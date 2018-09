Noslēdzies konkurss «Talsu bruncī ieaustie 2018» 10.09.2018

31. augustā Talsu tautas namā noslēdzās pašvaldības rīkotais ikgadējais konkurss «Talsu bruncī ieaustie 2018». Uz svinīgo pasākumu bija aicināti visi Talsu novada pilsētu un pagastu pieteiktie 55 dalībnieki 11 nominācijās.

«Talsu bruncī ieaustie» vērtēšanas komisijas vadītājs Dainis Karols atzina: «Šis ir viens no nozīmīgākajiem pasākumiem Talsu novadā. Lielāko paldies komisija saņēma par to, ka atrada laiku uzrunāt un uzklausīt cilvēkus. Komisijas locekļi bija ciemos pie katra nominanta un pieņēma gala lēmumu. Paldies dalībniekiem, kuri uzdrošinājās piedalīties konkursā, paldies par ieguldīto darbu! Mēs ar katru gadu mākam augt. Katrs no sava mazumiņa esat pratuši izveidot to novadu, kurā dzīvojam. Novēlu visiem saglabāt sirdsprieku, enerģiju, vēlmi turpināt iesākto.»

Vērtēšanas komisijā strādāja Talsu novada domes priekšsēdētājs D. Karols, Talsu novada domes deputāte Ilze Indriksone, Talsu novada tūrisma informācijas centra vadītāja Inese Roze, pašvaldības attīstības plānošanas un projektu vadības nodaļas vadītāja Jolanta Skujeniece, Talsu novada būvvaldes arhitektūras daļas vadītāja Nellija Dziedātāja-Osalivana, Talsu novada komunālās nodaļas vides pārvaldes speciāliste Madara Vanaga un pāragri mūžībā aizgājusī Anna Ķīviča.

Par nominācijas

«Sakoptākā privātmāja» laureātiem, kas komisijai bija jāizvēlas no 11 pretendentiem, kļuvuši valdemārpilnieki Astrīda un Vitālijs Kokaļi, kuri saimnieko «Lapsepšķos». Šeit saglabāts ēku kompleksa vēsturiskais izvietojums, dīķa vietā, kur tagad spoguļojas ūdensrozes, bijis purvs. Ierīkotas skaistas dobes, apstādījumi un ābeļdārzs, ko atliek uzturēt. Par «Ģimenēm un bērniem draudzīgāko pagalmu» laureātēm kļuvušas divas novadnieces — vandzeniece, «Uguņciema dzirnavu» īpašniece Iveta Jansone un daudzdzīvokļu māja «Saulītes» Mundigciemā, kuras mājas vecākā ir Eva Alsberga Lībagos. Viņi ir paraugs, kā rūpēties par bērnu aktīvu brīvā laika izmantošanu. «Sakoptākās vēsturiskās ēkas» godā šogad Talsu evaņģēliski luteriskā baznīca, kur kalpo mācītājs Māris Ludviks un draudzes priekšnieks ir Ainars Lūks. M. Ludvigs, saņemot balvu, bija lakonisks: «Gods kalpot Dievam, Talsiem un Latvijai!» Ar ziedotāju un atbalstītāju palīdzību baznīcai atjaunots vēsturiskais pulkstenis, kas ar skaistu melodiju ik pēc stundas skan no deviņiem rītā līdz deviņiem vakarā. Pēdējais veikums ir atjaunotā altārglezna «Kristus debesbraukšana», kuras restaurācija prasīja piecus gadus. Par «Rosīgāko uzņēmumu» atzīta kokskaidu granulu ražotne «SBE Latvia» Laucienes pagastā, kuras direktors ir Māris Ziediņš. Zviedru uzņēmums Latvijā darbojas jau 20 gadu un nodrošina produkcijas visaugstāko kvalitāti. «Darbīgākās zemnieku saimniecības» nomināciju saņēma Ivs un Ivanda Valdzeri «Cukuriņos» Laidzē, kur sešu hektāru platībā aug ap 10 000 smiltsērkšķu stādu. I. Valdzers atzina, ka «labākā vieta uz pasaules ir Talsi un Laidzes pagasts, kur dzīvot man un manai ģimenei. Un atbilstoši tam mēs strādājam.»

