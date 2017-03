No pēdējām vietām līdz cīņai par uzvaru 09.03.2017

Talsu 2. vidusskolas 10. klases skolnieks Aksels Bresme nav no tiem, kuri, rokas klēpī salikuši, gaužas par to, cik viss ir slikti. Jaunietis trenējas sešas dienas nedēļā un uzskata, ka ar smagu darbu var panākt gandrīz visu. Pavisam nesen viņš Latvijas čempionātā V18 grupā klasiskā un brīvā stila sprinta distancē, kā arī Baltijas čempionātā biatlonā izcīnīja godpilno 3. vietu.

Ar biatlonu Aksels sāka nodarboties 12 gadu vecumā, kad Talsos darbību beidza hokeja komanda, kurā viņš trenējās astoņus gadus. Pienāca brīdis, kad vajadzēja izvēlēties citu sporta veidu, un, tā kā Aksels bija pazīstams ar Gintu Lūsi, kādreizējās Latvijas izlases dalībnieku biatlonā, viņa stāstītais jaunieti ieinteresēja. «Aizgāju uz pirmo treniņu, un man iepatikās. Treneri bija ļoti atsaucīgi, laipni un nevienam neatteica, visiem tika dota iespēja. Visvairāk man laikam patīk tas, ka biatlons ir individuāls, taču vienlaikus komandas sporta veids. Uz starta sportists iziet viens pats un par rezultātu cīnās individuāli, bet aiz viņa stāv milzīga komanda,» teic Aksels. Jaunietis izbauda arī to, ka distancē nav atkarīgs no citiem un nozīme ir tikai tam, cik stiprs viņš ir dotajā brīdī.

Lai gūtu labus rezultātus,

dažkārt nākas piespiesties un strādāt vairāk un smagāk nekā konkurentiem. Šajā ziņā jaunietis dara visu, kas ir viņa spēkos, — trenējas piecas līdz sešas reizes nedēļā, disciplinē sevi, uztur fizisko formu un precīzi plāno laiku. Parasti treniņš ilgst pusotru stundu, taču tas ir atkarīgs arī no sacensību grafika. Pirms sacensībām tiek aizvadīta vieglāka iesildīšanās, kas ilgst stundu, taču šaušanas treniņi prasa vairāk laika. Šaušana sastāv no sīkām niansēm, un, atklājot vienu no tām, var tikt pazaudēta otra. Aksels atzīst, ka viņam tuvāka ir slēpošana. «Talsos ir puiši, kuriem ir otrādi — labāk šauj, nevis slēpo, bet sacensībās tas izlīdzinās. Ja netrāpīsi mērķī, būs jāslēpo par vienu soda apli vairāk, bet, ja trāpi mērķī un neesi tik ātrs, rezultāts var būt visāds. Slēpošanā man iemīļotāks ir slidsolis. Kopumā ir divi stili: brīvais stils jeb slidsolis un klasikais solis. Klasiskais solis ir vecāks, bet pēdējos gados Talsos sākam atdzīvināt klasiku un trenējamies arī šajā stilā. Tā kā muskuļu grupas ir vienas un tās pašas, tas palīdz arī biatlonā, kur tiek izmantots slidsolis. Tādējādi treniņu procesu var veidot citādāk,» skaidro jaunietis.

Visu gadu neatkarīgi

no laikapstākļiem biatlonisti trenējas arī ārpus telpām — vasarā viņi uztur fizisko sagatavotību, šauj, brauc ar riteņiem un rollerslēpēm, kā arī skrien. Diemžēl rollerslēpju izmantošanu apgrūtina tas, ka Talsos nav izveidota trase, kur būtu iespējams pilnvērtīgi trenēties. Tā kā Talsu biatlonisti ir vieni no labākajiem Latvijā, šai situācijai pēc iespējas drīzāk būtu jāmainās. Jaunietis uzsver, ka pārējie treniņu apstākļi ir apmierinoši un arī sniega daudzums šogad nav licis vilties. «Braucot uz tādu kā pirmssezonas nometni Madonā, bijām plānojuši trenēties ar rollerslēpēm un skriet, bet nometnes vidū pēkšņi uzsniga sniegs, un trenerim nācās braukt pakaļ slēpēm. Sanāk, ka sākām slēpot novembra otrajā pusē un darījām to līdz pat šim brīdim. Pēc Madonas mājās kādu nedēļu nebija sniega, bet tad tas atkal uzradās. Decembrī 10 dienas slēpoju Igaunijā. Tie, kas meklē, tie atrod. Ja sniegs kūst, dažreiz braucam uz mežu, kur ir stigas un tas saglabājas ilgāk. Braukājam kaut vai 100 metrus uz priekšu un atpakaļ, galvenā ir sajūta, ka esam uz slēpēm,» uzsver Aksels. Tā kā Igaunijā bāzes un infrastruktūra ir daudz sakārtotāka un sniegu var baudīt jau novembra beigās un decembra sākumā, kad citur tā vēl nav, daudzas sacensības tiek aizvadītas tieši tur. Iepriekšējā gada sniegs tiek apbērts ar kūdru, nākamajā gadā to noņem un sniegs tiek uzbērts atpakaļ uz trases. Latvijā vislabāk iekārtotā bāze atrodas Madonā. «Tās metodikas, ko izmantojam treniņos, vienlaikus ir arī mani vaļasprieki. Man ļoti patīk braukt ar kalnu divriteni, patīk skriet pa mežiem, piedalos arī dažādās amatieru sacensībās un skriešanas seriālā «Stirnu buks», kur iepriekšējā sezonā Talsu komanda «Talsu pakalnu sporta klubs» kopvērtējumā izcīnīja 1. vietu. Vinnējām arī profesionālas komandas, kurās skrēja Latvijas izlases dalībnieki. Viņiem varbūt nebija tik svarīgi uzvarēt, bet mēs cīnījāmies par pilsētas godu, tāpēc arī bijām saliedēti un cits citam palīdzējām,» stāsta jaunietis.

