No nākamā gada mainīsies atkritumu apsaimniekotājs 20.09.2017

Mārīte Jankeleviča

marite@talsuvestis.lv

63223336 63223336 Tweet

Nākamā gada 28. martā beigsies vairāku pašvaldību (tajā skaitā Talsu, Mērsraga, Rojas un Dundagas novada) līguma termiņš ar atkritumu apsaimniekotāju SIA «Eco Baltia vide». Pašvaldības nolēmušas, ka turpmāk šo uzdevumu veiks SIA «Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība «Piejūra»».

Vairāku pašvaldību vienošanās

Konkurences padome (KP) pērn aicināja pašvaldības atbildīgi izvēlēties atkritumu apsaimniekošanas modeli, ļaujot pakalpojumus nodrošināt godīgas konkurences cīņā, piemēram, publiskā iepirkuma veidā.

KP identificējusi vairākus nozares problēmjautājumus, tostarp pašvaldību pastiprinātu iesaisti komercdarbībā, atkritumu dalītās vākšanas problemātiku, atkritumu apsaimniekošanu noslēgto līgumu kvalitāti un pakalpojumu saturu, ko saņem iedzīvotāji, kā arī normatīvo aktu radītās barjeras, kas kavē efektīvu konkurenci un neļauj sasniegt valsts mērķus virzībā uz apļveida ekonomiku.

Neskatoties uz KP ieteikumiem, astoņas pašvaldības — Talsu, Tukuma, Dundagas, Rojas, Mērsraga, Engures, Kandavas un Jaunpils — nolēmušas atkritumu apsaimniekošanas uzdevumus uzticēt SIA «AAS «Piejūra»», kas ir šo pašvaldību kapitālsabiedrība.

Konkurss netika izsludināts, jo, kā apgalvo Talsu novada domes priekšsēdētājs Edgars Zelderis, šādi konkursi ne vienmēr sniedz rezultātu. «Pirmkārt, atkritumu apsaimniekošanas biznesā Latvijā strādā tikai trīs lieli uzņēmumi. Tas nav, kā, piemēram, būvniecībā, kur ir plaša konkurence. Otrkārt, iepriekšējā pieredzē ar «Eco Baltia vide» bija daudz problēmu gan pašvaldībai, gan iedzīvotājiem. Tas pierādīja tikai to, ka atkritumu bizness nav diez ko tīrs. Un, treškārt, kas ir ļoti būtiski — «Piejūra» jau ilgstoši uztur atkritumu poligonu, ko izveidoja deviņas pašvaldības, no kurām astoņas nolēmušas uzticēt atkritumu savākšanas funkciju «Piejūrai». Toreiz poligons tika izveidots, lai visiem būtu vienlīdzīgas iespējas, tāpēc arī esam vienojušies par šādu lēmumu. Šādā veidā būs iespējams veicināt labas pārvaldības principus. Tā kā šis ir pašvaldības, nevis privāts uzņēmums, to varēs izdarīt krietni efektīvāk. Ja līdz šim radās kādas problēmas ar «Eco Baltia vide», tās bija ļoti grūti risināt. Mums galvenais būs iedzīvotāju intereses, nevis peļņa,» pauž E. Zelderis.

Neviennozīmīgi uzskati

«Vietvaras grib pārņemt privātā biznesa funkcijas, tādēļ atgādinu Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras valdes priekšsēdētāja Jāņa Endziņa teikto, ka situācijā, kad privātie uzņēmumi ir spiesti konkurēt ar pašvaldībām, spēles noteikumi nav vienlīdzīgi un ir konkurenci kropļojoši, jo vietvarām ir lieli administratīvie resursi. Kā spilgtu piemēru viņš min tieši atkritumu apsaimniekošanas nozari,» paudis SIA «Eco Baltia vide» direktors Jānis Aizbalts.

