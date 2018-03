Nogurums — bīstams veselībai un dzīvībai 02.03.2018

Pie spēkrata stūres bīstami sēsties ne tikai alkohola reibumā, bet arī nogurušam. Lai pievērstu sabiedrības uzmanību neapzinātam riskam ceļu satiksmē, Ceļu satiksmes drošības direkcija (CSDD) pirmo reizi Latvijā uzsāk kampaņu pret nogurumu pie auto stūres «Apstājies, pirms atslēdzies!».

«Nogurums ir neapzināts risks.

Par to ir jārunā skaļi, brīdinot sabiedrību par sekām. Autovadītāja spēkos nav pretoties miegam. Vienā brīdī cilvēks atslēdzas pie auto stūres, kam sekas var būt letālas. Aizmidzis autovadītājs apdraud ne tikai sevi un pasažierus, bet ikvienu satiksmes dalībnieku,» skaidro CSDD valdes priekšsēdētājs Andris Lukstiņš. Viņš uzsver, ka attieksmes maiņa sabiedrībai kopumā ir ļoti būtiska.

Pērn sasniegts līdz šim zemākais bojāgājušo skaits uz Latvijas ceļiem — 136 cilvēki. Turklāt tas ir par 14 procentiem mazāk kā 2016. gadā. «Brīdī, kad sasniegti labi rezultāti satiksmes drošības jomā Latvijā un situācija turpina uzlaboties, esam apņēmības pilni sākt runāt arī par Latvijā vēl plaši nediskutētu tēmu — nogurums pie auto stūres un tā sekas. Pasaules satiksmes eksperti uzskata, ka nogurums, ātrums un alkohols ir trīs galvenie slepkavas uz ceļiem. Analizējot Latvijas avārijas, vairāk nekā 30 procentu negadījumu ar letālām sekām cēloņi nav skaidri zināmi. Tie var būt gan neuzmanība, mobilā telefona lietošana, transportlīdzekļu tehniskās problēmas, bet tikpat labi arī nogurums. Tieši par šo negadījumu cēloni Eiropā patlaban tiek runāts aizvien vairāk — tas ir maz pētīts, un to nevar pierādīt, kā alkoholu vai ātrumu,» pauž satiksmes ministrs Uldis Augulis.

«Saskaņā ar Valsts policijas (VP) datiem pērn notikuši 29 ceļu satiksmes negadījumi, kuru iemesls bija iemigšana pie stūres, savukārt šogad — jau septiņi. Tomēr statistika neatspoguļo reālo situāciju, un patiesais negadījumu skaits ir tikai minams, bet tas noteikti ir krietni lielāks,» informē CSDD. Policija brīdina: pat, ja līdz galamērķim atlicis braukt vien dažas minūtes, tās var izrādīties liktenīgas, jo nogurumā miegs piezogas nemanot!

CSDD pētījumā secināts:

katrs trešais autovadītājs atzīst, ka viņš gada laikā pie auto stūres ir piedzīvojis sekundes miegu; trešdaļa autovadītāju hroniski neizguļas; viņi ilgstoši diennaktī guļ mazāk par septiņām stundām; katram astotajam autovadītājam ir augsts iemigšanas risks; 40 procentu šoferu, kuriem fiksēts augsts iemigšanas risks, uzskata, ka viņiem nav problēmu vadīt transportlīdzekli.

Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes kārtības policijas biroja patruļpolicijas nodaļas satiksmes uzraudzības rotas vecākais inspektors Andris Osītis teic, ka gadījumā, ja noticis ceļu satiksmes negadījums, autovadītāji neatklāj, ja tā iemesls bijis nogurums, nespēja koncentrēties auto vadīšanai vai pat mirklis, kad aizmidzis. Nereti tiekot melots, minot citus negadījuma cēloņus. Šī iemesla dēļ arī nav iespējams nosaukt statistikas datus mūsu pusē, Talsu, Mērsraga, Dundagas un Rojas novadā. Par transportlīdzekļa vadīšanu vai mācīšanu vadīt transportlīdzekli, atrodoties reakcijas ātrumu un uzmanības samazinošu medikamentu iespaidā vai esot slimam, vai esot tādā mērā nogurušam, ka tas ietekmē vadītāja darba spējas un ceļu satiksmes drošību, piemēro sodu no 40 līdz 280 eiro. «Tā ir būtiska problēma, par ko jārunā. Ir dienests, kas pastiprināti pārbauda kravu autopārvadātājus, autobusu šoferus, vai tiek ievērots atļautais braukšanas ilgums. Bet parastajam iedzīvotājam to nav iespējams izkontrolēt. Atrodoties pie stūres, esot nogurušam, tiek apdraudēts ne tikai pats autovadītājs un pasažieri, bet arī citi ceļu satiksmes dalībnieki. Sekas var būt ļoti smagas vai pat letālas,» brīdina A. Osītis.

