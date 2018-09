Objektīvi uzrakstīts, vērtīgs darbs par Gunāru Astru un viņa laiku 28.09.2018

Ilze Kārkluvalka

ilze@talsuvestis.lv

63223337 63223337 Tweet

22. septembra rītā Laucienes pagasta «Ceļiniekos» pacēla Latvijas valsts karogu. Spilgti izdaloties plašā dārza un lauku rudenīgi norūsējušajā zaļumā, tas lepni un brīvi spēlējās ar vēju, ne brīdi neļaujoties saplakt vai sapīties skadrajā pūtienā.

Parasti mūsu neatkarīgās, brīvās zemes simbolu mājas saimnieki Marta un Harijs Astras goda vietā augstajā mastā uzvelk divas reizes gadā — godinot 18. novembri un Harija vidējā brāļa Gunāra Astras piemiņu.

Gunārs Astra (dzimis 1931. gada 22. oktobrī Rīgā, miris 1988. gada 6. aprīlī Ļeņingradā) bija latviešu brīvības cīnītājs un ievērojams padomju laika disidents.

1961. gadā Gunāru Astru apsūdzēja spiegošanā, dzimtenes nodevībā un pretpadomju aģitācijā un propagandā. Viņam piesprieda 15 gadus ieslodzījumā un mantas konfiskāciju. Sodu G. Astra izcieta Mordovijas APSR un Permas apgabalā. Ieslodzījuma laikā G. Astra nodarbojās ar pašizglītošanos, iepazinās ar citiem latviešu un citu tautību politieslodzītajiem. Pēc soda izciešanas Gunārs Astra atgriezās Latvijā. Atgriežoties brīvībā 1976. gadā, G. Astra neatteicās no saviem uzskatiem. 1983. gadā viņu otrreiz apcietināja un tiesāja par pretpadomju literatūras (Džordža Orvela «1984», Anšlava Eglīša «Laimīgie» un «Piecas dienas», Ulda Ģērmaņa «Latviešu tautas piedzīvojumi», Agņa Baloža «Baltijas republikas Lielā Tēvijas kara priekšvakarā» u. c.) glabāšanu, pavairošanu un izplatīšanu. Viņam kā recidīvistam piesprieda septiņu gadu ieslodzījumu sevišķa režīma kolonijā un piecus gadus nometinājumā. 1988. gada 1. februārī Gunāru Astru atbrīvoja no apcietinājuma, taču tā paša gada 6. aprīlī viņš mira slimnīcā Ļeņingradā, iespējams, PSRS Valsts drošības komitejas darbinieku saindēts. 19. aprīlī Gunāru Astru apglabāja Rīgā, II Meža kapos.

Nupat apgādā «Jumava» izdota žurnālistes Baibas Šābertes grāmata «Gunārs Astra. Sirdsapziņas cietumnieks». Tās atvēršanas svētkiem autore un Astru dzimtai piederīgie izvēlējās «Ceļiniekus» — vecākā brāļa Harija un viņa dzīvesbiedres ar milzu darbu, gaumi un mīlestību iekopto ligzdu. Šāds lēmums izrādījās vispareizākais, jo ciešajā tuvinieku un ģimenes draugu lokā, daloties atmiņās un pārdomās par Gunāru un viņam atvēlēto laiku, Latvijas laiku, nekādi neiederētos skaļas frāzes, daiļu vārdu kruzuļi, sadzīviski piezemēta čalošana, kas bieži vien ērti dzīvojas plašos kultūras sarīkojumos.

Tāda ir arī jaunā grāmata par Gunāru Astru — emocionāli spēcīga dokumentalitātes tiešumā. Baiba Šāberte, pieredzējusi žurnāliste, nav atļāvusies subjektīvu publicistiku. Arī viņas iespraudumi, tekstu papildinošais un saliedējošais materiāls ir precīzi vietā un palīdz lasītājam vairāk nekā 320 lappusēs nepazaudēt vēstījuma pavedienu un spriegumu. Baibas Šābertes ceļš no ieceres līdz biezam izdevumam cietos vākos ir atbildīga vēstures pētnieka cienīgs. Savos pateicības vārdos grāmatas beigās autore saka: «(..) Vispirms paldies, protams, Gunāra Astras vecākajam brālim Harijam. Ilgi glabātās brāļa vēstules viņš uzticēja Okupācijas muzejam, tādējādi ļaujot man ieraudzīt Gunāru Astu nevis kā sastingušu klišeju, bet dzīvu — ar atskabargainiem dzīves līkločiem, dāsniem ar darbu, ar prieku un sāpēm, no «jūtīgajiem maiggadiņiem» līdz valsts karogam pār mūžamāju. Krāsainie atmiņu brīži Talsu pusē izvērtās tik gari un piepildīti, ka dienām pietrūka stundu.»

