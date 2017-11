Novadu robežlīnijām ne vienmēr ir nozīme 17.11.2017

Elīna Lāce

elina@talsuvestis.lv

63291188 63291188 Tweet

Agrākajam Talsu rajonam pārtopot četros novados, ir jomas, kurās sadarbība turpinājusies kā agrāk vai vismaz līdzīgi, jo daudzējādā ziņā tomēr ir izdevīgi turēties kopā plašākā pulkā. Divi piemēri — nevalstiskais sektors un izglītības joma, sākot no metodiskām nostādnēm un beidzot ar vienotu arodbiedrību.

Robežas — tikai uz kartes

Kurzemes NVO atbalsta centra priekšsēdētāja Inese Siliņa uzskata, ka teritorijas administratīvais iedalījums neatkarīgi no tā, vai stāsts ir par valsti, reģionu vai novadu, nekad nav ietekmējis nevalstisko organizāciju darbu. «Tās pēc būtības strādā un izpaužas tur, kur ir nepieciešamība, kur ir pieprasījums pēc to sniegtajiem pakalpojumiem, īstenotajām aktivitātēm, un sadarbojas ar tiem, kas šo darbu atzīst par svarīgu un atbalsta. Novadu robežlīnijām uz kartes šajā gadījumā nekad nav bijusi nozīme. Ja nu vienīgi juridisko, lietišķo attiecību jautājumos pašvaldību līmenī, bet arī šajos gadījumos risinājumus vienmēr var atrast, ja ir patiesa abu pušu vēlme. Tās organizācijas, kuras ir vēlējušās darboties un sadarboties pāri novadu robežām, to arī dara. Viss atkarīgs no organizāciju darbības mērķa — izteikti lokālām organizācijām primārā sadarbība ir ar vietējo varu, iedzīvotājiem, uzņēmējiem. Organizācijas, kuru mērķi mazāk saistīti ar ģeogrāfisko teritoriju, aktīvāk vērš savu darbību plašumā, meklējot sadarbības partnerus, atbalstītājus savas misijas, mērķu īstenošanai,» pamanījusi I. Siliņa.

Agrākā Talsu rajona teritorijā darbojošās organizācijas brīvi sadarbojoties ar organizācijām no citiem novadiem. «Arī Kurzemes NVO atbalsta centrs, agrāk pazīstams kā Ziemeļkurzemes NVO atbalsta centrs, šo principu spilgti iemieso — klātienes pasākumi ir atvērti visiem interesentiem. Vēsturiski izveidojusies situācija, ka Talsos notiekošās atbalsta centra aktivitātes tiek popularizētas arī Dundagas, Rojas un Mērsraga novadā, aicinot iesaistīties arī šo novadu organizācijas. NVO centra biedru vidū ir organizācijas no Talsu, Dundagas un Mērsraga novada, bet konsultācijas tiek sniegtas un sadarbība notiek arī ar Rojas novada organizācijām,» stāsta centra priekšsēdētāja.

Kurzemes NVO atbalsta centrs veic būtisko kopīga koordinatora funkciju, pārrauga sektorā notiekošo, informē par aktualitātēm, īpaši finanšu piesaistes jomā, konsultē, apmāca, veicina savstarpējo sadarbību. «Biedri ir atzinuši, ka NVO centrs un tā pasākumi nereti vajadzīgi kā supervizors, kad organizāciju līderi nogurst, kļūst neradoši, jo pazudusi enerģija darboties. Tā ir NVO centra būtība un tās īstenošanai reģionālajām robežām nav nekādas nozīmes,» pārliecināta I. Siliņa.

Papildspēki noder

Talsu novada izglītības pārvaldes vadītājs Uldis Katlaps informē, ka izglītības jomā pārvaldei ir noslēgti sadarbības līgumi ar Dundagas, Rojas un Mērsraga novadu, kuros darbojas izglītības speciālisti. «Lielāko daļu lēmumu par to, kas attiecas, piemēram, uz pedagogu mērķdotācijas sadali vai izglītības politikas virzīšanu, pieņem katrā novadā atsevišķi. Metodiskajā darbā mēs sniedzam kopēju atbalstu visiem četriem novadiem. Tas ietver olimpiādes, lielāko daļu metodisko semināru dažādu mācību priekšmetu pedagogiem, apmācības un kursus — izglītības procesa metodisko virzīšanu agrākā rajona teritorijā,» skaidro pārvaldes vadītājs.

