbra ķiplokiem, stādīšanai izmanto tikai daivas no ārējās kārtas. Daivām ir vēlama sašķirošana arī pēc lieluma. Lai izvairītos no stādmateriāla izžūšanas, tās sadala tikai pirms pašas stādīšanas.

Kā daivas apstrādāt?

Atļautu fungicīdu daivu kodināšanai Latvijā nav, tādēļ var izmantot kādu no tālāk minētiem variantiem:

— Mērcē 15—20 minūtes 0,01% jeb 1 g/10 l zilo graudiņu (kālija permanganāta) šķīdumā. Tā iznīcina virspusē esošo infekciju, taču nepasargās no inficēšanās veģetācijas perioda otrajā pusē;

— Apstrādā ar «Trihodermīnu». 1 kg daiviņu apstrādei pietiek ar 50 ml darba šķīduma, mērcē 30 minūtes, pēc tam uzreiz izstāda uz lauka;

— Veselīgu sakņu sistēmas izveidi sekmēs 15 minūšu apstrāde ar 1—2% biostimulatoru «Kelpak»;

— Sagatavo pelnu uzlējumu 20 g/2 l auksta ūdens. Pēc 24 stundām pievieno 20 g vārāmo sāli, pa 10 g vara sulfāta un zilo graudiņu. Visu rūpīgi samaisa un uz 30 minūtēm ieliek ķiploku daivas;

— Nelielās platībās lokāli vadziņā stādīšanas laikā var iekaisīt vermikompostu, rēķinot ap 500 g uz metru;

— Vienkāršs paņēmiens, ja spīd saule, ir tās gaismas izmantošana. Ultravioletais starojums ir nāvējošs daudziem augu patogēniem. Daiviņas saulainā laikā izber vienā kārtā uz sausas virsmas un 2 līdz 4 stundas sauļo no vienas puses, tad apgriež un sauļo no otras puses, padomu sniedz centra speciālists.

Kad stādīt ķiplokus?

Vienas pareizās atbildes uz šo jautājumu nav. Rudenī iestādītam ķiplokam jāpaspēj iesakņoties, bet tas nedrīkst uzsākt augt jeb sadīgt vai saasnot virs augsnes virskārtas. «Rudeņiem kļūstot garākiem un siltākiem, ātrāk kā oktobra otrajā pusē stādīšanu nevajadzētu plānot. Austrumu Latvijā ķiplokus noteikti vajadzētu iestādīt līdz oktobra beigām, Kurzemes pusē siltāko rudeņu dēļ tas varētu būt pats novembra sākums, saka Māris Narvils. Stādīšanas dziļums mazdārziņos var būt 5—8 cm, bet platībās, kas var tikt pakļautas aukstiem vējiem vai kailsalam, jāstāda 10—12 cm dziļumā.

