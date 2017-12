«Norauts jumts un izvēdinātas smadzenes». Šķērsot okeānu airu laivā 20.12.2017

Ceturtdienas vakarā, 14. decembrī, ļaudīm kinoteātrī «Auseklis» bija iespēja noskatīties filmu «Okeāna saviļņotie». Tas ir stāsts par diviem latviešiem, kuri airu laivā šķērsoja Atlantijas okeānu. Ar klātesošajiem tikties bija ieradies arī viens no avantūristiem — Kārlis Bardelis.

Viņš sacīja, ka ideja par airēšanos pāri okeānam neradās vienā dienā. Līdz tam viņš nonāca pakāpeniski. Pirms dažādu ekstrēmu pasākumu īstenošanas K. Bardelis strādāja atkritumu pārstrādes biznesā. Kādā dienā viņš nolēma šķērsot Eiropu ar skrituļslidām. To arī izdarīja, katru dienu pievarot aptuveni simts kilometru. Galvenā doma: ja patīk, ko dari, ķermeņa akumulators neizlādējas. Kārlis savulaik arī šķērsojis Somiju pa polāro loku ar slēpēm. Nākamais izaicinājums, kurā Kārlis piedalījās kopā ar citiem avantūristiem no Latvijas, bija brauciens ar velosipēdiem no Rīgas uz Sočiem (Krievijā), laikā, kad tur norisinājās olimpiskās spēles. Vislielākās problēmas braucienā sagādāja aukstums: paredzēto -9 grādu vietā nācās salt -25 grādos. Piedevām milzīgs sniega daudzums… Šādos apstākļos noritēja cīņa aptuveni divas ar pusi nedēļas, katru dienu pievarot aptuveni 200 kilometrus. «Atsalis bija viss, kas vien varēja atsalt. Un tik daudz medaļu mūsējie olimpiskajās spēlēs laikam nebija dabūjuši nekad!» smejot sacīja Kārlis.

Caur jokiem līdz lēmumam irties pāri okeānam

Pēc šī brauciena, runājot ar draugiem, Kārlim ar humoru prasīja, kur tad noritēs nākamās olimpiskās spēles un vai viņš neplāno arī tur nokļūt kādā interesantā veidā. Tās notika Brazīlijā, Riodežaneiro. Joks Kārļa galvā iesējās kā sēkla, līdz tā nobrieda, un viņš interneta meklētājā ierakstīja par Atlantijas okeāna šķērsošanas iespējām. Kā izrādījās, okeāna dienvidu daļu līdz šim ar airu laivu šķērsojuši tikai divi cilvēki, pie tam, vieni paši. Okeāna ziemeļu daļu šķērsojuši daudzi. Kad jaunā vīrieša idejai — šķērsot Atlantijas okeānu airu laivā — piekrita draugs Gints Barkovskis, sākās sava veida maratona skrējiens. Proti, nācās meklēt laivu, atbalstītājus, organizēt loģistiku, gan savu, gan laivas, mācīties un iegūt visu iespējamo informāciju par to, kas būs nepieciešams, dodoties šādā ceļojumā, apgūtas arī fiziskās iemaņas, lai irtos ar laivu utt. Atskatoties uz paveikto, Kārlis teic, ka bez atbalstītājiem tas nebūtu izdevies, jo finansiāli tas prasītu ļoti lielus līdzekļus.

Kad septiņus metrus garā un divus metrus platā laiva «Linda» (nosaukums par godu Kārļa draudzenei) un abi ekstrēmisti nonāca Namībijā, Ludericā, viņi uzsāka savu piedzīvojumu. 4. maijā 8.30 ar kliedzieniem, smiekliem un atbalstītāju saucieniem viņi pameta ostu. Sākotnējais plāns bija nokļūt līdz Brazīlijas krastiem, Riodežaneiro olimpiskajām spēlēm, 100 dienās. Iecere gan neizdevās, jo attāluma pieveikšana prasīja 142 dienas.

Jūras slimība un jēlas sēžamvietas

Lai arī Gints un Kārlis aplīmējās ar visiem iespējamiem plāksteriem pret jūras slimību, tas nepalīdzēja. Kuņģa saturs iztukšojās un radīja pamatīgas mokas visu ceļa sākumposmu, jo īpaši pirmo pusotru nedēļu. Tomēr organismi pie nepārtrauktās šūpošanās pieraduši vien pēc mēneša. Filmā jo īpaši labi varēja redzēt abu vīru emocijas, piedzīvojumus un pārdzīvojumus, izaicinājumus un laimes mirkļus, kur smiekli mijās ar asarām. Gints dalījās ar savām izjūtām, par to, ka šajā ceļojumā nācies ik pa laikam raudāt gan aiz prieka, gan pārdzīvojumiem, pārdomājot aizvadīto dzīvi. Prātā virmojot pārdomām par eksistenciāliem jautājumiem, par to, kas ir dzīve, kas tajā ir būtiskākais.

Tā kā Gints un Kārlis airēja laivu nepārtraukti, uz maiņām ik pēc divām stundām, sāka rasties nopietnas veselības problēmas, proti, furunkuļi uz pēcpuses. Jāteic, filmā tie bija grūti skatāmi momenti, jo uzfilmēts, cik šausmīgi izskatās viņu sēžamvietas, kuras viscaur klāj augoņi, un kā viņi tos izspiež un cīnās. Gints, ārstējot Kārļa dibena vaigus, filmā sacīja, ka nu kļuvis par «profesionālu dirskopi». Kārlim kādā brīdī uzkāpa arī temperatūra līdz 38 grādiem, savukārt furunkuļi radīja asins saindēšanās risku. Tas bija brīdis, kad viņi pirmo reizi apsvēra domu pārtraukt savu ceļojumu un izsaukt helikopteru. Pēc cītīgas antibiotiku lietošanas situācija gan uzlabojās, un ceļš turpinājās. Piedzīvotā dēļ abi sāka airēt ne tikai sēdus, bet arī stāvus pozīcijā, atbalstoties uz ceļiem.

