Trešdien, 29. novembrī, pirmsskolas izglītības iestāde (PII) «Pīlādzītis» jau trešo gadu rīkoja dziedāšanas konkursu «Pīlādzīša mazputniņš». Tajā piedalījās audzēkņi no Talsu, Rojas un Dundagas novada.

Satraukti ķipari vecumā no trīs līdz septiņiem gadiem plati atvērtām acīm ieņēma pirmo solu rindas. Aiz viņiem — tikpat satrauktas skolotājas un atvasīšu vecāki. Kā nekā nav joka lieta uzstāties plašas publikas priekšā, it sevišķi, ja dziesmu vajag izpildīt īpaši precīzi un izteiksmīgi, jo konkurence ievērojama — 16 bērnudārzu audzēkņi. Bērni bija ieradušies no bijušā Talsu rajona teritorijas pirmsskolas izglītības iestādēm (izņemot Mērsraga novadu, skolotājas slimības dēļ). Katra mazo ķiparu skolotāja bija īpaši piedomājusi, kuru dziesmu izpildīt, kādu tērpu pielāgot, kāds pat bija apguvis papildu dziedāšanai piespēlēt kādu mūzikas instrumentu.

Tā kā visi centās no sirds un cik vien varēja, ar Atzinības rakstiem tika apbalvoti visi bērni un skolotājas, bet noslēgumā dziedātāji izmēģināja roku Laimes akā, izvelkot skaistas balvas, kuras bija sarūpējušas skolotājas. Savukārt pēc dziedāšanas mazie konkursanti mielojās ar saldējuma kokteili un torti.

Paralēli bērnu priekšnesumiem mūzikas skolotājas, kuras bija arī žūrija, izvērtēja, kurš pelnījis iegūt «Pīlādzīša mazputniņa» titulu. Šogad tas bija Laidzes PII «Papardīte» dziedātājs Martins Ziediņš (seši gadi), kuru sagatavoja skolotāja Ērika Grīva, bet uz kokles pavadīja Solveiga Dāvidsone.

Konkurss notiek trešo gadu, pirms tam to organizēja Talsu privātā PII «Sapnītis». «Šādu konkursu rīkojam, jo vēlamies atšķirīgu formātu. Proti, bez mikrofona un vienkāršāku. Konkursā piedalās bērni, kuri neapgūst dziedāšanu kādā studijā vai Dziesmu skolā, bet tikai bērnudārzā. Šādā veidā jebkurš audzēknis, kuram ir talants, var sevi parādīt. Tā ir lieliska pieredze un pašapziņas celšana. Savukārt skolotājiem tas sniedz iespēju pavērot kolēģu darba rezultātus,» stāsta PII «Pīlādzītis» vadītāja Ilze Birzleja.

«Šajā reizē secināju, ka bērnu dziedājums kļuvis intonatīvi stabilāks, skolotājas pievērsušas uzmanību, lai dziedājums kļūtu atraktīvāks, tika izmantoti arī skaņu rīki. Dziedāt tautasdziesmu dzidri, gaiši un atraktīvi konkursā bez mikrofoniem, bez fonogrammām ir daudz grūtāk. Iepriecināja dažu skolotāju un bērnu izvēle un drosme dziedāt a capella. Tautasdziesmas šodien bērnudārzos skan pārāk maz, tādēļ «Pīlādzīša mazputniņā» šāda repertuāra izvēle. Turpmākajiem konkursiem gatavojoties, skolotājiem jāapsver, cik lietderīgi mazam bērnam mācīt vienveidīgu, garu dziesmu. Mans ieteikums kolēģiem: padomāt par nedzirdētāku, atraktīvu un tieši konkrētajam bērnam piemērotas dziesmas izvēli. Dzirdējām arī pedagogu kļūdas tonalitātes izvēlē — daži bērni dziedāja pārlieku zemu. Vairāk jāstrādā pie dikcijas un artikulācijas rotaļām, dziedājuma izteiksmīguma.

Lielu paldies gribētu teikt mūsu bērnudārza vadītājai Ilzei Birzlejai, metodiķei Sarmītei Pugovičai, sporta skolotājai Ingrīdai Bajarunei, logopēdei Sanitai Zapackai un medicīnas māsiņai Mārītei Šleinerei par aktīvu darbošanos un atbalstu šādu pasākumu rīkošanā. Paldies izglītības pārvaldes pirmsskolas izglītības speciālistei Dacei Ivanovai par atbalstu, ziediem un svētku torti!» teic PII «Pīlādzītis» mūzikas skolotāja, starpnovadu pirmsskolas mūzikas skolotāju metodiskās apvienības vadītāja Baiba Brice.

Tā kā konkurss tiek atzinīgi novērtēts, to plānots rīkot arī citus gadus.