Baiba atzina — ja nebūtu Harija Astras vēstuļu krājuma, kas deva jaunu informāciju, iespējams, šāds darbs netaptu, jo viņa negribētu vēlreiz pārmalt jau dažādos avotos publicēto.

Grāmatas atvēršanas svētkos Gunārs Astra bija klātesošs, jo viņa pēdējā vēstulē Harijam ir rindas: «Tajās dienās, kad mūsu karogs lepni un brīvi plīvos pār Latviju, es būšu jūsu vidū. Tautas vienībā — Latvijas dzīvība.»

Gunāra Astras zārkam pārklāja sarkanbaltsarkano karogu. Viņa kapu ļaužu tūkstoši aizbēra sauju pēc saujas — nevis ar lāpstām, bet siltām saujām. Neaizmirsīsim, ka vēl tikai pēc pusotra gada, grāmatas autores vārdus izmantojot, «rokās sadevusies, Baltija pasaulei paziņos, ka ir brīva. Garīgi brīva.» Latvijas valsts karogs Rīgas pils Svētā Gara tornī svinīgi tika pacelts astoņus mēnešus pēc Gunāra Astras aiziešanas mūžībā — 1988. gada Lāčplēša dienā.

Gunāra Astras inteliģences, pārliecības apliecinājums ir viņa pēdējais vārds tiesas sēdes noslēgumā Latvijas PSR Augstākajā tiesā 1983. gada 15. decembrī. Ar šo tekstu mūsu skolās un augstskolās vajadzētu sākt sarunu par valsti un personību, par garīgi brīva un tāpēc stipra cilvēka drosmi nostāties pret neaptverami spēcīgu sistēmu. Tagad daudzreiz citē rindas no šīs runas: «Es ticu, ka šis laiks izgaisīs kā ļauns murgs, tas dod man spēku šeit stāvēt un elpot. Mūsu tauta ir daudz cietusi un tādēļ iemācījusies un pārcietīs arī šo tumšo laiku.» No cita teksta grāmatā: «Valsts drošības komiteja uzskatīja Gunāru Astru par nestandarta pretinieku. Pavadījis nebrīvē, turklāt krieviskā vidē, vairākus gadus, viņš joprojām vienkārši un dabiski reprezentēja eiropeiska cilvēka tipu. Astras eiropeiskums caurstrāvo viņa tiesā teikto pēdējo vārdu. To raksturo godprātība un cieņas pilns miers, kas piemīt ļoti stipriem un vīrišķīgiem cilvēkiem, tāda cilvēka rāmums un savaldība, kurš apzinās, ka viņa tiesībām un viņa pienākumam būt godīgam ir reāls pamats.»

Harijs Astra pastāstīja dažas epizodes par sadarbību ar Baibu Šāberti: «Oktobrī izgājšgad pienāk mūsu mājās zvans. Kas runā? Tāda Baiba Šāberte, kuru mēs nepazīstam. Viņa vēlas pie mums atbraukt, jo raksta grāmatu par Gunāru. Brīnišķīgi. Pārsteigums liels un negaidīts. Pirmajā reizītē, kad Baiba atbrauca, nosēdināju viņu pie galda otrā stāva istabā, sakrāmēju visu savu arhīvu viņai priekšā. Tā mēs būrāmies līdz vakaram. Atstājām Baibu vienu pašu pie galda, Marta uzklāja gultu. Novēlējām labu nakti un aizgājām gulēt. Es no rīta atnāku — Baiba sēž tajā pašā vietā pie atvērtas manas kantora grāmatas un lasa. Gulta, liekas, nemaz neaizskarta. Tas bija atkal viens no pārsteigumiem.

Otrā reizīte. Baiba atbrauc pie mums Gunāra dzimšanas dienā uz divām stundām. Pasniedza mums baltu rozi un prasīja mums atļauju nolikt tādu pašu pie pieminekļa.»

Viņš bija izlasījis grāmatas manuskriptu, bet gatavo sējumu pirmo reizi paņēma rokās tikai šajā svētku reizē. Vērtējums — «Uzrakstīta objektīvi. Dažuviet mana necilā persona ir nepelnīti papušķota, bet tā nav mana, tā ir autores vaina! Baibai bez šīs ir vēl trīs grāmatas: par Herbertu Cukuru, 1991. gadu Latvijā, Lidiju Lasmani-Doroņinu.»

Tagad dzīvojam laikā, kad jaunatgūtajā neatkarīgajā Latvijā izaugusi jauna paaudze, un ne tikai tai der atgādināt, ka neatkarība, brīvība Latvijai pašsaprotami neiekrita klēpī. Nule pie lasītājiem ceļu sākusī grāmata ir uzticams ceļabiedrs un orientieris nesenās vēstures un patiesu vērtību izpratnē.

Pievienotie attēli

Komentāri