Siermaizītes un augļi okeāna vidū

Esot okeānā, nācies piedzīvot interesantus brīžus. Viens no tiem — domu materializēšanās. Vīri, sazinoties ar radio «SWH» un daloties, kā viņiem sokas, sacīja, ka ļoti gribētu siermaizītes. Pagāja vien dažas dienas, un netālu no viņiem brauca kuģis! Kārlis sazinājās ar kuģa apkalpi, apspriedās, kā rezultātā dabūja sev maizi, sviestu, sieru, kā arī dažādus augļus un dārzeņus. Šāda laime viņiem uzsmaidīja vēl pēc kāda laika, garām braucot citam kuģim. Vīru emocijas, saņemot pārtiku un baudot augļus, bija tādas, ka šķita — lielāka laime cilvēkam nav iespējama.

Nelaimīgais Džonis — tā viņi nosauca lidojošo zivi, kura, «vēlēdamās palēkties gaisā un ieelpot nedaudz svaiga gaisa, ielēca tieši mūsu laivā, vienīgajā vairāku tūkstošu kilometru apkārtnē; kādai gan jābūt sakritībai?». Avantūristi baudīja plašo 360 grādu panorāmu, kurā skatu netraucēja it nekas — neviens cilvēks, stabs, koks, māja vai cita būve. Krāsas debesīs un skaņas visapkārt kā ekskluzīva izrāde. «Okeāns ir tik plašs un dzīvs!» sacīja Gints. Tik dzīvs, ka vienā naktī laivai bija pietuvojies valis, un ar signālgaismām nācās to biedēt prom, lai neapgāž braucamrīku.

Nākamais lielais pārbaudījums bija kādā naktī, kad killer wave (no anļu val. — slepkavnieciskais vilnis) uztriecās laivai, Gintu ļoti smagi iemetot bortā, kā rezultātā viņš lauza ribas. Šī bija otrā epizode, kad šķita — ceļojums ir noslēdzies, un jāizsauc palīdzība. Tomēr Gints nepadevās, ķermeņa augšdaļa tika apsaitēta un nostiprināta, un vēlāk viņš jau atgriezās ierindā, lai airētu.

Izaicinošais noslēgums

Visgrūtākā bija ceļojuma beigu daļa, kas ievilkās uz diezgan pamatīgu laiku. Nepārtraukta pretstraume laivu meta un pūta atpakaļ. Kad starp abiem emocijas bija jau tik ļoti uzvilktas un nospriegotas, katram vārdam izraisot pretreakciju, viņi pieņēma lēmumu: ja nākamajā dienā nekas nemainīsies, izsauks palīgspēkus. Gints tajā naktī lūdzies, sacīdams: «Ja pasaulē notiek brīnumi un tādi patiešām mēdz būt, tad lai viens notiek ar mums, un tiekam krastā!» Savukārt Kārlis tajā naktī esot atlaidis no sevis visas bažas un uztraukumus par termiņiem un nokļūšanu krastā.

Tavu brīnumu! Nākamajā rītā okeāns bija kļuvis rāms, un abi ekstrēmisti laimīgi nonāca krastā, kur viņus jau sagaidīja tuvinieki un mīļie. Cik patiesas emocijas, smiekli un asaras, krišana ceļos un pateikšanās… Caur asarām acīs Gints sacīja: «Esot okeānā, prātā atausa tik daudz atmiņu… Šādā ceļojumā pārdomā visu dzīvi un saproti, ka tā sastāvējusi no tik daudziem sirsnīgiem mirkļiem, kurus neesi pietiekami novērtējis. Rodas izpratne. Mums, pasaulei, var palīdzēt tikai brīnums.»

«Okeāns ir tik iedvesmojošs, tik skaists… Zvaigznes naktī čukst, mēness ceļš, kas viļņojoties naktī nes, vai vienkārši pilnīgs klusums. Pilnīgs, absolūts klusums. Šie brīži iedvesmo… dzīvot,» filmas noslēgumā sacīja Kārlis.

Par aizraujošo piedzīvojumu Gints ir sarakstījis ļoti emocionālu un personīgu grāmatu «Okeāna saviļņotie. Atklāt sevi no jauna». To iespējams iegādāties neskaitāmās tirdzniecības vietās.

Pēc filmas noskatīšanās skatītāji Kārlim uzdeva jo īpaši daudz jautājumu. Kā izrādās, šī viņam nebija pēdējā avantūra, jo pavisam drīz, nākamā gada 12. janvārī, viņš kopā ar draudzeni Lindu dosies nākamajā piedzīvojumā nepilnu divu gadu garumā. No vietas, kur vīri izkāpa no laivas Brazīlijā, pāris ar tandēmriteni dosies pāri Dienvidamerikai. No šīs otrās kontinenta puses ar laivu viņi šķērsos Kluso okeānu, apstājoties un paviesojoties neskaitāmās salās, kas ir pa ceļam, līdz nokļūs Austrālijā. Kārļa plāns ir apceļot visu zemeslodi nemotorizētā veidā, un ar šādiem posmiem viņš aizvien vairāk tuvojas sava mērķa sasniegšanai. Lai izdodas!