Aksels atzīst, ka neliels uztraukums

rodas jau nedēļu pirms sacensībām. Daudz palīdz gan treneris, gan tas, ka pirms starta ar sportistiem no citām pilsētām var kopīgi pasmieties. Par sacensību rezultātu jaunietis nesatraucas, jo no tā, cik lielā mērā viņš ir gatavs, arī būs atkarīgs rezultāts. «Augstāk par galvu jau neuzleksi. Ja slikti nostartēju un nevaru savākties, grūtāk ir pēc sacensībām. Tad esmu dusmīgs, un ir labi, ka ir treneris, kurš nomierina, sakārto domas, iedrošina un atgādina, ka nekas vēl nav zaudēts. Biatlonā specifika ir tāda, ka sacensības pārsvarā notiek divas dienas. Pēc pirmās dienas var diezgan daudz ko mainīt, protams, arī negatīvā ziņā — pirmajā dienā var nostartēt ļoti labi, bet nākošajā slikti,» neslēpj jaunais biatlonists.

Aksels stāsta, ka brīdī, kad viņš sāka trenēties, rezultāti nebija ne tuvu tik labi kā šobrīd. Lai arī mērķtiecības jaunajam censonim pietika, nopietna problēma bija pieredzes trūkums. Jaunietis trenēties sāka 12 gadu vecumā, kamēr viņa konkurenti to bija sākuši darīt jau septiņu, astoņu gadu vecumā. Piedaloties sacensībās, Aksels parasti ieguva pēdējo vai pirmspēdējo vietu, un, ja kādreiz izdevās apsteigt divus cilvēkus, tad tas jau bija sasniegums. Viņš norāda, ka lēciens četru gadu laikā ir bijis pamatīgs — no pēdējām vietām līdz cīņai par uzvaru. Tā kā jaunietis sākumā gatavojās tam sliktākajam, tagad sportiskās neveiksmes neizjūt tik sāpīgi — vienreiz ir slikti, pēc tam atkal būs labi.

Viņaprāt, grūtākais šajā sporta veidā

ir tas, ka daudz jātrenējas vienam pašam, jo ne vienmēr treneris nāks līdzi un teiks, kas jādara. «Ir kāds ļoti garš treniņš, kad ar riteni jābrauc trīs stundas vai jāiet slēpot, un dažkārt neredzu tam nekādu jēgu. Lēnām braucot pa mežu, domāju gan labas, gan sliktas domas, un ir nedaudz garlaicīgi, bet tad, kad esmu ticis treniņa otrā pusē, paliek vieglāk. Šobrīd mans treneris ir Jānis Neimanis, vasarā trenējos pie Kārļa Vanaga, taču nevaru pateikt, cik daudz man katrs no viņiem devis. Sporta skolā ir četri treneri: Jānis Neimanis, Andris Šņoriņš, Kaspars Sakniņš un Reinis Korsūnovs, un katrs no viņiem kaut ko palīdz. Šaušanā, kur vajag ieroču atļaujas, ir cits treneris — Andris Šņoriņš. Viņi visi darbojas kopā, apspriež rezultātu, un mana izcīnītā vieta ir arī viņu uzvara. Protams, ļoti lielu atbalstu sniedz ģimene — gan finansiāli, gan psiholoģiski, jo tas nav lēts sporta veids,» atklāj jaunietis. Labas slēpes maksā aptuveni 500 eiro, un, tā kā slēpošanā ir divi stili, katrā nepieciešams savs pāris. Tāpat ir labi, ja ir vairāki pāri un pirms sacensībām var izmēģināt, kurš no tiem konkrētajā dienā labāk slīd, jo sacensību rezultātu var izšķirt katra nianse. Aksels stāsta, ka slēpes ir samērā izturīgas, bet ik pa laikam salūst nūjas, kas maksā 150 eiro. Salaužot vienu nūju, ir jāpērk jauns komplekts. Viņš gan uzsver, ka nevajag pārdzīvot par nūjām, bet par rezultātu, jo, pārlieku daudz uztraucoties par mantiskajām lietām, rezultāts var būtiski pasliktināties.

