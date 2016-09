Olimpiskā diena vieno tūkstošiem cilvēku 28.09.2016

23. septembrī visā Latvijā notika «Olimpiskā diena 2016», ko organizēja Latvijas Olimpiskā komiteja. Mūsu valstī ļaudis sportoja vairāk nekā 530 vietās, sapulcinot 123 tūkstošus dalībnieku 95 Latvijas novados un pilsētās. Pasākuma devīze bija «Padod bumbu!», jo diena bija veltīta volejbolam.

Cilvēki Latvijā joprojām nav pietiekami fiziski aktīvi — katrs trešais iedzīvotājs sportiskajām aktivitātēm nepievēršas vispār. Mazkustīgums ir izaicinājums visā Eiropā. Tāpēc Eiropas Sporta nedēļa, kas šajā septembrī notika otro gadu, tika organizēta, lai mainītu mūsu attieksmi un paradumus; mērķis — jākļūst kustīgākiem. Tas jāiemāca bērniem jau agrā vecumā ģimenē, bērnudārzā un pēc tam skolā un darba kolektīvā. Aktīvam, kustīgam dzīvesveidam jākļūst par mūsu ikdienu, jo tas ne tikai uzlabo veselību, bet arī veicina darbaspējas, iemāca disciplīnu, uzlabo kopējo dzīves kvalitāti. Tā teicis Latvijas Sporta federācijas padomes prezidents Einars Fogelis. Un tam nevar nepiekrist. Eiropas Sporta nedēļas kulminācija notika 23. septembrī, kad visā Latvijā bija Olimpiskā diena, kurā piedalījās arī mūspuses cilvēki.

Talsu novadā jau ceturto gadu tika organizēta Olimpiskā diena, Talsu sporta namā pulcējās novada pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkņi un pedagogi, lai jau 10.00 kopā ar visiem valstī vienotos rīta rosmē. Taču vispirms mazie sportisti svinīga marša pavadījumā iesoļoja zālē, lepni nesot sava bērnudārza nosaukumu.

Viņus uzrunāja Talsu novada domes priekšsēdētājs Aivars Lācarus un izglītības pārvaldes pirmsskolas speciāliste Dace Ivanova, novēlot jauku un kustīgu dienu.

Svinīgi tika pacelts Latvijas olimpiskais karogs, to darīja Matīss Riekstiņš un Roberts Akmens. Pēc tam bērniem sākās sportiskās aktivitātes ar vairāku sporta veidu elementiem, un tas mazajiem ļoti patika.

Rīta vingrošana reizē ar visiem citiem notika 16 Talsu novada vispārizglītojošajās skolās, katrā no tām bija padomāts par savu Olimpiskās dienas programmu, lai izkustētos un atraktīvi pavadītu laiku. Vairākās skolās bija ieradušies olimpiskie vēstneši — Talsu novada sportisti, kas savulaik piedalījušies olimpiskajās spēlēs.

Kā parasti, svinīga šī diena bija Mērsraga vidusskolā, un tā sākās ar atklāšanas parādi marša pavadījumā. Tika atskaņota Latvijas olimpiskā himna, 12. klases puiši ienesa olimpisko karogu un to svinīgi pacēla mastā. Olimpisko zvērestu sportistu vārdā nolasīja 9. klases skolniece Klinta Brinkmane, tiesnešu vārdā — Kerija Grudkina no 12. klases. Skolotāja Dace Ansberga kopā ar savu fitnesa grupu vadīja rīta rosmi un iesildīja sportistus turpmākajām sacensībām. Šoreiz tajās piedalījās divu vecuma grupu skolēni — sākumskolas un pamatskolas. Vidusskolēni bija tiesneši. Spēki tika pārbaudīti vieglatlētikā, virves vilkšanā, futbolā, basketbolā, florbolā un citos veidos. Spēļu kulminācija bija Mērsraga vidusskolas skolotāju volejbola spēle ar vidusskolniecēm, un tajā godam uzvarēja pedagoģes. Noslēgumā notika apbalvošana, sākumskolas grupā uzvarēja 4. klase, bet pamatskolas — 7. klase.

Piektdien 10.00 ārā pulcējās arī Dundagas vidusskolas lielā saime — 1.—12. klases skolēni un pedagogi, lai atklātu Olimpisko dienu un aizvadītu rīta rosmi. Visas klases piedalījās sportiskās aktivitātēs ar basketbola, volejbola un citu spēļu elementiem, stafetēs. Sportoja gan bērni, gan skolotāji. Par labu darbu sporta laukumā katram pienācās putraimu biezputra, ko visi kopīgi ēda ārā.

Rojas vidusskola Olimpisko dienu aizvadīja 2. septembrī, un piektdiena te bija parasta skolas diena.

