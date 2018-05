No sirds izbauda ugunsdzēsēju glābēju darbu 23.05.2018

Ceturtdien, 17. maijā, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā (VUGD) visā valstī notika Atvērto durvju diena. Tajā bija iespējams redzēt un izmēģināt, kāds ir dienesta ikdienas darbs. Jaunieši, kurus «Talsu Vēstis» sastapa Talsu daļā, sacīja, ka ugunsdzēsēju darbs viņiem šķiet foršs un interesants, kāds pat plāno nākotni saistīt ar darbu dienestā.

Šis bija jau septītais gads, kad VUGD rīkoja Atvērto durvju dienu. Cilvēkiem bija iespējams apmeklēt visas dienesta daļas un posteņus. Viesi tika iepazīstināti ar ugunsdzēsēju glābēju ikdienu, varēja apskatīt ugunsdzēsēju depo un tehniku, kā arī izmēģināt un pielaikot aizsargtērpu. Jauniešiem tika pastāstīts par iespējām nākotnē kļūt par ugunsdzēsēju glābēju.

VUGD Kurzemes reģiona brigādes Talsu daļas inspektore Dace Legzdiņa pauda, ka visas dienas garumā Atvērto durvju dienas iespēju Talsu daļā izmantojuši vairāk nekā simts skolēnu (gan no skolām, gan no bērnudārziem) un vairākas privātpersonas. «Bērni izrāda patiesu interesi par ugunsdzēsēju glābēju darbu. Grib iekāpt glābēju zābakos, piemērīt ķiveri, iekāpt mašīnā… Un uzdod daudz un dažādus jautājumus par katru lietu,» stāstīja D. Legzdiņa.

Ceturtdien novērots, ka visvairāk jauno paaudzi interesē formas tērps un ūdens. Liela daļa pēc viesošanās devušies prom cauri slapji, jo tik ļoti karstajā dienā bijis patīkami atveldzēties. «Atvērto durvju dienā iedzīvotājiem ir laba iespēja redzēt, kāds ir dienesta ikdienas darbs. Tad arī var pamēģināt un redzēt, cik smags ir glābēju tērps un ekipējums. Tērps sver 12 kilogramus, kopā ar skābekļa balonu — aptuveni 22 kilogramus. Iedomājaties, ka jāstrādā šādā karstumā, tas nav viegli. Turklāt — jāstrādā ar šļūteni un darba rīkiem. Tā ir profesija, kur nepieciešama izturība, spēks, veselība un veiklība,» uzsvēra D. Legzdiņa.

Markusam un Marium visvairāk patika iespēja izmēģināt, kā strādāt ar ūdens šļūteni un, protams, pats galvenais, pašiem zem ūdens būt apšļakstītiem. Interesanti šķitis apskatīt mašīnās esošo tehniku, jo īpaši iespaidīgi šķituši zāģi, ar kuriem pārgriež metālu. Vaicāti, vai paši gribētu nākotni saistīt ar ugunsdzēsēju darbu, viņi vienbalsīgi teica: jā, varētu! Arī Ralfam šķiet, ka ugunsdzēsēju glābēju darbs ir ļoti interesants. «Es pat gribētu nākotnē te strādāt!» viņš pārliecinoši teica. Ralfs bija viens no puišiem, kurš uz ātrumu sacentās glābēju tērpa uzvilkšanā. Tas ļāvis saprast, ka uzvilkt nav tik grūti, kā pēc tam ar to staigāt. «Man šķiet, ka šajā darbā visforšākais ir tas, ka var glābt cilvēkus,» sprieda Ralfs.

