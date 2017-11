Noklusētais karš — iedvesma ieķerties savā Tēvzemē un nevienam to neatdot 17.11.2017

10. novembrī Talsu novada muzejā notika sarīkojums «Noklusētais karš». Tas bija veltīts Latvijas nacionālajiem partizāniem, kuri savulaik patvērās mežos, lai turpinātu cīņu par valstiskumu un pret PSRS okupācijas varu. Pieredzē, kurai līdzīgu mūsdienu cilvēki drīzāk pieraduši vērot spraigās spēlfilmās, dalījās gan agrākie nacionālie partizāni, gan vīri, kuri par šo vēstures posmu runā tā, it kā paši šajos notikumos būtu bijuši līdzdalīgi.

Valsts svētku izjūtas Lāčplēša dienas priekšvakarā pārņēma jau pie muzeja durvīm, abpus rotātām ar Latvijas karogiem. Iekšpusē kā piemiņas velti varēja saņemt karoga krāsu piespraudi. Aizkustinoši bija redzēt trīs nopietnus jaunsargus godbijīgi ienesam Latvijas karogu, un valsts himna izskanēja visu paaudžu kopīgā dziedājumā. Noskaņu braši papildināja arī Talsu 2. vidusskolas zēnu koris.

Par Latvijas nacionālo partizānu kara cēloņiem un tā norisi runāja 12. Saeimas deputāts, vēsturnieks Ritvars Jansons. «Lai simbolizētu nacionālo partizānu kara cēloņus un rezultātus, saliku blakus divas foto­grāfijas: viena ir tepat netālu, Stendē, tapusī Jāņa Indrika fotogrāfija, kurā redzam 1949. gada marta izsūtīšanu; otra ir Vidzemes partizānu bilde ar Latvijas karogu fonā, fotografētu meža apstākļos. Te mēs redzam to mijiedarbību — vagonus, kas simbolizē okupāciju, represijas, un partizānus, kuri, ņemot vērā to, ka bija okupācija, spītējot represijām un arī baidoties no tām, izvairoties no tām, pretojās okupācijas varai,» pretstatus ieskicēja R. Jansons.

Gan civiliedzīvotāji, gan nacionālie partizāni baidījušies no atkārtota represiju viļņa. «Parasti lielākās represijas tiek saistītas ar 1949. gadu. Nebūt ne! 1944. un 1945. gadā, ja saskaitām kopā visus represētos, tika piedzīvots vislielākais represiju apjoms Latvijas vēsturē komunistiskās okupācijas periodā, kad gandrīz 80 000 cilvēku tika represēti,» uzsvēra viesis.

Padomju Savienības politiskā vadība un līdz ar to arī represīvo struktūru vadība pastiprināti pievērsusi uzmanību Latvijas tīrīšanai, kas nozīmējusi totālu teritorijas un cilvēku politiskās uzticamības pārbaudi. Bijis pavēlēts vērsties ne vien pret vācu spiegiem, teroristiem, diversantiem, militārpersonām un pretinieku organizāciju dalībniekiem, bet arī «citiem aizdomīgiem elementiem», kas būtībā pavēris iespējas represēt jebkuru! Apburtais loks — pretošanos lielā mērā izraisījušas bailes no represijām, un pretošanās izraisījusi jaunas represijas.

«Svarīgākais, ko partizāni sasniedza, — tā neatkarības ideja, ko viņi pauda savos dokumentos, gan tolaik nonāca pie cilvēkiem, gan saglabājās sabiedrībā tajos, kuriem stāstīja par partizāniem. Līdz pat Latvijas Republikas atjaunošanai stāsti par partizāniem un to, ka viņi cīnījās par Latvijas neatkarību, saglabājās, un tas bija viens no faktoriem, kas arī sekmēja Atmodas procesu vēlāk. Ļoti nozīmīgs partizānu devums bija arī starptautiskā rezonanse, kuru mēs varbūt pat vēl neapzināmies,» pauda R. Jansons.

Par skaisto, dārgo Tēvzemīti

Talsu apriņķī kopumā pastāvējušas aptuveni 15 nacionālo partizānu grupas, bet viena no ievērojamākajām bijusi Pētera Čevera vadītā grupa, kas darbojusies Vandzenes, Upesgrīvas un Nogales pagastā. Par P. Čeveru un viņa vadīto grupu pasākumā stāstīja bijušais Totalitārisma seku dokumentēšanas centra darbinieks un ilggadējais nacionālo partizānu kustības pētnieks Talsu novadā Jānis Vasiļevskis.

Viņš šajā lietā iedziļinājies tiktāl, ka par to spēj runāt tā, it kā visās dramatiskajās un arī pavisam sadzīviskajās norisēs ar nacionālajiem partizāniem bijis kopā, un ik vēsturisko fotogrāfiju pārzina tik labi, it kā pats būtu bijis fotogrāfa lomā! J. Vasiļevskis muzejam arī uzdāvināja grāmatu «Nezināmais karš» — lielāko apkopojumu par partizānu piemiņas vietām Latvijā, kurā 20 lappuses veltītas Talsu novadam.

Ļoti emocionāls bija videosižets, kurā par pieredzēto stāstīja kādreizējais P. Čevera grupas nacionālais partizāns Ārends Lapiņš. Ekspresizstādes «Latvijas nacionālo partizānu bruņojums» eksponātu tuvumā nu izskanēja miera laika ļaudīm grūti aptveramā tā laika realitāte ar pretinieka nošaušanu, lai pats netiec nogalināts, pašnāvību vai ievainotā biedra nogalināšanu pēc viņa lūguma, lai tikai nebūtu jākrīt pretinieka rokās, nodevību, kas tika veikta ne jau pēc paša gribas…

Pasākumā piedalījās agrākais nacionālais partizāns Monvids Eltermanis. Viņš no klātesošajiem tika mīļi sumināts, un arī pats sacīja ļoti sirsnīgus vārdus. «Tieši tā bija mūsu cīņa, tā bija mūsu vēlēšanās — būt brīviem savā zemē Latvijā! Mūsu cīņa nebija veltīga. Mēs šodien esam brīvi, neatkarīgi savas valsts pilsoņi, latvieši un mums ir mūsu zeme, par ko mēs cīnījāmies, — par šo skaisto, dārgo Tēvzemīti! Es jūs ļoti lūdzu — turieties visi klāt pie šīs zemītes! Ieķerieties tajā, cīnieties un nekad to neatdodiet!» lūdza M. Eltermanis.

Gan A. Lapiņš, gan M. Eltermanis 18. novembrī Rīgas pilī par sevišķiem nopelniem Latvijas valsts labā saņems Viestura ordeni. Šobrīd Latvijā dzīvi esot vien 22 agrākie nacionālie partizāni. 1991. gadā viņu skaits vēl bijis mērāms simtos… Var vien minēt, kāpēc šogad apbalvos astoņus no palikušajiem, 12 atstājot «aiz svītras». «Ar ko viņi sliktāki? Domāju, jūs saprotat — ne ar ko nav sliktāki!» nopūtās R. Jansons.

Pasākuma dalībnieki pauda viedokli, ka par šīm tēmām jārunā plašākās telpās un ikvienam pieejamā laikā, iesaistot arī pēc iespējas lielāku skolēnu skaitu. «Par šiem notikumiem ir jārunā, tie ir jāpēta, lai nepaliktu balti plankumi vēsturē, citādi mainās paaudzes, un daudz kas aizmirstas,» piekrita pasākuma vadītājs, Talsu novada muzeja krājuma glabātājs Alfrēds Moseičuks.

