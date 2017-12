No vaļasprieka līdz biznesa plānam 30.11.2017

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras Talsu Biznesa inkubatorā atbalstu un pamudinājumu pilnveidot savas biznesa idejas pašlaik saņem 14 dalībnieki. No tiem astoņi ir pirms inkubācijas, bet seši inkubācijas posmā. Atbalstot jauno uzņēmēju centienus, «Talsu Vēstis» reizi divās nedēļās iepazīstinās ar kāda dalībnieka nākotnes iecerēm. Pirmais stāsts — par bērnības draugu, tagad partneru Kaspara Bērtelsona un Tomasa Brafogela kopīgo mērķi ražot bērnu šūpuļtīklus uz koka statīva. Par idejas pirmsākumiem un ieceres virzību stāsta Kaspars Bērtelsons.

Abu draugu darba dienas paiet pamata darbavietās, un galdniecībā viņi satiekas vakaros un brīvdienās. Nevienam no viņiem nav bijusi iepriekšēja pieredze darbā ar koku. Vairāk nekā piecus gadus darbošanās galdniecībā bijis vaļasprieks. Sākumā šķitis, ka ar koku būs viegli strādāt, bet tā daba, brīžiem neprognozējamība atklājusies vēlāk. Kaspars atzīst, ka visu apguvuši pašmācības ceļā, lasot internetā pieejamos materiālus un skatoties video pamācības. Iesākumā izgatavotas dārza mēbeles, kuru apstrādei pieticis ar rokas instrumentiem. Saprotot, ka galdniecību varētu paplašināt, izlemts ņemt kredītu Valsts atbalsta finanšu institūcijā «ALTUM». Laimīgas sagadīšanās pēc par ļoti izdevīgu cenu iegādāts nepieciešamais galdniecības aprīkojums no kādas galdniecības Liepājas pusē.

«Iekārtas ir salīdzinoši vecas, bet labā darba stāvoklī. Iegādājāmies biezumēveli, riktēveli, divu veidu frēzes — gala un parasto —, lentzāģi, zēmeri un garinātāju. Pēc iekārtu iegādes varējām sākt piedāvāt plašu sortimentu. Sākām gatavot mēbeles iekštelpām, trepes,» stāsta Kaspars. Pavasarī iegādāts arī formātzāģis, bet nākotnes plānos — «CNC» frēzes iegāde.

Šajā gadā bijusi vislielākā izaugsme,

tomēr secināts, ka individuālu pasūtījumu izgatavošana nedod ilgtermiņa stabilitāti, ko varētu nodrošināt konkrēta produkta palaišana tirgū. «Ilgi domājām par to, ka mums vajadzīgs standarta produkts, kam attiecīgi pakārtota ražošana. Tad visu savu uzmanību varētu veltīt tā virzīšanai veikalos, meklēt eksporta ceļus, sadarbības partnerus. Un, ja tas izdodas, varētu rēķināties ar stabiliem ienākumiem, attīstīties, domāt par jaunu produktu izveidošanu,» saka Kaspars.

Līdz idejai par bērnu šūpuļtīklu nonākts pēc neskaitāmu pinterest.com attēlu apskates. Apsvērtas dažādas iespējas, bet bērniem paredzēts šūpuļtīkls šķitis vislabākais. Aptaujātie darba kolēģi atzinuši, ka viņi saviem bērniem tādu vēlētos. Pēc prototipa publicēšanas sociālajā vietnē facebook.com saņemtas vēstules, kas vēlreiz apstiprinājušas — idejai ir potenciāls.

Dzirdot, ka Talsu Biznesa inkubatorā būs lekcija par tirgošanos pasaules mēroga pirkšanas un pārdošana portālā etsy.com, Kaspars nolēmis, ka tajā jāpiedalās. Tomēr lekcija bijusi paredzēta tikai inkubatora dalībniekiem.

