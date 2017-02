No veiklības uz sadarbības gadu 10.02.2017

Aiga Naudiņa

aiga.naudina@talsuvestis.lv

63223337 63223337 Tweet

2016. gads Eiropas Savienības plānošanas periodā no 2014. līdz 2020. gadam bija viens no tiem, kad interesenti varēja apgūt daudz vairāk Eiropas Savienības piedāvāto atbalsta veidu. Kāds aizgājušais gads bijis Lauku atbalsta dienesta Ziemeļkurzemes pārvaldē, sarunā ar pārvaldes vadītāja vietnieku Mārci Jansonu, lauksaimniecības un lauku attīstības daļas vadītāju Lianu Krūmiņu, Eiropas Savienības tiešo maksājumu daļas vadītāju Andri Balandinu un valsts atbalsta un «Leader» pasākumu daļas vadītāju Jutu Dreibergu.

Pārvaldes vadītāja vietnieks Mārcis Jansons atklāj, ka 2016. gadu dienests bija pasludinājis par veiklības gadu. «Tas nozīmēja, ka dienestam un tā pārvaldēm vajadzēja būt ātrām un precīzām, administrējot dažādus atbalstus. Pērn dienests aicināja lauksaimniekus platību maksājumus iesniegt elektroniski, izmantojot elektronisko pieteikšanās sistēmu. Tas atmaksājās, jo iesniegumos bija daudz mazāk kļūdu, mazāk soda sankciju un ātrāka atbalsta maksājumu izmaksa rudenī. Gada sākumā rīkojām mācības, lai lauksaimnieki prastu platību maksājumus aizpildīt elektroniski. Aprīlī un maijā, kad notika pieteikšanās platību maksājumiem, dienesta darbinieki izbrauca uz vairākām vietām, lai palīdzētu cilvēkiem šos platību maksājumus elektroniski aizpildīt,» skaidro M. Jansons.

Ja 2016. gads bija veiklības, tad šis dienestam pasludināts par sadarbības gadu. Pamatojums tam — veidot pēc iespējas labāku sadarbību ar klientiem, iestādēm, uzņēmumiem un pašiem savstarpēji, izmantojot e-vidē pieejamos resursus un pakalpojumus. Pēc pārvaldes vadītāja vietnieka teiktā, dienestam ar katru gadu precīzāki paliek arī lauku reģistra dati, kuru iegūšanā izmanto jaunākās metodes. «Izmantojam ne tikai no ortofoto vai satelīta iegūtās kartes, bet arī datus no «Sentinel». Tie ir biežāk iegūstami, precīzāki un ļauj konstatēt, vai platība ir kopta vai nekopta, kā arī citas lietas,» saka M. Jansons.

Pārvaldes lauksaimniecības un lauku attīstības daļas vadītāja Liana Krūmiņa

stāsta, ka pērn lauksaimnieki atbalstu piesaistījuši saimniecību modernizācijā, meliorācijas sistēmu sakārtošanā, meža platību apsaimniekošanā, cūku audzētāji — biodrošības nodrošināšanā savā saimniecībā. Liela interese bijusi no jaunajiem lauksaimniekiem, kuri vēlas saimniekot laukos, iegādājoties zemi, tehniku un liellopus. Viņa teic: «Pasākumā — investīcijas lauku saimniecībā — pa visu reģionu (tajā ietilpst Tukums, Ventspils, Talsi) iesniegti 306 projektu iesniegumi, 103 no tiem ir apstiprināti, 112 ir vērtēšanā, bet 60 ir pabeigti un īstenoti. Piesaistot šo atbalstu, lauksaimnieki iegādājas dažādas tehnikas, tai skaitā zemes apstrādei, ražas novākšanai, lopbarības sagatavošanai. Zemnieki iegulda līdzekļus būvniecībā — ceļ kaltes, graudu noliktavas, tehnikas novietnes. Līdz šim neviena jauna slaucamo govju novietne nav uzbūvēta, bet domas par tās būvniecību kādai mūsu pusē esošai saimniecībai ir.»