Pirmkārt, esot noderīgi būt kopā plašākā pulkā, lai notiktu domu un ideju apmaiņa. Otrkārt, ir lietas, kuras mazs novads nemaz atsevišķi nevar īstenot, tostarp, daļā mācību priekšmetu vietēja mēroga olimpiādes, no kurām labākos virza tālāk uz valsts olimpiādēm, atļauts rīkot vien tad, ja novadā ir noteikts skolēnu skaits. Lielais Talsu novads šai ziņā varētu iztikt bez papildspēkiem, bet kaimiņnovadi gan ne.

Ja iepriekšminētais saistās ar pirmsskolas un vispārizglītojošo skolu darbu, tad ir arī pozīcijas, kurās sadarbojas tikai daļa no mūsu četriem novadiem. Talsu novada pedagoģiski medicīniskā komisija apkalpo arī Rojas un Mērsraga novadu, toties Dundagas novadā pašiem ir šāda komisija. Cits piemērs — Talsu novada sporta skola sadarbojas ar Dundagas novadu, kur sporta skolai ir volejbola grupa.

Vēl viens aspekts — katrai valsts ģimnāzijai metodiski jāpalīdz noteikta apgabala izglītības iestādēm, un Talsu Valsts ģimnāzijas apkalpojamā teritorija ietverot ne vien agrāko Talsu rajonu, bet pat Kandavas novadu.

Kopīgi var līdzsvarot tēriņus

Jau pats nosaukums «Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības Talsu starpnovadu arodorganizācija» norāda uz to, ka arī ekonomisko, sociālo un profesionālo tiesību un interešu aizstāvībai izglītības darbinieki turas kopā plašāk par viena novada robežām. «Ko nevar mazs novads ar divām līdz četrām izglītības iestādēm, to var lielāka novadu apvienība ar 46 iestādēm!» par Talsu puses situāciju saka arodorganizācijas priekšsēdētāja Inta Libreiha.

Nedomājot tikai par tādiem šķietami sīkiem apgrūtinājumiem kā reģistrācija, zīmoga vai veidlapu sarūpēšana, ko pēc teritoriālās reformas būtu radījusi dalīšanās četrās arodorganizācijās, ir arī nozīmīgāki apsvērumi. «Ja novadā ir divas izglītības iestādes — viens bērnudārzs un viena skola, un ne visi izglītības iestāžu darbinieki ir iestājušies arodbiedrībā, kurš uzņemsies organizācijas vadību un kādu atalgojumu viņš par to saņems? Mazos novados tas praktiski nozīmē, ka cilvēkam jāstrādā sabiedriskā kārtā,» spriež I. Libreiha. Jau tagad gana lielu izaicinājumu radot arodorganizācijas sociālās palīdzības fonds (tas ietver veselības pabalstu, apbedīšanas pabalstu un bērna piedzimšanas pabalstu), jo vieni no tā ņem vairāk nekā iegulda, kamēr citi tērē ļoti maz, būtībā dotējot pārējos. I. Libreiha uzskata — mazā novadā nodrošināt šāda apmēra palīdzību nebūtu iespējams, jo nelaimi nevar paredzēt, tāpēc piepeši var rasties liels pārtēriņš, ko plašākā organizācijā tomēr iespējams līdzsvarot.

Neapšaubāmi — arodbiedrības līderim būtu vieglāk kārtot jautājumus vienā novadā, nevis doties risināt problēmas četros dažādos novados. «Nu par to ir jārunā četras reizes, katrā pašvaldībā saskaroties ar citādāku attieksmi, atšķirīgu vietējās politiķu komandas viedokli. Nav jau vienkārši ar tiem četriem novadiem! Bet maniem kolēģiem, kuri vada arodbiedrību sešos vai astoņos novados, ir vēl sarežģītāk!» salīdzina I. Libreiha.

No otras puses — četru novadu apvienošanās vienā organizācijā nozīmē plašāku izglītības darbinieku pārstāvniecību un iespēju zināt izglītības darbinieku kopējo noskaņojumu plašākā teritorijā. «Rīgā droši varu paust viedokli, ko ir izteikusi, piemēram, Rojas vai Dundagas vidusskola, šo iestāžu darbiniekus pārstāvot,» apliecina I. Libreiha. Problēmas, kuras arodbiedrībai mūsu četros novados jārisina, gan sevišķi neatšķiroties, bet drīzāk esot visiem kopējas. Viena no tām — visu četru novadu izglītības iestāžu darbinieki vēlas, lai pašvaldība segtu viņiem veselības apdrošināšanu, bet nevienā no novadiem līdz šim nav izdevies to panākt.

Komentāri