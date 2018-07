Noslēdzies konkurss «Talsu bruncī ieaustie» 04.07.2018

26. jūnijā konkursa «Talsu bruncī ieaustie» komisija devās pēdējā izbraucienā uz Valdemārpils pilsētas un Ārlavas, kā arī Lubes un Īves pagastu. Šoreiz pretendenti tika vērtēti sešās nominācijās — «Rosīgākais uzņēmums», «Sakoptākā privātmāja», «Gada jaunums», «Radošākais novadnieks», «Skaistākais dārzs» un «Draudzīgākā tirgotava vai kafejnīca».

«Rosīgākā uzņēmuma» godam Valdemārpils pilsētas un Ārlavas pagastā izvirzīts uzņēmums SIA «Saslaukas transports», kas nodibināts 2015. gadā. Tā īpašnieks Juris Jāmanis sākotnēji zemnieku saimniecībā nodarbojies ar graudu audzēšanu. 1997. gadā viņš iegādājās divas kravas automašīnas, lai savu un kaimiņu produkciju varētu nogādāt nepieciešamajā vietā. Ar laiku pieprasījums palielinājās, nozare pletās plašumā un viņš saprata, ka jādibina jauns uzņēmums. SIA «Saslaukas transports» nodarbojas ar kravas pārvadājumiem pa visu Latviju un ārpus tās robežām. Kopumā uzņēmumam pieder 29 kravas automašīnas. Dažas no tām atrodas ārzemēs, kur darbinieki pa veikalu bāzēm vadā pārtikas produktus.

Uzņēmums atbalsta

deju kolektīvus, hokeja komandu, kā arī auto sportu. Jau otro gadu pēc kārtas Valsts ieņēmumu dienests tam piešķīris pateicību kā godīgākajam uzņēmumam. Jūlijā vadība darbiniekiem un viņu ģimenēm rīko pasākumu pie ezera. Lai pārspriestu gada notikumus, suminātu jaunpiedzimušos un pasniegtu balvas darbiniekiem, tiek rīkots arī ikgadējais Ziemassvētku pasākums.

Nominācijai «Sakoptākā privātmāja» izvirzīti «Lapsepšķi». Tās īpašnieki — Vitālijs un Astrīda Kokaļi — pastāstīja, ka 1913. gada 7. novembrī barons māju un tās apkārtni pārdeva, bet tā pastāvēja jau labu laiku iepriekš. Ozoliem, kas šeit stādīti, ir ap 500, 600 gadu. «Lapsepšķi» ir Astrīdas dzimtās mājas — viņas ģimene tajās dzīvojusi paaudžu paaudzēs. «Kad sākām te saimniekot, viss bija pilnībā aizaudzis. Ieguldījām lielu darbu — sastādījām dažādus kokus, iekopām puķu dobes. Vietā, kur tagad ir dīķis, agrāk bija purvs. Tālāk uz meža pusi ir saimnieciskais gals, siltumnīca un augļu dārzs. Šad tad palīgā atskrien mūsu radiniece. Ja vajag pļaut zāli, puiši ar labu tehniku atbrauc un vienas dienas laikā visu nopļauj. Teritorija ir trīs, četrus hektārus liela,» saka saimnieki.

«Gada jaunums» Valdemārpils pilsētas un Ārlavas pagastā ir zivju pārstrādes ražotne «Jaunlatvieši». Rūpnīcas vadītājs Jānis Priedītis komisijai izrādīja apkārtni un sniedza ieskatu tās ikdienā. Ražotnes gala produkts ir zivju milti un zivju eļļa, kas tiek izmantoti kā lopbarības piedeva. Lai iegūtu zivju miltus, zivju masu uzkarsē līdz 200 grādiem un spiež cauri presei. Rezultātā atdalās biezumi, kas tiek žāvēti, karsēti un tvaicēti. Pēc tam tie nonāk dzirnavās, kur samaļ pulverī. No šķidruma, kas paliek pāri, tiek atdalītas taukvielas, ūdens un cietās daļiņas, kas pēc tam tiek žāvētas. Lai attīrītu gaisu, katalizatorā 850 grādu temperatūrā sairst benzola gredzeni, kas pēc tam izplūst gaisā. Ūdens, kas ražošanas procesā atdalās, pa caurulēm nokļūst notekūdeņu attīrīšanas iekārtās, tiek attīrīts un ieplūst ezerā.

Dažkārt cilvēki uzdod jautājumu, kāpēc ražotne neatrodas tuvāk pie jūras. Tā kā rūpnīcu būvēja biedrība un tās biedri atrodas dažādās Latvijas vietās, viņi nonāca pie kompromisa, kas teritoriāli apmierinātu visus. J. Priedītis atzina, ka pagaidām ražotne atrodas izmēģinājuma fāzē un vēl nestrādā ar pilnu jaudu. Tajā strādā desmit cilvēki, taču šis skaits varētu palielināties rudens pusē, kad būs vairāk zivju.

