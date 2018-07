Noslēgusies Talsu novada pašvaldības balvu izcīņa šķēpmešanā 04.07.2018

Pilsētas svētku laikā, 28. jūnijā, Talsu 2. vidusskolas stadionā norisinājās starptautiskas šķēpmešanas sacensības «Talsu novada pašvaldības balvu izcīņa». Visas dienas garumā dažādās vecuma grupās norisinājās sīvas cīņas starp Latvijas un Eiropas labākajiem šķēpmetējiem.

Pasākuma vadītājs Ivars Bācis sveica vieglatlētikas draugus un šķēpmešanas disciplīnas interesentus ar ierašanos vienā no skaistākajām Kurzemes pilsētām — Talsiem. Viņš uzsvēra, ka no Talsiem nāk vairāki pasaules mēroga šķēpmetēji, un aicināja pieminēt un godināt olimpisko spēļu čempionus un medaļniekus.

Uz Talsu novada domes balvas izcīņu šķēpmešanā, ko rīkoja Mārča Štrobindera šķēpmetēju klubs, bija ieradies arī trīs olimpisko spēļu medaļu īpašnieks, Latvijas šķēpmešanas leģenda Jānis Lūsis. «Man kā šķēpmetējam ir liels prieks vērot, ka šī disciplīna Kurzemē vēršas plašumā. Šodien man ir tas gods būt Talsos un atklāt sacensības. Domāju, ka turpmāk tās kļūs tradicionālas. Man gribas novēlēt talseniekiem turpināt šo darbu. Patīkami, ka Talsos ir cilvēki, kuriem nav vienaldzīga šķēpmešana Latvijā. Ar šādu sacensību organizāciju viņi to parāda. Jaunajiem sportistiem tas paver plašākas iespējas. Atliek novēlēt veiksmi sacensībās,» klātesošos uzrunāja J. Lūsis.

Pasaules vicečempione

un Latvijas Vieglatlētikas savienības prezidente Ineta Radēviča atsauca atmiņā traumu, ko bērnībā guvusi, metot šķēpu, taču tas viņu neapstādināja, bet gan lika cītīgāk un kārtīgāk strādāt ar treneri, lai nākamreiz tā nenotiktu. «Jums ir paveicies, ka Talsos ir tik talantīgi treneri. Es gribētu, lai jūs visi izmantotu iespēju strādāt ar tik izciliem treneriem, pārstāvētu Latviju un savu dzimto pilsētu. Šie ir svētki — savienībai katra reize, kad Latvijā notiek starptautiska mēroga sacensības, ir svētki. Par to saku paldies Talsu novada domei un Mārcim Štrobinderam. Gribētos, lai šī tradīcija turpinātos. Mēs labprāt brauksim, vērosim un sekosim līdzi notiekošajam,» apliecināja I. Radēviča. Viņa pauda cerību, ka bērni vēlāk pārstāvēs Talsus ne tikai Latvijā, bet arī starptautiskajā arēnā.

«Tas, ka pilsētas svētki sākas ar sportu, nav nejaušība,» neslēpa Talsu novada domes priekšsēdētāja vietniece attīstības, kultūras un sporta jautājumos Ilze Indriksone. Talsos sports ir vērtība, un sportisti vienmēr ir aktīvi un gatavi darboties. Vislielāko paldies viņa veltīja Mārcim Štrobinderam un šķēpmetēju klubam, kas nāca klajā ar šo iniciatīvu.

Atklāšanas ceremonijas noslēgumā

M. Štrobinders sveica Valentīnu Eiduku — izcilu treneri, kura izaudzinājusi vairākus olimpisko spēļu medaļniekus un Eiropas čempionāta medaļnieci.

Pēc sacensībām M. Štrobinders atzina, ka pirmajai reizei viss izdevās — laiks bija labs, atmosfēra — patīkama un dalībnieku sastāvs — spēcīgs visās vecuma grupās. Daudzi dalībnieki sasniedza personīgos rekordus. «Sacensībās startēja 114 dalībnieki, kas Latvijā ir sasnieguši zināmu līmeni. Tas vienai disciplīnai — šķēpmešanai — ir labs rezultāts. Kolēģi un cilvēki, kas apmeklēja sacensības, teica, ka pasākums ir lielisks un ļoti labi organizēts. Jānis Lūsis un Ineta Radēviča teica, ka viss ir ļoti labā līmenī. Šodien man zvanīja Valentīna Eiduka, kas ir Vadima Vasiļevska, Anetes Kociņas un Aināra Kovala trenere. Viņa teica, ka tik mīļos un nepiespiestos mačos Latvijā vēl nav bijusi. Stadions ir parkā, skatītāji ir diezgan tuvu sportistiem, līdz ar to ir lielāka kopības izjūta,» apgalvoja M. Štrobinders.

Mazākā mērogā sacensības notika arī iepriekšējos gados. Tā kā šogad tika uzcelts stadions, sacensības bija iespējams noorganizēt plašākā mērogā. Ar finansiālo pusi palīdzēja Talsu novada dome, bet līdzekļi sastādīja tikai 40 procentus no kopējās izdevumu tāmes. «Gatavošanās ir darbietilpīgs process. Pašiem jāmeklē atbalstītāji, jāstrādā ar menedžeriem, jāpērk aviobiļetes, jārunā viesnīca, ēdināšana, vakara vadītājs, balvas, ziedi, apskaņošana. Tas ir liels darbs. Principā gatavojāmies pusgadu. Ir, kur augt, strādāt un tiekties, bet esmu gandarīts. Tā ir patīkama izjūta, ka kaut kas labs ir izdarīts,» teica M. Štrobinders. Lielu paldies viņš vēlas teikt kluba audzēkņu vecākiem, kuri palīdzēja organizēt sacensības un pielika roku, lai pasākums varētu notikt.

Meitenēm U—14

grupā 1. vietu ieguva Līva Zariņa, 2. vietu — Orinta Navikaite, 3. vietu — Marta Kociņa, zēniem U—14 grupā 1. vietu izcīnīja Kristers Krauklis, 2. vietu — Markuss Petrovs, 3. vietu — Guntars Pūce. U—16 grupā meitenēm 1. vietā ierindojās Elva Vestarta, 2. vietā — Annika Elizabete Upīte, 3. vietā — Hanna Gabriela Ziemiņa, zēniem U—16 grupā 1. vietā — Klāvs Matīss Bogdānovs, 2. vietā — Ričards Daniels Tomass, 3. vietā — Ēriks Marians Skukovskis. U—18 grupā meitenēm uzvaru izcīnīja Ieva Annija Stepiņa, 2. vietu — Nikola Ozola, 3. vietā — Luīze Opolā, zēniem U—18 grupā 1. vietā ierindojās Artis Čakšs, 2. vietā — Dāvis Krauklis, 3. vietā — Klāvs Ozoliņš. U—20 grupā meitenēm 1. vietu ieguva Amanda Savicka, 2. vietu — Monta Jankovska, 3. vietu — Annija Viktorija Pūlmane, zēniem U—20 grupā 1. vietā ierindojās Krišjānis Suntažs, 2. vietā — Matīss Velps, 3. vietā — Dmitrijs Brigaders. Sieviešu konkurencē uzvaru izcīnīja Anete Kociņa, 2. vietu — Madara Palameika un 3. vietu — Indre Jakubaitite. Vīriešu konkurencē 1. vietu ieguva Pavels Mialeška, 2. vietu — Edis Matusevičs un 3. vietu — Rolands Štrobinders.

