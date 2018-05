No skolotāja par «pils vagaru» 15.05.2018

Mans šīs nedēļas viesis ir Nurmuižas pils pārvaldnieks Andris Lindbergs — radoša personība, bez kuras vietējā kultūras dzīve Laucienes pagastā un arī Talsos nav iedomājama. 2016. gadā Laucienes pagasta pārvalde Andri izvirzīja konkursa «Talsu novada sakoptākā pilsēta vai pagasts» nominācijai «Radošākais novadnieks», un toreiz viņš komisijai par sevi teica: «Jūs jau mani pazīstat kā raibu suni. Pirms desmit gadiem no učuka pārkvalificējos par pils vagaru un tāds esmu joprojām.»

Mātes pēdās

Andris dzimis Kuldīgas pusē, bet dzīvē Kurzemes novadu apceļojis krustu šķēru. «Esmu kara laika bērns,» viņš saka. Mamma bija latviešu valodas skolotāja, mācījusies pie Jāņa Endzelīna un bijusi viena no viņa labākajām skolniecēm. Situācija izvērtusies citādāka, un mamma kļuva par lauku skolotāju. Pēc kara, baidoties no Staļina represijām un vēlēdamās pasargāt ģimeni, strādājusi lauku skolās, tāpēc bērnībā dzīvesvietu ģimenei nācies bieži mainīt. «Pēc manas piedzimšanas divus gadus dzīvojām Dundagā, kur mamma mācīja latviešu valodu un laikam arī vācu valodu. Skolnieces mani ar māsu arī pieskatīja. Tad pārcēlāmies uz Kubalu skolu, kur nodzīvojām piecus gadus. Tagad vēl skolas salidojumos tiekamies, lai atminētos to laiku un dzīvi Kubalos. Tolaik tur bija lopiņi, arī ganos iets. Pirmos divus skolas gadus mācījos Kolkas pamatskolā, pēc tam Īvandē, kur pabeidzu pamatskolu. Savukārt Kuldīgā absolvēju vidusskolu, un nepilnu 18 gadu vecumā sāku strādāt. Mamma arī man pasniedza latviešu valodu. Atminos, kaut ko biju sastrādājis un viņa mani izdzina no klases. Vēlāk mājās, pārrunājot notikušo, viņa lika saprast: neskatoties, ka esmu skolotājas bērns, nekādu izņēmumu nebūšot. Viņas attieksme bija vienlīdzīga pret visiem. Un pareizi vien bija. Diezgan lielu «zīmogu» uzlika tas, ka biju skolotājas dēls, un tad jau visu, ko skolā izdarīju, mamma uzzināja. Uz skolotāja bērnu skatās citādāk, jo pārējie vēro, kāda būs attieksme, ja izdarītas blēņas,» stāsta mans sarunu biedrs.

Pēc skolas vienu brīdi jaunietim bijušas domas kļūt par padomju armijas virsnieku, bet, aizbraucot uz Ļeņingradu jeb tagadējo Sanktpēterburgu, ilgas pēc mājām bijušas lielākas. Viņš atgriezies un uzsācis darbu skolā. «Aizgāju mātes pēdās un kļuvu par pedagogu,» viņš teic. Dažādās mācību iestādēs aizvadīti 43 darba gadi, 30 no tiem vadošā amatā, esot dažādu skolu direktoram. 1972. gadā viņš pabeidzis Vēstures fakultāti toreizējā Latvijas Valsts universitātē, un Turlavas astoņgadīgā skola Kuldīgas rajonā bija pirmā mācību iestāde, kurā Andris sācis strādāt par direktoru, amatā pavadot astoņus gadus. Visilgāk — 17 gadus — par skolas direktoru nostrādāts Puzes pamatskolā Ventspils pusē, bet pēdējie pieci gadi — Laucienes pamatskolā, kas vadīta no 1998. līdz 2004. gadam.

«Vadošā darbā parasti saka:

kritiskais punkts ir septiņi gadi. Tad vajagot kaut ko pamainīt, vismaz vietu. 17 gadi jau šķiet, ka ir par ilgu. Laucienē darbs arī bija izaicinājums, pārņemot pienākumus no toreizējā skolas direktora Gunāra Zēberga. No vienas puses, šķiet, ka direktoram ir viegls darbs, telpās un siltumā, bet, no otras puses, nervus tas paņem gan. Ja kaut kas ne tā, vainoja skolu. Padomju gados brauca daudzas un dažādas inspekcijas, tad vēl vecāku paustā neizpratne, kā skolā notiek mācību darbs. Konflikta situācijas vienmēr esmu centies izrunāt aci pret aci, jo taisnība jau ir kaut kur pa vidu. Direktors var strādāt, ja ir laba komanda, kas ir visvērtīgākais atbalsts,» viņš uzskata.