Daudz projektu iesniegts atbalstam lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras sakārtošanā, kur atbalsts pieejams esošo meliorācijas sistēmu sakārtošanai. Pagājušajā gadā iesniegti 56 projekti, no tiem 27 ir atbalstīti, bet 28 atrodas vērtēšanā. Meliorāciju sistēmas atjauno gan Dundagas novadā, gan Ģibuļu, Ārlavas un Virbu pagastā. Tie ir gan mežu īpašnieki, gan graudaudzētāji. Meža īpašnieki izmanto atbalstu, kas pieejams mežsaimniecībai un paredzēts meža platību paplašināšanai un meža dzīvotspējas uzlabošanai. Lielie mūsu puses cūku audzētāji izmantojuši atbalstu, kas bija pieejams biodrošības ievērošanai saimniecībā. Atbalsts viņiem sniegts žogu, dezinfekcijas paklāju un līdzekļu iegādei, kā arī citām lietām. «Talsu novadā pašlaik divi projekti tiek īstenoti, bet trīs jau pabeigti,» atklāj L. Krūmiņa.

Pērn bija iespēja pieteikties atbalstam arī jaunajiem lauksaimniekiem. «Iesniegti 29 projekti, no kuriem 16 apstiprināti, divi noraidīti, bet 11 palika zem svītras. Pašlaik Rīgā notiek arī zem svītras esošo projektu vērtēšana, jo, iespējams, tiem tiks rasts finansējums. Jaunie lauksaimnieki vēlas iegādāties tehniku, zemi, liellopus, piemēram, gaļas liellopus, kā arī nodarboties ar aitu audzēšanu. Piesaistot dažādu Eiropas Savienības atbalstu, arvien populārāka kļūst smiltsērkšķu, krūmmelleņu un upeņu audzēšana, putnkopība, tai skaitā olu ražošana,» saka pārvaldes darbiniece.

2016. gads bija pirmais, kad pašvaldības varēja iesniegt projektus pagasta ceļu atjaunošanai, lai saņemtu Eiropas Savienības finansējumu. Šo iespēju izmantojis Mērsraga novads. Talsu, Dundagas un Rojas novada dome projektus vēl nav iesniegusi. L. Krūmiņa cer, ka šajā aktivitātē šogad būs lielāks projektu pieplūdums un piedāvāto finansējumu ceļu sakārtošanā pašvaldības sāks apgūt.

Viņa min arī atbalstus, kas šogad lauksaimniekiem būs pieejami. Pirmajā pusgadā plānots izsludināt atbalstu mazajām saimniecībām, kur iespējams piesaistīt 15 tūkstošus eiro. Šogad varētu būt atbalsts nelauksaimnieciskajai darbībai laukos, tai skaitā tūrismam. Tāpat viņa vērš uzmanību uz pāris lietām: atbalsta pretendentiem joprojām problēmas sagādā iepirkumu veikšana, cenu aptaujas, kas bieži vien veiktas neatbilstoši prasībām. Tāpat, ja pretendents ir SIA un piesakās atbalstam, jāņem vērā, vai tam nav grūtībās nonākuša uzņēmuma pazīmes, jo tāds atbalstu saņemt nevar.

Valsts atbalsts pērn lauksaimniekiem

sniegts par apdrošināšanas polisēm. Bijušajā Talsu rajonā zemnieki apdrošinājuši gan sējuma platības (apdrošināti 4200 ha), gan dzīvniekus (ap 400 liellopu). Kopējais izmaksātais valsts atbalsts — 27 500 eiro. Valsts atbalsts bijis arī biškopībai, kur kopējā izmaksātā summa ir ap 45 000 eiro. Tāpat izmaksāts atbalsts pārtikas kvalitātes shēmā esošajiem ražotājiem (gan zaļā un bordo karotīte, gan bioloģiskie pārstrādātāji), kurā no Talsu rajona ir septiņi atbalsta saņēmēji, kas ieguvuši 3600 eiro. Vispieprasītākais no valsts atbalsta veidiem joprojām ir kredītprocentu daļēja dzēšana. No bijušā Talsu rajona lauksaimniekiem saņemti ap 80 iesniegumu atbalsta saņemšanai un tiem izmaksāti aptuveni 200 000 eiro.