«Draudzīgākā tirgotava vai kafejnīca» ir konditoreja «Māsas» Talsos, kas durvis vērusi pirms pusotra gada. Tur saimnieko māsas Laine, Beate, Natālija un Rebeka, viņas ieguvušas daudz uzticamu un pastāvīgu klientu. Māsas ieguvušas pārliecību, ka talsenieki ir lieli kūku ēdāji. «Aktīvākās organizācijas» atzinumu saņēma jātnieku klubs «Potenciāls» Ģibuļos. Kluba dibinātāji Ieva Dundure un Māris Prūsis izveidojuši atbilstošu infrastruktūru jāšanai, ne tikai apmāca jātniekus, bet piedāvā izjādes arī tūristiem. «Čaklākais mājražotājs» ir biškopis Elvijs Leivalds Strazdē, kurš sācis ar divām bišu saimēm, bet nu rūpējas par 86. Par «Radošāko novadnieku» atzīts astronomijas entuziasts Sergejs Kļimanskis Lielzeltiņu observatorijā Balgalē. Tuvākajā laikā šeit tapšot planetārijs un tikšot ierīkots muzejs Lībagu pagastā dzimušajam izcilajam latviešu astronomam Fricim Blumbaham. Balvas pasniedzējs fotogrāfs Uldis Balga ar humoru izteicās: «Vislielākā apbrīna žūrijas komisijai, ka tā šādu ēterisku īpašību kā radošums spēj pārvērst punktos un balvā. Domāju, ka radošums piemīt jebkuram šodien nosauktajam nominantam. Runa ir par radošumu tīrā veidā. Mūsdienās ļoti svarīgi izmantot resursus, kas atjaunojas. Talsu novadā viens no tādiem resursiem atjaunojas katru nakti — tā ir tumsa. Par to domāju, nākot uz pasākumu pa Friča Blumbaha ielu. Galileo Galilejs izgudroja savu instrumentu, lai skatītos, bet viņš vispirms skatījās uz kaimiņiem. Un tikai pēc tam pavērsa teleskopu pret debesīm. Talsu novadā ir cilvēks, kas skatās tālāk un nodarbojas ar astronomiju.»

«Skaistākais dārzs»

pieder Ilzītei un Jurim Braueriem Vandzenes «Ziedlejās», kuru sirdslieta kopš 1985. gada ir rūpes par piemājas dārzu, kur atrodami gan krāšņumaugi, gan sakņu dobes, gan arī ainaviski elementi. «Gada jaunums» ir Sabiles sidra nams, ko Sabilē pagājušā gada vasarā atvēruši Baiba un Aldis Circeņi, bet jau tagad piesaista apmeklētāju interesi. Te pieejama Sabiles sidra produkcija, kas guvusi plašu atpazīstamību. Tāpat nopērkami dažādu mājražotāju vīni. Klientiem tiek piedāvātas arī degustācijas, kā arī iespēja ieturēt gardu maltīti.

Savas simpātiju balvas pasniedza Talsu Komersantu klubs: Edžum Zeļģim, «European Sport Installation» pārstāvim, no Balgales pagasta, uzņēmums ražo sintētisko sporta segumu, un paši to ieklāj. Viņi strādājuši vairāk nekā 50 pasaules valstīs un to paveikuši arī stadionā pie Talsu 2. vidusskolas un patlaban strādā Talsu Valsts ģimnāzijas stadionā, mednieku klubam «Laidze» un zemnieku saimniecībai «Cukuriņi». Valsts a/s «Latvijas Valsts meži» apbalvoja Ilgitu Šakali no Laidzes nominācijā «Skaistākais dārzs». Viņa pie daudzdzīvokļu mājas «Dzintari» iekārtojusi apbrīnojamu dārzu, kas priecē visu gadu ar vairāk nekā 100 dažādu augu. Laikraksts «Talsu Vēstis» savu simpātiju balvu dāvāja «Gada jaunuma» nominantam Alfrēdam Zamockim no Ģibuļu pagasta par atjaunoto motociklu kolekciju, no kuriem četri ir pasaules čempionu spēkrati, bet visvairāk novērtējam kunga pozitīvo attieksmi pret dzīvi.

SIA «Krauzers» valdes priekšsēdētājs Andis Araks, pasniedzot uzņēmuma simpātiju balvu, uzsvēra mūsu neizsīkstošo spēju radīt jaunas vērtības. Balvu saņēma ģibuļnieks A. Zamockis par radīto motociklu ekspozīciju.

Ikviens konkursam pieteiktais dalībnieks dāvanā saņēma pašvaldības sarūpētās dāvanas, kā arī laikraksta «Talsu Vēstis» un pašvaldības kopīgi tapušo žurnālu «Talsenieku stāsts Latvijas simtgadei».

Muzikālo fonu atbilstoši vakara caurviju motīviem — gadalaikiem — nodrošināja Rūta Dūduma ar grupu, bet vakaru vadīja visiem zināmais televīzijas laika ziņu vadītājs Toms Bricis.