«Ir lietas, kas pasaulē nav izmērāmas.

Un šī ir viena no tām. Viens cilvēks jūtas pārguris un izdedzis no astoņu stundu darba dienas, cits nostrādā trīs diennaktis un var nostrādāt vēl ceturto. Cilvēkiem ir dažāda iedzimtība. Tie, kas pieraduši no bērnības strādāt un enerģiski kustēties, vienā laika vienībā padarīs trīs darbus, kamēr cits šajā laika posmā paveiks vienu. Jāņem vērā, ka ir arī konkrētas veselības problēmas, kas rada pastiprinātu miegainību, piemēram, ja vairogdziedzeris strādā par maz.

Arī stresu nevar pierādīt un izmērīt. Par ko viens ļoti uztraucas, otram šādā situācijā stresa nav it nemaz! Ir cilvēki, kuri ir ārkārtīgi norūdīti, tāpēc nesalūst. Es uzskatu, ka stress ir cēlonis daudzām veselības problēmām. Vai to varam pierādīt, tas ir cits jautājums,» teic SIA «Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca» Talsu filiāles virsārste Brigita Aišpure.

Pēdējā laika tendence, kam virsārste pievērš uzmanību, ir gados jauni cilvēki ar nestabilu nervu sistēmu. Tā ir nestabila dažādu iemeslu dēļ, piemēram, iedzimtības. Līdz zināmam laikam cilvēkam viss ir kārtībā, bet kādā brīdī parādās būtiska stresa situācija. «Tad cilvēks nevar valdīt pār sevi un jūtas ļoti slikti. Pastiprināti svīst, sirds skrien, un pašam šķiet, ka tūlīt mirs! Bet viņam būtībā nekā nav. Kad iedod nomierinošas zāles, pēc laika nomierinās un paliek labāk. Šādu cilvēku skaits būtiski palielinās. Katru diennakti uzņemšanā vēršas aptuveni divi šādi cilvēki. Tātad mēnesī aptuveni 60 personas. Tā ir veģetatīvā distonija. Un nereti šie cilvēki pat nevar pateikt, no kā tas viņiem sācies. Uznāk, un viss. Iemesli var būt daudz un dažādi. Piemēram, ja vecāki bērnu audzina siltumnīcas apstākļos, pasargājot no dabīgiem stresiem. Bērnam jau no mazām dienām jāpazīst dažādi stresi, saprotams, ne jau milzīgā pakāpē, bet elementāras lietas. Bet, ja viņš tiek turēts siltumnīcas apstākļos un pieaugot jāsaskaras ar kādām stresa pilnām situācijām, viņš nemāk sevi saņemt rokās un adaptēties situācijai, pat vienkāršai.

Ja atgriežamies pie auto vadīšanas, esot nogurušam, tas, protams, ir ļoti riskanti. Un šeit rodas papildu jautājums: kāpēc viņš to dara? Iespējams, jo ir apzinīgs un veic darba pienākumus, lai nezaudētu darbu… Un par to jau jārunā citā kontekstā,» spriež B. Aišpure.

Ja esi pie auto stūres un tevi sāk pārņemt nogurums, neriskē!

 Atrodi tuvāko drošo vietu, kur apstāties un izkustēties.

 Uzliec modinātāju, lai tas skan pēc 20 minūtēm — paguli spēka snaudu.

 Svarīgi: ja, guļot pārsniegsi 20 minūtes, sāksies dziļā miega fāze, pēc kuras jutīsies vēl vairāk neizgulējies.

 Pirms spēka snaudas ieteicams iedzert kafiju — kofeīns sāks iedarbību tieši pēc 20 minūtēm.

 Ņem vērā: spēka snaudu iespējams trenēt tāpat kā transportlīdzekļa vadīšanas prasmes.

 Atceries: ilgtermiņā cīņā pret nogurumu līdzēs miega higiēnas pamatprincipu ievērošana!