Jautāts, vai kāda no izglītības ie­stādēm un tur pavadītais laiks palicis visspilgtāk atmiņā, Andris teic, ka ar skolām līdzīgi kā ar bērniem: kod kurā pirkstā gribi, visi sāp. No katras vadītās mācību iestādes palicis daudz labu atmiņu. Kad sākts darbs Turlavā, Andris bijis jauns, direktora amatā nepieredzējis. Daudz kas nav arī zināts un šķitis, ka ir lietas, ko vieglāk pašam izdarīt, nekā domāt, kā darbus sadalīt un organizēt. Visspilgtāk atmiņā palikuši Puzes pamatskolā pavadītie 17 darba gadi. Ilgus gadus Andris bijis arī Ventspils rajona skolu direktoru apvienības vadītājs, piedalījies skolu direktoru izvērtēšanā. «Tās bija ne tikai pārbaudes, bet daudz varēja redzēt, kādas labas prakses būtu pārņemamas,» viņš saka. Ar labām domām viņš min arī Laucienē pavadīto laiku. «Toreiz, vadot Laucienes skolu, jautāju, kādas ir vēlmes, un viena no tām bija nepieciešamība pēc sporta zāles, jo skolēni pirms tam sportoja koridorā. Sporta zāles celtniecību uzsākām, un to veiksmīgi līdz galam novadīja nākamais skolas direktors Oļegs Solovjovs, kurš tagad vada Talsu 2. vidusskolu. Tagad zāle ir, bet ir arī trūkums — bērnu maz. Kad sāku strādāt Laucienē, bērnu skaits bija ap 270,» viņš atceras.

Meklējumi joprojām nav rimušies,

saka Andris, kad aizrunājamies par izmaiņām, ar kurām bieži nākas saskarties izglītības jomā strādājošajiem. 90. gadu sākumā, kad Latvija atguva neatkarību, daudz runāja, skatīja, vērtēja, kāda izglītības sistēma ir angļiem, somiem, zviedriem, un šie meklējumi joprojām nav rimušies. Viņš nenoliedz, ka jaunajam ir jāiet līdzi, bet reizē arī jāizvērtē, ko ieviest un ko ne. «Atminos, ka skandināvi bija pieņēmuši nelikt atzīmes mazajiem un mēs to kopējām, pārņemdami pieredzi. Cilvēks, it sevišķi bērns, ir pieradis, ka viņš saņem novērtējumu, nevis smaidīgo vai skumjo sejiņu. Skandināvi no tā atteicās, jo redzēja, ka bērni tā izlaižas. Arī tagad šī iniciatīva sešgadīgo sūtīšanai uz skolu nav nekas jauns. Šī tēma aktuāla bija pēdējos padomju gados. Puzes pamatskolā mēģinājām ieviest sešgadīgo apmācību ar visu gulēšanu. It kā bērni skolas sistēmā bija, bet tas viņiem tomēr bija par smagu,» atminas Andris. Kaut ko mēģina izgudrot, bet tāpat atgriežas pie vecā — ir vajadzīga atbildība, prasības, zināma kārtība, nevis pārprasta demokrātija, visatļautība, kā tas bieži vien vērojams.

«Mūsdienās tiek uzsvērtas tiesības, bet kur paliek pienākumi? Varbūt esmu konservatīvs, bet man tas nav pieņemami. Vienīgais, kas mūs var glābt, ir izglītība. Tie, kas mēģina slaistīties, nesaprotu, uz ko viņi cer. Tagadējie eksperimenti rādīs, kā būs, bet skaidrs, ka kaut kādos rāmjos skolēnam ir jābūt, jo no skolotāja arī prasa darba rezultātu,» uzskata mans sarunu biedrs.

Savukārt par skolotāju darbu viņš teic, ka arī skolā ir tādi, kas tur iemaldījušies, jo tas nav viņu sirds darbs. Viņaprāt, tādiem cilvēkiem, kam nav humora izjūtas un kas ir ļaunatminīgi, nav vietas skolā. «Kurš skolā nav pastrādājis kādas ziepes? Ir tādi pedagogi, kas velk šīs lietas līdzi un ik pa laikam atgādina. Skolēni to atceras. Īstam skolotājam ir jābūt prasīgam, bet jādod arī iespēja pieļautās kļūdas labot,» saka Andris.

