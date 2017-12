No pirmajiem pumpuriem līdz gājputnu aizlidošanai cilvēki vieglāk izkustināmi 01.12.2017

Jau vismaz desmit gadu atpūtas parkā «Laumas» slejas neparasta būve — Ugunskura namiņš. Kopš parka piedāvājumā ietilpst disku golfs, kas nekādā ziņā nav tikai vasarai piemērots sporta veids, ir visas iespējas arī pavasarī, rudenī un ziemā «Laumās» izkustēties svaigā gaisā, lai pēc tam baudītu maltīti palielajā vigvamā.

Atpūtas parka saimnieks Roberts Riekstiņš smejas, ka iecere par Ugunskura namiņu, tāpat kā daudzas citas lietas, esot daļēji noskatīta citur un daļēji dzimusi paša galvā. Vigvama tipa būves savulaik pamanītas pieredzes apmaiņas braucienā Somijā. «Bet mēs šo namiņu pielāgojām savai vajadzībai. Tā kā pēc profesijas esmu kocinieks, kā es saku, radās doma veidot vigvamu citādākās proporcijās un lielākā izmērā, nekā somi to būvē. Šķita, ka tā būs visnotaļ jauka atpūtas vieta gan vasarā, lai paslēptos no karstuma, gan ziemā, lai sasildītos,» apsvērumos dalās Roberts. Tagad radusies jauna ideja, kā namiņa funkcijas pamainīt. Par vēl neīstenotām iecerēm jau nemēdz plaši runāt, bet ir skaidrs, ka Ugunskura namiņa pilnveide ļautu gan pašiem izvērsties, gan piedāvāt plašākas iespējas apmeklētājiem.

Runājot par ziemas sezonu, «Laumu» saimnieks stāsta, ka atsevišķas viesu grupas izrādījušas interesi, piemēram, doties dabas takās skatīties un klausīties, ko putni un bites dara ziemā. «Bet ziemā aktivitāte ir salīdzinoši neliela — tie ir burtiski atsevišķi izņēmumi. Ir bijuši cilvēki, kuri vēlējušies pie mums sagaidīt Jauno gadu, tad esam kādas āra izdarības veikuši. Tomēr ziemas pasākumi nav tik populāri un pieprasīti. Atpūta dabā tomēr pārsvarā notiek vasarā. Tie, kuri ir ekstrēmisti un kuriem ir vienalga, kādi ir laika apstākļi, iespēju atrod vienmēr! Ja tā ņem, mežā pie ugunskura jau var pasēdēt jebkurā vietā,» secina R. Riekstiņš.

Viens no iemesliem, kas cilvēkus ved uz «Laumām» arī aukstajos gadalaikos, ir disku golfs. «Draugu kompānijas vai uzņēmums arī ziemā var taisīt izbraukuma sēdi vai kā nu kurš to sauc,» smejas Roberts. Tad vispirms visi bauda aktivitātes mežā, bet pēc tam mielojas ar atpūtas parka piedāvāto zupu, kas tapusi uz ugunskura, vai ceļ galdā līdzi paņemto piknika grozu. «Ziemā to var daudz vairāk izbaudīt, jo tad Ugunskura namiņa siltums ļauj omulīgi atpūsties sveču gaismā,» ar patiku šīs izjūtas iztēlojas R. Riekstiņš.

Viņš spriež, ka, lai arī ir lietas, ko tūrisma uzņēmēji var cilvēkiem piedāvāt visu gadu, tomēr lielā mērogā tūrisma sezonu paplašināt diez vai būs iespējams. «Mēs šogad aizvadījām 17. sezonu, un ir lietas, kas gadu no gada nemainās. Kā smejos, kolīdz pavasarī sāk plaukt pumpuri un atlido putniņi, tā arī cilvēki mostas un grib pirmos saules starus ķert un baudīt. Savukārt rudenī, septembra beigās, oktobra sākumā, kad putni ir aizlidojuši un lapas nobirušas, visi ieslīgst dīvānos pie zilajiem ekrāniem. Viņus ir tik grūti izkustināt! Diena ir tik īsa, nedēļas nogalēs, ja ir labs laiks, vismaz disku golfs atsevišķus cilvēkus pavelk, ja neskaita saslimušos, kuri brauc pie mums regulāri,» atklāj Roberts.

Viņu gan īsā tūrisma sezona sevišķi neuztraucot. «Esmu pieņēmis, ka tas tā vienkārši ir! Jāsaka, mums «Laumās» sezona pat ir garāka nekā, pieņemsim, atpūtas vietās pie ūdeņiem, jo sākam sezonu pavasarī un beidzam oktobra otrā pusē, kad gan vairāk runa ir par nedēļas nogalēm. Protams, lai dzīvotu tikai no tūrisma, vasarā ir jāstrādā ārkārtīgi labi! Mīnuss ir arī tas, ka iedzīvotāju skaits ir tik mazs. Ja iedzīvotāju blīvums būtu vismaz divreiz lielāks, mums ekonomiskā ziņā klātos daudz labāk,» uzskata R. Riekstiņš.

Kamēr ir tā, kā ir, ziema jāizmanto citiem darbiem. «Kādreiz esmu domājis — ja varētu kā lācis ielīst migā, kādu mēnesi labprāt nogulētu!» smejas Roberts. Tā tomēr nesanākot, jo saimniecībā darāmais atrodoties vienmēr.