2016. gadā pirmo reizi šajā periodā bija iespēja pieteikties «Leader» pasākumiem. No bijušā Talsu rajona iesniegti 43 projekti, bet apstiprināti — 17, informē pārvaldes valsts atbalsta un «Leader» pasākumu daļas vadītāja Juta Dreiberga. Lielākā daļa projektu noraidīti nepietiekama finansējuma rezultātā. No apstiprinātajiem projektiem pieci ir uzņēmējdarbības jomā, seši pašvaldības un tikpat daudz biedrības projekti. Juta min, ka arborists no Valdemārpils iegādājies aprīkojumu darbu veikšanai, kāda saimniecība plāno iegādāties iekārtas augļu žāvēšanai, kafejnīca Lībagu pagastā iegādāsies iekārtas maizes un konditorejas cepšanai, kāds cits uzņēmējs piesaistījis finansējumu gaļas konservu ražošanai. Talsu florbolistiem iegādāti tērpi un nepieciešamais aprīkojums, tāpat plānota viena medību namiņa būvniecība un viena — pārbūve. Kāda kristīgā draudze Ārlavas pagastā plāno atjaunot savu draudzes namu, bet kāds cits — Laidzē pie Rocežu dīķa radīt atpūtas iespējas cilvēkiem. Biedrība «Latvijas Sarkanais Krusts» pie sociālā aprūpes centra plāno izveidot sajūtu taku. Par «Leader» finansējumu Pūņās plānots āra trenažiera laukums, brīvdabas estrādes būvniecība Tiņģerē, Spārē — novadpētniecības ekspozīciju telpu atjaunošana, Pastendes un Spāres tautas namam jaunu krēslu iegāde, Dupurkalna brīvdabas estrādes būvniecība Valdemārpilī un Dursupes ezera apkārtnes labiekārtošana Balgalē, paredzot tur arī āra trenažierus, soliņus un rotaļu elementus bērniem.

Pērn izdarīts ļoti daudz,»

atzīst A. Balandins, minot, ka lielākā daļa platību maksājumu iesniegumu bija administrēti jau rudens pusē. Oktobrī zemnieki saņēma platību maksājumu avansu, bet gada nogalē — gala maksājumus. Tiem, kuri šajā plānošanas periodā pieteicās mazo lauksaimnieku shēmā, 500 eiro atbalsts izmaksāts jau pagājušā gada nogalē. Pērn dažādos platību maksājumos Ziemeļkurzemes reģionā zemniekiem izmaksāti 23,3 miljoni eiro.

Šogad pieteikumus platību maksājumiem atbalsta pretendenti varēs iesniegt tikai elektroniski. Tāpat viņš atgādina, ka ir sākusies lauku bloku precizēšana, kas ilgs līdz 1. aprīlim. Kā jaunumu A. Balandins min, ka bioloģiskajā lauksaimniecībā strādājošajiem jārēķinās, ka no garšaugiem tiks atskaitītas atsevišķas kultūras, kā ķimenes, koriandrs, mārdadzis, un par tiem vairs atbalstu kā par garšaugiem nemaksās. Iespējams, ka bioloģiskajā lauksaimniecībā strādājošajiem atkal būs prasība, ka atbalsta saņemšanas gadījumā nepieciešams norādīt ienākumus no hektāra. Šī prasība attiecas uz tiem, kuriem ir dabiskās pļavas, bet viņi bezakcīzes degvielu šajā periodā nepieprasīja,» saka A. Balandins.

Zemniekiem jāatceras, ka šogad mainīsies arī zaļinājuma un vienotā platību maksājuma likmes, kas būs augstākas. Taču A. Balandins konkrētus skaitļus atturas nosaukt. Viņš atgādina, ka 2016. gadā pēdējo reizi zemniekiem izmaksāts pārejas posma valsts atbalsts par laukaugu platībām un pārejas posma valsts atbalsts par platībām. Zemniekiem joprojām nav izmaksāts atbalsts par liellopiem, «Natura 2000» mežiem maksājums, atbalsts par rugāju lauku ziemas periodā un atbalsts jaunajiem lauksaimniekiem, kuriem piešķir papildu atbalstu par pirmajiem 90 hektāriem apstrādātās zemes, kas pieteikta vienotajam platību maksājumam. Savukārt tiem, kuri rudenī pieteicās Eiropas Savienības atbalstam par piena apjoma samazināšanu, līdz 14. februārim jāiesniedz iesniegums ar samazināto piena apjomu un jāpieprasa atbalsts, kas ir 140 eiro par tonnu.

Atslēgvārdi Lauksaimniecība

Komentāri