Iespēja apmeklēt vērtīgas lekcijas

bijis galvenais iemesls, kādēļ izlemts pievienoties biznesa inkubatoram. Dalība pirms inkubācijā nav beztermiņa — tā dod gan lielisku iespēju apmeklēt aktuālus seminārus, gan «mājas darbus», kas notur pie zemes un mudina neapstāties savas idejas īstenošanā. Pirms inkubācijas dalībniekiem ir jāizstrādā biznesa plāni un jānoslīpē pakalpojuma vai produkta nianses. Kaspara un Tomasa mērķis ir izstrādāto produktu eksportēt. Tas ir liels izaicinājums, jo šajā jomā abiem trūkst zināšanu.

«Inkubatorā viesojās mentors no Talsu novada pašvaldības. Prezentēju savu ideju, sakot, ka izaicinājums ir eksports. Saņēmu ieteikumu

facebook.com sekot lapām, kuras izveidojuši latvieši ārzemēs, tajās ātri iespējams atrast cilvēkus, kas strādā interesējošā valstī un nozarē. Pēc ieteikuma atradu kādu uzņēmējdarbību studējošu studentu Dānijā, kuram jāveido kursadarbs par tirgus izpēti un jauna produkta ieviešanu. Tas bija tieši tas, kas mums vajadzīgs,» pastāsta Kaspars.

Students veicis plašu aptauju, nosakot, vai bērnu šūpuļtīklam būtu pieprasījums, vai apmierina tā cena, vizuālais izskats un citas detaļas. Secināts, ka dāņi labprāt savu interjeru papildinātu ar bērniem paredzētu šūpuļtīklu, tomēr cena ir tirgum neatbilstoša. Dāņi, baidoties no zemas kvalitātes precēm, piesardzīgi skatās uz produktiem, kuru cena viņu pirktspējai šķiet pārāk zema.

Tirgus izpēte ļāvusi saprast,

kādi ir nākamie paveicamie darbi. «Dāņu uzņēmēji produktam saskata potenciālu, tikai tas jāattīsta. Ir izskanējusi pat vēlme investēt, bet gadījumā, ja produktu patentējam. To nedarīsim, jo, nomainot pavisam nelielas nianses, citi var ražot ļoti līdzīgus produktus un patentam šādā gadījumā zūd jēga. Mūsu plānos ir izveidot atpazīstamu zīmolu, strādāt šādā virzienā,» atklāj Kaspars.

Lai to darītu, nepieciešami finanšu resursi. Jaunie uzņēmēji apzinās, ka saviem spēkiem izveidot klientiem tīkamu, atpazīstamu zīmolu nevar, tam jāpiesaista zinoši speciālisti. Kā labu piemēru un savu etalonu Kaspars min «Dip Dap» skrejriteņu ražotāju. Viņu produkciju pazīst Latvijā un arī ārpus valsts robežām. «No Ķīnas skrejriteni var pasūtīt četrreiz lētāk, bet ir cilvēku kategorija, kuri gatavi maksāt par zīmolu un tā garantēto kvalitāti,» bilst jaunais uzņēmējs.

Bērnu šūpuļtīkla prototipa statīvs izgatavots no saplākšņa, nākotnē to aizvietos ar ozola vai oša statīvu. Koku plānots apstrādāt ar dabīgām krāsvielām, bet guļamo daļu un spilvenu izgatavot no zīda vai lina. Kaspars atklāj, ka ar esošo aprīkojumu kokam nav iespējams piešķirt nepieciešamo formu. Arī šī jautājuma atrisināšanā nepieciešami līdzekļi.

Noslēdzoties pirms inkubācijas posmam,

jābūt gatavam biznesa plānam. Pēc tā prezentēšanas tiek izvērtēts, vai pretendentu var uzņemt inkubācijā, kurā pieejamas citas atbalsta formas, piemēram, finansiāls atbalsts grāmatveža pakalpojumiem, dizainera piesaistei. «Mums bija jānorāda mērķi, kurus gribam sasniegt pirms inkubācijā, un tādi būs jānosprauž, arī iestājoties inkubācijā. Pašlaik jāizstrādā biznesa plāns, inkubators organizēs individuālas tikšanās ar mārketinga speciālistu. Katram būs atvēlēta stunda, lai pārrunātu plānu, to papildinātu, uzlabotu. Tas noteikti būs vērtīgi,» teic Kaspars Bērtelsons. Jaunie uzņēmēji cer, ka bērnu šūpuļtīkls pircējiem būs pieejams nākamajā gadā.

