Nūjotāji pulcējās saules apspīdētajā Sauleskalnā 30.09.2016

22. septembrī Talsu pensionāru dienas centra nūjotāju klubs «Ņiprie» kopā ar daudzajiem draugiem svinēja desmito dzimšanas dienu.

Vispirms gan savējie, gan ciemiņi pulcējās Radošajā sētā, kur iepazinās ar Talsiem. Pēc tam seniori devās ceļā trijos interesantos maršrutos — pēc katra spējām un varēšanas. Viņus pavadīja kāds no «Ņiprajiem», lai noteiktās vietās pastāstītu par to vēsturi. Jau pienāca pusdienlaiks, kad visas trīs grupas pulcējās Sauleskalnā, un tik skaisti spīdēja saule. Diena bija kā speciāli šim pasākumam pasūtīta. «Ņiprie» saņēma draugu apsveikumus, dāvanas un ziedus, arī pa kādai jaukai dziesmai. «Ņiprajiem» ir pašiem sava himna, un tā te arī atskanēja. Vēlāk visi tika cienāti ar gulaša zupu un citiem gardumiem, bet «Talsu Vēstis» aprunājās ar dažiem pasākuma dalībniekiem.

Silvija Lietaviete no Ropažu novada Zaķumuižas: «Ropažu novadā darbojas divi pensionāru klubi, mēs — no Zaķumuižas. Esam visai darbīgi, šogad braucām vairākās ekskursijās. Talsos ieradāmies 13 nūjotāji. Mums ir arī vingrotāji, kopā piedalījāmies Ādažu sporta svētkos. Talsenieki mums piedāvāja doties trijos maršrutos, tā arī pēc spējām sadalījāmies visos trijos. Pati gāju pa trešo maršrutu, kas bija trīs kilometrus garš. Talsos pirmo reizi biju bijusi pirms 45 gadiem dziesmu svētkos. Šodien secinu, ka Talsi joprojām ir īpaši skaisti. Ar Talsu «Ņiprajiem» mums ir trīs gadus ilga draudzība, ciemojamies cits pie cita. Vispār mums ir daudz draugu, kurus apciemojam Ādažos, Garkalnē, Mālpilī, Talsos, Skrīveros.»

Valentīna Paipala no Laucienes: «Mūsu grupu pirms kāda laika nodibināja Rita Rosa. Nu pienācis brīdis svinēt sesto dzimšanas dienu, kas būs 20. oktobrī. Nodarbības sāka liela grupa, bet pamazām pa vienam vien nūjotājam atkrita. Esam palikušas piecas. Man patīk nūjot, mēs to darām regulāri divreiz nedēļā kādā no saviem izstrādātajiem maršrutiem. Šoreiz Talsos esam viešņas un gājām pa otro maršrutu, kurā bija iekļauts «Koklētājs», Ķēniņkalns, Leču kalns, Soda priedes vieta, Saules iela, Sauleskalns. Nogājām 7,3 kilometrus. Veicās ļoti labi, daudz uzzinājām arī par Talsiem. Ikkatram iesaku nūjot, jo, to darot, izkustina 99 muskuļus, un tas ir ļoti svarīgi. Pēc gājiena pa Talsiem mēs visas jūtamies ļoti labi.»

Irēna Mejūbere no Tukuma: «Tukuma pensionāru biedrībā ir nūjotāju pulciņš, un to es vadu. Mēs esam 22 un regulāri ejam uz vingrošanas nodarbībām, bet 16 sievietes arī nūjo divreiz nedēļā. To lielākoties darām vasarā, bet ziemā — vingrojam. Protams, ir dažas, kas nūjo arī aukstā laikā. Tas ir lielisks sporta veids, kas attīsta visus muskuļus. Šodien gājām otro maršrutu. Mums ļoti patika, tā priecājāmies par Talsiem. Mums te ir labi draugi, kas ciemojušies arī pie mums, toreiz izstaigājām Viesatas upes krasta taku.

Valdis Veidulis no «Ņiprajiem»: «Nūjoju jau no 2009. gada. Ar šo sporta veidu esmu ļoti apmierināts. Man pret sportu vienmēr ir bijusi pozitīva attieksme. Kustību prieku zinu un, kad saņēmu piedāvājumu no Ritas, labprāt pievienojos nūjotājiem. Man veicas ļoti labi, bet šodien vadīju pirmo maršrutu — pa pakalniem augšup un lejup. Pastāstīju ciemiņiem arī par redzēto. Esmu caur un cauri talsenieks ar lielu pieredzi, tāpēc zinu, ko par katru vietu teikt.»

