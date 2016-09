No vokālās studijas — par interešu izglītības iestādi 28.09.2016

Elīna Lāce

elina@talsuvestis.lv

63291188 63291188 Tweet

Pagājušajā piektdienā Baiba Veismane-Rezonga uz muzikāli informatīvu pusdienas pārtraukumu savā «Dziesmu skolā» bija uzaicinājusi pārstāvjus no Talsu novada domes, Talsu novada izglītības pārvaldes, Talsu novada kultūras, sporta un tūrisma centra, Talsu pilsētas pārvaldes, Talsu Valsts ģimnāzijas un «Talsu centra». Būtiskākais jaunums — līdzšinējā vokālā studija savā piektajā darbības gadā kļuvusi par interešu izglītības iestādi.

Šī tikšanās radošā un nepiespiestā gaisotnē pēc jaunā statusa iegūšanas bija oficiālas atklāšanas vietā. B. Veismane-Rezonga atzina, ka kļūšana par interešu izglītības iestādi esot viņas dāvana «Dziesmu skolai», jūtot, ka vokālās studijas iespējas ir pārlieku ierobežotas un rada problēmas arī apmaksas jautājumos. Interešu izglītības iestāde var gan piesaistīt jaunus darbiniekus, kas iepriekš bijis sarežģītāk, gan atvērt jaunas izglītības programmas. «Dziesmu skolā» tādas nu ir sešas. Jaunums ir kustību un deju improvizācijas nodarbības, ko reizi nedēļā vada Kristīne Insberga, savukārt mazākajiem dziedātājiem, kuriem ir tikai trīs vai četri gadiņi (pašai mazākajai dziedātājai, kura nāk līdzi dziedošajām māsām un brālim, gan ir vien pusotrs gadiņš!), nodarbības vada Dārta Freipiča. Vēl viena jauna programma, kas izveidota pēc bērnu ierosinājuma, ir klavierspēle, kurā ar bērniem strādā Dace Zaure. «Ļoti ceru, ka mēs muzikālo piedāvājumu tikai paplašinām, nevis kādam kaut ko atņemam. Gadījumi ir dažādi — reizēm mēs brīnišķīgi sagatavojam nākamos mūzikas skolas audzēkņus, kad var redzēt, ka bērns ir izcils mūzikā, tāpēc viņam vajadzīga profesionāla izglītība. Mūzikas instrumentu, ko vēl var apgūt, taču ir ļoti daudz!» sprieda Baiba.

«Dziesmu skola» šajā sezonā vieno 67 audzēkņus. Plašam pulkam plānots doties braucienā uz Zviedriju, lai muzicētu uz kuģa. Regulāri notiek arī meistarklases — tuvākā būs 7. oktobrī, kad «Dziesmu skolā» pie mūzikas skolotājiem, ansambļu vadītājiem, kordiriģentiem un dziedātājiem viesosies aktrise Zane Daudziņa.

«Ja runājam par nākotni, tad ieceres ir labas, infrastruktūra un telpas — brīnišķīgas, tāpēc mēs daudz ko varam kopīgi darīt,» vērtēja B. Veismane-Rezonga.

Viņa todien uzklausīja arī atzinīgus vārdus no tikšanās dalībniekiem. Talsu pilsētas pārvaldes vadītājs Ģirts Kalnbirze neslēpa talsenieku prieku, ka «Dziesmu skola», kas iepriekš atradās Pastendē, tagad ir pārcēlusies uz Talsiem. Izrādās, ka Pastendē sākotnēji puse audzēkņu bijuši no Talsiem, bet pagājušā gada decembrī pastendnieki atlikuši vairs tikai četri, rosinot uz pārmaiņām. «Prieks par tavu tīģera lēcienu! Tu esi augusi gan kvantitatīvi, gan kvalitatīvi,» vērtēja Talsu Valsts ģimnāzijas direktors, Talsu novada domes deputāts Gundars Sebris.

Lai pusdienas pārtraukuma dalībnieki darba vietās atgrieztos pavisam labā omā, izskanēja arī divas dziesmas — Talsu novada izglītības pārvaldes vadītājam Uldim Katlapam nācās pat izpildīt solo dziedājumu, bet pārējie vienojās kopējā dziesmā.

Pievienotie attēli

Atslēgvārdi interešu izglītība

Komentāri