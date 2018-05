Nolemj slēgt vienošanos, lai ķertos klāt bibliotēkas būvniecībai 30.05.2018

Ceturtdien, 24. maijā, Talsu novada domes ārkārtas sēdē deputāti vienbalsīgi nolēma nekavējoties slēgt vienošanos ar Talsu Galvenās bibliotēkas būvniecības un projektēšanas piegādātāju apvienību SIA «Campaign» un pilnsabiedrību «Talsu statiskais spriegums». Vienošanos piegādātāju apvienība domes priekšsēdētājam Edgaram Zelderim iedeva īsu mirkli pirms sēdes sākuma.

Ārkārtas domes sēde notika, balstoties uz septiņu deputātu — Anda Astrātova, Oļega Solovjova, Ģirta Kalnbirzes, Gerdas Zeberiņas, Daigas Feldmanes, Ingas Gluzdas, Alfona Spēka un Tabitas Kalniņas — pieprasījuma. Tajā deputāti norādīja, ka viņu ieskatā līguma laušanai ar piegādātāju apvienību nav būtiska pamatojuma un tas rada draudus zaudēt Eiropas Savienības līdzfinansējumu aptuveni 1,4 miljonu eiro apmērā projektam «Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Talsu Galvenās bibliotēkas ēkā Brīvības ielā 17a Talsos». Uz ārkārtas sēdi nebija ieradušies vairāki deputāti: Edmunds Demiters, Ilva Norenberga un Tabita Kalniņa

Kompromisa variants

E. Zelderis klātesošajiem skaidroja, ka šāda rīcība — piedāvāt vienošanos īsi pirms domes sēdes — ir neadekvāta, jo to bija iespējams izdarīt jau sen. «Notika apzināta laika vilcināšana, kas ir ļoti nekorekti,» pauda priekšsēdētājs. Šī iemesla dēļ sēdē tika izsludināta 15 minūšu pauze, lai juristi varētu izvērtēt iesniegto vienošanos.

Viens no galvenajiem punktiem, ko paredz vienošanās un ko domes vadība līdz šim vēlējās panākt, ir būvdarbu kopējās cenas samazinājums. Līdz 22. jūnijam iesaistītajām pusēm jāvienojas par būvdarbu tāmi un darba izpildes laika grafiku. Tomēr gadījumam, ja iesaistītās puses nepildīs to, ko paredz vienošanās, paralēli tiks izsludināts jauns iepirkums. Piektdien, 25. maijā, E. Zelderis norādīja, ka pirms jaunā iepirkuma izsludināšanas vēl tikšot izvērtēti juridiskie aspekti, lai pārliecinātos, ka likums to ļauj. Dokumentācija jauna iepirkuma izsludināšanai ir sagatavota. Kā apgalvo priekšsēdētājs, paralēli izsludinot iepirkumu, tas paredz iespējas gan būvniekam, gan pašvaldībai. Tā teikt, sava veida kompromiss.

Otrs būtiskākais vienošanās punkts — SIA «Campaign» izstājas no piegādātāju apvienības, nododot būvprojekta autortiesības pašvaldībai. Ar nosacījumu, ka autoruzraudzības pakalpojumi tiks nodoti pilnsabiedrībai «Talsu statiskais spriegums» vai pilnsabiedrības piesaistītam apakšuzņēmumam. Deputātam A. Spēkam vaicājot SIA «Campaign» pārstāvim Robertam Ligeram, vai uzņēmums patiesi nevērsīsies pret pašvaldību un neveiks darbības, kas varētu kavēt projekta realizāciju un ko paredz arī vienošanās, uzņēmuma pārstāvis apgalvoja, ka nē, neveiks.

To, ka vienošanos noteikti nepieciešams parakstīt, uzsvēra arī priekšsēdētāja vietnieki Dainis Karols un Normunds Tropiņš, apgalvojot, ka šādā veidā abas iesaistītās puses izrādīs labo gribu, pretējā gadījumā «visas peripetijas tikai turpināsies». E. Zelderis «Talsu Vēstīm» apstiprināja, ka vienošanos ir parakstījis.

Dažādi viedokļi

«Talsu Vēstīm» vaicājot vairāku deputātu viedokli par to, kas notiek saistībā ar bibliotēkas projekta realizāciju, vienprātības nav. Vieni domā, ka visu izlemj tikai domes vadība, nesniedzot plašāku informāciju par darbībām pārējiem deputātiem. Daži uzskata, ka domes priekšsēdētājs deputātiem nesniedz patiesu, bet paša interpretētu informāciju. Savukārt citi domā, ka šis ir vienīgais variants, kā rīkoties, lai viss tiktu paveikts, nepārkāpjot likumu, jo «bibliotēkas projekts jau no paša sākuma, lai piesaistītu Eiropas fondu naudu, realizēts negodīgi». Vairākkārt tiek uzsvērtas SIA «Campaign» darbības, jo ar šo uzņēmumu konfliktos iesaistītas vairākas Latvijas pašvaldības. Plašsaziņas līdzekļos jau pirms vairākiem mēnešiem publiskota informācija, ka juristu un uzņēmēju grupa radījusi shēmu, kas ļauj pašiem gatavot pašvaldību iepirkumu konkursus un tajos uzvarēt.

Kā ierasts politikā, saduras divu fronšu viedokļi. Un intereses.

Papildu tam, ka novada pašvaldībā ir juridiskā nodaļa ar sešiem darbiniekiem, domes vadība noslēgusi līgumu ar diviem juristiem, kuri piesaistīti tieši bibliotēkas projekta procesam. Domes priekšsēdētājs skaidro, ka viens no viņiem piesaistīts sarunu vešanai, savukārt otrs — iepirkuma procesiem. Tas, cik pašvaldībai izmaksās abu juristu pakalpojumi, vēl neesot aprēķināts. «Tas noteikti nācis tikai par labu. Šāda veida prakse tik svarīgos un sarežģītos procesos pašvaldībās ir ļoti izplatīta. Šis nav vienīgais gadījums, kad piesaistām ārpakalpojumus, jo ar visu mūsu darbinieki nevar tikt galā kaut vai darba apjoma dēļ,» skaidro E. Zelderis.

Uz nevienu no pēdējām domes sēdēm, kur notikušas plašas diskusijas par bibliotēkas jautājumu, nebija ieradies neviens no pilnsabiedrības «Talsu statiskais spriegums» pārstāvjiem. Vaicājot pilnsabiedrības pārstāvim Vilnim Mālmeisteram par neierašanās iemeslu, viņš teic, ka, pirmkārt, nav uzaicināts, un otrkārt — viņam tam nav laika. Vēloties noskaidrot, kāpēc piegādātāju apvienība domes vadībai vienošanos iesniedza pēdējā brīdī, pirms domes sēdes, nevis laikus, sākotnēji V. Mālmeisters atbildi sniedza telefoniski, tomēr pēc tam e-pastā norādīja, ka nevēlas, lai tiktu publicēta informācija, kas tika pārspriesta pa telefonu, jo dod priekšroku sarunai klātienē. Diemžēl e-pasts tika saņemts piektdien, darba dienas beigās.

«Bibliotēka būs. Mēs cīnāmies un virzāmies uz priekšu. Ja būtu palikuši, kur bijām, mēs zaudētu Eiropas fondu naudu,» apgalvo E. Zelderis.