Lubes pagastā nominācijai

«Radošākais novadnieks» izvirzīta pensionāre Melānija Jansone-Leja. 83 gadus vecās Melānijas kundzes mūžs piepildīts radošām aktivitātēm. Viņa strādājusi Talsos sadzīves pakalpojumu kombinātā par šuvēju un vēlāk iesaistījusies Lubes pagasta deju kolektīvā. Melānija ir aktīva pensionāru kluba «Labākie gadi» vadītāja. Viņa bijusi arī Ārlavas evaņģēliski luteriskās draudzes priekšniece. Šobrīd viens no kundzes darinātajiem tautastērpiem apskatāms Talsu novada muzejā. «Mana vecāmamma bija liela audēja un šuvēja. Tajā laikā drēbes nevarēja nopirkt, varēja no veca auduma pāršūt kaut ko jaunu. Tas mani aizrāva, un pamazām sāku kaut ko veidot. Armijas daļā viena kundze mums mācīja izšūt paraugus, bet visu pārējo iemācījos pati. Lubē dzīvoju kopš 1977. gada, pirms tam dzīvoju Talsos. Strādāju modes ateljē, sākās tautastērpu laiks, un mēs, piecas sievas, uzņēmāmies tos darināt. Esmu šuvusi tērpus deju kolektīviem «Draudzība», «Krišjānis» un «Krepliņi». Pati vairāk nekā desmit gadu esmu strīķējusi skatuves deju grīdu. Trīs reizes esmu bijusi lielajos dziesmu un deju svētkos. Ja nebūtu salauzusi roku, šogad būtu braukusi kā brīvprātīgā,» apliecināja M. Jansone-Leja.

Par «Skaistāko dārzu» Lubē atzīts privātīpašuma «Jaunmāja» dārzs, kur saimnieko Jānis Gruntiņš un Kristīne Sīpola. Jaunie saimnieki īpašumā sākuši dzīvot tikai šogad, bet jau jūtams prasmīgu roku pieskāriens. Māja celta teju pirms 130 gadiem, un tai ir pašai savs stāsts. To ieskauj plašs dārzs, kas ik brīdi tiek papildināts ar ko jaunu. Lai izpētītu mājas vēsturi, saimnieki sadarbojas ar Talsu novada muzeju un vietējo vēsturnieku. J. Gruntiņš pusi mājas mantojis no mammas, savukārt otru pusi atpircis no pašvaldības. Agrāk teritoriju ieskāva milzīgi koki, un tajā bija vecas ēkas, bet nu viss ir likvidēts.

Ikdienā Jānis strādā zemnieku saimniecībā, bet Kristīne — skolā. «Izmācījos par galdnieku, bet strādāju ar tehniku. Galdniecība ir mana sirdslieta. Ideju ir daudz. Vēlamies siltināt pamatus, turpināt labiekārtot apkārtni un saglabāt senatnes šarmu,» atzina J. Gruntiņš.

Īves pagastā komisija apmeklēja

Tiņģeres pasta nodaļu, kas izvirzīta nominācijai «Draudzīgākā tirgotava vai kafejnīca». A/s «Latvijas Pasts» Kurzemes reģiona Tiņģeres pasta nodaļa kopš 2009. gada atrodas Tiņģeres pilī un ir nozīmīgs pakalpojumu sniedzējs Īves pagasta iedzīvotājiem. Pasta nodaļā var saņemt un nosūtīt vēstules un pakas, pasūtīt presi, samaksāt rēķinus, iegādāties žurnālus, kartītes, kā arī dažādas saimniecības un rūpniecības preces. Valsts a/s «Latvijas Pasts» domā par to, lai papildu tiešajiem pasta pakalpojumiem būtu pieejamas ikdienā nepieciešamas preces, jo ne visi lauku iedzīvotāji var nokļūt pilsētā. Pasta nodaļas priekšniece Dzintra Derkevica ir atsaucīga, pretimnākoša un piedāvā labākos un ērtākos risinājums katram klientam. 1983. gadā Dzintra sāka strādāt par pastnieci, bet kopš 2006. gada par pasta nodaļas priekšnieci. Kad Tiņģerē likvidēja skolu, pilī nokļuva ne tikai pasts, bet arī amatierkolektīvi un bibliotēka.

«Gada jaunums» Īves pagastā ir ozolu birzs jeb mantojums nākamajām paaudzēm. 2017. gada pavasarī radās iespēja piedalīties projektu konkursā «LMT Latvijai». Projekta mērķis bija par godu Latvijas simtgadei izveidot ozolu birzi Tiņģeres pils parkā, kura tiks saglabāta kā mantojums nākamajām paaudzēm. Diemžēl pieteikums neiekļuva četru laimīgo uzvarētāju vidū, tāpēc tika nolemts parku paplašināt pašu spēkiem. Idejas autora Aigara Mauriša iecerei atsaucās gan pagasta iedzīvotāji, gan Ķurbes evaņģēliski luteriskā draudze, kas ziedoja līdzekļus stādu iegādei un transportam. Ozolu stādīšanā piedalījās iedzīvotāji no visa Īves pagasta — to atbalstīt tika aicināti ļaudis no visiem ciemiem, neaizmirstot pagasta vecāko vīru, kuram apritējuši 90 gadi, ģimeni, kurā ienācis jaunākais pagasta iedzīvotājs, lielāko daudzbērnu ģimeni un kuplāko pagasta dzimtu, kā arī ģimeni, kura uz Īves pagastu bija pārcēlusies vien divas dienas pirms ozolu stādīšanas. Lai sagatavotu ozoliem pienācīgu vietu, apstrādātu zemi, nolasītu koku un krūmu saknes un iesētu zālienu, tika piesaistīti vietējie zemnieki un iedzīvotāji. Kopumā stādīšanā piedalījās 60 cilvēki.

