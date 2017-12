Noslēgusies sabiedriskā apspriešana par Kolkas sporta halli 07.12.2017

Novembrī Dundagas novada iedzīvotājiem bija iespēja izteikt viedokli sabiedriskajā apspriešanā, ko darīt ar nepabeigto Kolkas sporta zāli, par ko pašvaldībai līdz 2027. gadam jāmaksā kredīts. Lai gan visi rezultāti vēl nav apkopoti, zināms, ka elektroniski aptaujā piedalījušies 229 dalībnieki. Lielākā daļa no tiem izteikuši viedokli, ka nepabeigtā būve nododama iznomāšanai vai atsavināšanai, informē pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste Inguna Pekmane.

Septembrī notikušajā Dundagas novada domes sēdē deputāti skatīja jautājumu par Kolkas sporta zāli. Ņemot vērā gan pašvaldības finanšu kapacitāti pabeigt šāda objekta būvniecību ar saviem resursiem, gan iespējamo atbilstošo Eiropas Savienības finanšu instrumentu pieejamību, gan demogrāfisko stāvokli Kolkas ciemā, sēdē izskanēja, ka viens no iespējamākajiem scenārijiem ir sporta zāles noma vai atsavināšana privātpersonai. Tā kā šis objekts bija plānots Kolkas pamatskolas skolēnu mācību procesa nodrošināšanai, ciema iedzīvotāju vajadzību apmierināšanai un dzīves apstākļu uzlabošanai, pašvaldība vēlējās noskaidrot arī iedzīvotāju viedokli šajā jautājumā. Sēdē deputāti pieņēma lēmumu novembrī rīkot publisko apspriešanu, kurā iedzīvotājiem jāatbild uz jautājumu, vai viņi piekrīt Kolkas sporta zāles iznomāšanai vai atsavināšanai. Varēja sniegt arī priekšlikumus un ieteikumus.

Pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste Inguna Pekmane teic, ka elektroniski — pašvaldības interneta vietnē www.dundaga.lv — sabiedriskajā apspriešanā piedalījušies 229 dalībnieki. No minētā skaita 177 piekrīt viedoklim, ka halle ir jāiznomā vai jāpārdod. Neviens priekšlikums vai ieteikums elektroniski nav saņemts. Lai gan sabiedriskās aptaujas rezultātus vēl apkopo, jo cilvēkiem bija iespēja parakstīties arī bibliotēkās, domes priekšsēdētājs Aldis Felts skaidro, ka šo jautājumu un publiskajā apspriešanā iegūtos rezultātus izvērtēšanai piedāvās deputātiem. Tad arī pieņems lēmumu, ko ar nepabeigto būvi darīt.

Rakstījām, ka pašlaik Kolkas sporta zālei ir jumts, sienas un logi, taču nav grīdas iekšējo inženiertīklu un sporta zāles funkcijām nepieciešamā aprīkojuma un iekārtojuma. Darbs vajadzīgs arī pie teritorijas labiekārtošanas.