Kad 2004. gadā viņu skāra infarkts, skolotājs vēlējies darīt kaut ko mierīgāku. Tā 2006. gadā radusies iespēja kļūt par Nurmuižas pils pārvaldnieku.

Redzēt, kā Nurmuižā viss lēnām attīstās

Ar lielu aizrautību viņš stāsta par Nurmuižas pils kompleksa atjaunošanas darbiem, kuriem klāt bijis no paša pirmsākuma, kad to iegādājies tagadējais īpašnieks. Šo gadu laikā esot padarīts daudz, sakārtojot muižas kompleksa palīg­ēkas, bet pašā pilī tikai aizvadītajā ziemā sākuši darboties. «Vēl darba ir daudz, piemēram, jāpabeidz lielā aitu kūts, lai vilnas devējām, kas Nurmuižā tiek audzētas jau vairākus gadus, ziemā vieglāk. Tā kā pils saimniekam kompleksa ēku atjaunošanas termiņi nesaista, viss lēnām top un attīstās. Daudzas ēkas ir atjaunotas, bet tās joprojām gaida savu piepildījumu,» viņš saka. Andris ir viens no tiem, kurš interesentiem stāsta un izrāda arī pils teritoriju. Tas nav viņa maizes darbs, bet ir gandarījuma izjūta, ka cilvēkiem iespējams pastāstīt par šīs vietas atdzimšanu. Viņš priecājas par tūristiem, kuri uz muižu brauc, intereses vadīti, nevis dzeltenās preses ietekmē lūkot, cik daudz naudas šeit iztērēts.

Sirdslieta — dziedāšana un dārzs

Andris teic, ka jau no mazotnes viņa sirdslieta ir dziedāšana. Gadu laikā dziedāts daudzos koros, tagad — trijos. Vīriešu korim «Dziedonis» nesen nosvinēta 70. jubileja. Andris ir arī Laucienes jauktā kora un seniora jauktā kora «Atbalss» dalībnieks. Piedalījies neskaitāmos Dziesmu un deju svētkos. «Uz Dziesmu un deju svētkiem brauc izbaudīt svētkus, un to esmu darījis neskaitāmas reizes. Piedalījos arī pirmajos skolēnu dziesmu svētkos 1960. gadā,» viņš saka. Rudbāržu ciema koris, Kuldīgas rajona skolotāju koris, Ventspils skolotāju koris, vīru koris «Zītars» Ventspils pusē, vīru ansambļi, folkloras ansamblis, to visu Andris min, kad runājam par aizraušanos. Sarunā viņš smejoties atzīst, ka daudz ko bērniem skolā mācījis, tikai ne dziedāšanu, jo ar notīm ir, kā ir… Tās viņš intuitīvi jūtot.

Andri aizrauj arī darbs dārzā. Šis gads nav izņēmums un zemē jau sasēts un sastādīts viss nepieciešamais. Bērni un mazbērni jautājot, kam tas viss vajadzīgs, bet ziemā, kad pagrabs pilns, arī atbilde uz jautājumu ir saņemta. No darba brīvajos brīžos viņam patīk krustvārdu mīklu minēšana. «Vienmēr esmu teicis, ka vēlos būt neatkarīgs un darīt visu, kamēr vien ir iespēja kustēties. Arī bērnus tā audzinājām, ka no citiem mazāk lūgt. Pašiem jātiek galā. Vecākā meita Linda izmācījās par pedagogu un tagad dzīvo Norvēģijā. Skumji, Latvijai par vienu pilsoni mazāk. Otra meita Jana ir Latvijā. Apguvusi komunikācijas speciālista izglītību, tagad Rīgā ir divu apavu veikalu «Madam BonBon» un «Miss Bonbon» saimniece, interesentiem piedāvādama labas kvalitātes itāļu un spāņu apavus,» viņš pastāsta. Viegli uzņēmējdarbībā neesot, jo cilvēku pirktspēja Latvijā nav augsta. Andris priecājas arī par saviem četriem mazbērniem: Sīmani, Austru, Ādamu un Beāti. Taču sarunas noslēgumā viņš teic: kamēr būs spēka kustēties, tas jādara. Dzīve ir interesanta, un kāpēc to neizbaudīt, kamēr ir iespējams.