Laiku pa laikam sanāk

gūt arī kādas traumas, taču tās ir nelielas — visbiežāk savilkti muskuļi. «Treneri strādā profesionāli un, ja viņi jūt, ka tuvojas kāda slimība, liek trenēties mierīgāk. Arī pēc slimošanas neļauj trakot visiem līdzi, bet nobremzē un liek lēnām iet vienam pašam. Nav tā, kā citos sporta veidos, kur visu vajag ļoti ātri. Slēpošanā, ja tu neaizbrauksi uz sacensībām, neviens necietīs, tu pats būsi zaudētājs, taču komandu sporta veidos, gūstot kādas traumas, ir ātri jāatgūstas. Ja sportists ir komandas līderis, viņam neļaus sēdēt mājās. Tas ir vēl viens iemesls, kāpēc biatlons ir ļoti pateicīgs sporta veids,» uzskata Aksels.

Par panākumu atslēgu jaunietis sauc laika plānošanu un disciplīnu. Ir ļoti svarīgi saplānot dienas režīmu, jo tikai tā visu iespējams izdarīt laikā. Viņš norāda, ka daudz palīdz vecāki, jo, ejot uz skolu, ne vienmēr gribas nēsāt līdzi treniņam nepieciešamo. Tad ir labi, ja mamma vai tētis var izpalīdzēt. Viņaprāt, visu var saplānot un nekas nav neizdarāms, jo vienmēr var ieekonomēt laiku un tādējādi vakarā vēl paliek brīvs brīdis, lai paskatītos televizoru. Disciplīna ikdienā palīdz arī biatlonā. Jaunietis teic, ka viņš treniņu neuztver kā smagu darbu un brīžos, kad sanāk saslimt, nedēļas ilga pauze ir pilnīgi pietiekams laiks, lai atvilktu elpu.

Par to, ka darbam mērķu sasniegšanā

ir daudz lielāka loma nekā talantam, jaunietis ne brīdi nav šaubījies. «Es uzskatu, ka talants veido tikai vienu procentu, jo visu var izdarīt ar darbu. Domāju, ka talants strādā līdz kādiem 16 gadiem. Esmu ievērojis, ka tie, kas līdz 16 gadiem ir ļoti talantīgi, domā, ka varēs tāpat kā pagājušajā gadā izbraukt uz talanta rēķina, bet nākamajā gadā tas vairs nestrādā. Talants ir svarīgs kopskatā. Ja savas dzīves laikā tūkstošiem stundu ieguldi treniņos, tad varbūt talants palīdzēs būt labākam nekā citam, bet tam, kuram ir mazāks talants, ir jāiegulda lielāks darbs. Labam biatlonistam daudz jāstrādā, jābūt pacietīgam, mērķtiecīgam un par visiem simts jāatdodas tam, ko viņš dara. Dažreiz ir tā, ka no rīta pamosties, ārā līst un ir ļoti auksts, bet tev jādara tas, kas paredzēts. Ja neizdari, tiek sabojāts plāns nākamajai nedēļai, jo nedēļas plāns ir mēneša plāns un mēneša plāns jau ir gada plāns. Ja treniņā kaut ko noslinko vai neizdari, tas atspoguļojas rezultātā, un, kad iebrauc finišā un saproti, ka tev pietrūka vienas sekundes, tad nav forši apzināties, ka tas ir tādēļ, ka kaut ko neizdarīji. Labāk ir zināt, ka esi izdarījis maksimālo un šoreiz nedaudz pietrūka. Visam jādarbojas kopā. Ir jābūt psiholoģiski spēcīgam, jo šaušanā visas darbības jāatstrādā simtiem reižu. Ja kaut par centimetru izmainīsi šaušanas stāvokli, pie mērķa tas jau būs lielāks gabals,» skaidro Aksels.

Nākošajā sezonā jaunietis vēlētos

aizbraukt uz pasaules čempionātu biatlonā un iekļūt Latvijas izlasē. Ar šo sporta veidu viņš vēlas nodarboties visu dzīvi, taču profesionāli sportisti Latvijā nesaņem pietiekamu atalgojumu, tāpēc paralēli viņš gribētu strādāt par sporta ārstu. Šobrīd jaunieša prioritāte ir biatlons, taču arī mācības netiek atstātas novārtā. «Gribu, lai mana profesija ir saistīta ar vaļasprieku un lai tie viens otram ir pakārtoti. Vasarā sanāk trenēties divreiz dienā, un tad saprotu, cik liela nozīme ir tam, ka kāds tev var palīdzēt tieši medicīnas jomā,» atzīst Aksels. Viens no cilvēkiem, kas viņu spēj iedvesmot, ir bijušās Latvijas biatlona izlases dalībnieks Gints Lūsis. Jaunietis teic, ka viņš ir piemērs tam, kā cilvēks var apvienot ikdienu un profesionālu sportu. Gints ir profesionāls amatieris, kurš ar savu rezultātu parāda, ka pat cilvēks, kurš ikdienā algu saņem par cita veida darbu, var daudz sasniegt.