Aizvadītajā nedēļā Talsos un Tukumā iedzīvotāji pastkastītēs saņēma informatīvas lapas, kurās kritizēts pašvaldību lēmums slēgt līgumu ar SIA «AAS «Piejūra»». Neapmierinātība no līdzšinējā pakalpojuma sniedzēja pausta arī interneta vidē, tajā skaitā ziņu portālā www.irlv.lv. SIA «AAS «Piejūra»» valdes priekšsēdētāja Indra Rassone SIA «Eco Baltia vide» rīcību skaidro ar to, ka viņi nevēlas zaudēt biznesu. «Viņi pašlaik izmanto visas metodes, lai diskreditētu mūsu uzņēmumu. Uzrakstījuši par mums iesniegumu prokuratūrai un Valsts ieņēmumu dienestam. Esam snieguši paskaid­rojumus, ka neesam pārkāpuši nevienu likumu par nodokļu nomaksu. Dažādie apvainojumi tiek izteikti pieņēmuma formā, un tos nevar pierādīt. Mums nav pārkāpumu. Esam pašvaldības uzņēmums. Protams, ka nekrāpjam iedzīvotājus, kur nu vēl valsti!? Viņiem galvenais bija vēlme noturēt šo biznesu, neskatoties uz to, ka atkritumu apsaimniekošana ir pašvaldības funkcija, un to, kā viņi paši aizvadītos gadus ir strādājuši. Pieredze bija negatīva un radīja pašvaldībai dažādas problēmas. Uzticot atkritumu apsaimniekošanu «Piejūrai», to būs vieglāk kontrolēt un risināt dažādus jautājumus,» saka I. Rassone.

Domes priekšsēdētājs informatīvās lapas, kas tika dalītas Talsu iedzīvotājiem, sauc par dezinformāciju un neveiksmīgu mēģinājumu radīt iedzīvotāju neuzticību SIA «AAS «Piejūra»».

Šķiro vairāk, maksā mazāk

Līdz šim SIA «AAS «Piejūra»» nav nodarbojusies ar atkritumu savākšanu, un tas nozīmē, ka uzņēmumam nāksies iegādāties šim mērķim nepieciešamās atkritumu savākšanas mašīnas un cita veida aprīkojumu. Tas gan nenozīmē, ka iedzīvotājiem tarifs šī iemesla dēļ paaugstināsies, jo uzņēmums šim nolūkam ņems aizņēmumu bankā. SIA «AAS «Piejūra»» nodrošinās pakalpojumu par 11,72 eiro kubikmetrā (bez PVN). To sastāda: 1,70 eiro — maksa par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu un uzglabāšanu; 4,49 eiro — Sabiedrisko pakalpojumu regulatora apstiprinātais tarifs par atkritumu apglabāšanu atkritumu poligonos un šķidro atkritumu attīrīšanu notekūdeņu attīrīšanas iekārtās; 5,53 eiro — dabas resursu nodoklis. Būtiskāko tarifa pieaugumu veido dabas resursu nodokļa kāpums, ko noteikusi Saeima. No šī gada 1. janvāra tas pieauga no 12 līdz 25 eiro, savukārt nākamgad tie būs jau 35 eiro par tonnu. Iedzīvotājiem jāņem vērā, ka līdz 2020. gadam tas paaugstināsies vēl (50 eiro par tonnu) — mērķis ir samazināt atkritumu daudzumu.

Šī iemesla dēļ jo īpaši būtiski mudināt iedzīvotājus šķirot atkritumus, lai samazinātos sadzīves atkritumu daudzums, jo tikai tādā veidā būs iespējams neizjust cenas kāpumu. Kā norāda I. Rassone, tas, ka atkritumu apsaimniekošanu nodrošinās pašvaldības uzņēmums, ir pozitīvi, jo iegūto peļņu būs iespējams ieguldīt infrastruktūras attīstībā, papildinot iedzīvotājiem atkritumu šķirošanas iespējas.

«Mēs arī būsim iedzīvotājiem draudzīgāki tāpēc, ka nerēķināsim soda naudas. Visām atkritumu izvešanas reizēm piemērosim vienādu tarifu. Mūsu prioritāte ir nevis sodīt cilvēkus par to, ka viņi izmet atkritumus, bet piedāvāt iespēju to izdarīt. Nodrošināsim cilvēkus arī ar maisiem, kurus būs iespējams iegādāties, un par to izvešanu būs tieši tāds pats tarifs, kāds ir noteikts. Rēķināsim summu par izvesto daudzumu. Ja konteiners būs tukšs un izvešana būs atteikta vienu dienu iepriekš, par to nebūs jāmaksā. Veiksim arī foto fiksāžas un piestādīsim rēķinu par pusi summas par konteineru, kas piepildīts līdz pusei. Noteikti rosināsim pašvaldībai arī jauninājumus un papildinājumus, lai palīdzētu iedzīvotājiem. Tajā skaitā par lapu un lielgabarīta priekšmetu izvešanu, lai veidotu mūsu reģionu tīru un sakoptu,» klāstīja I. Rassone.

Līgumu pārslēgšana iedzīvotājiem būs jāveic nākamajā gadā, sīkāka informācija par to sekos.

Atslēgvārdi apsaimniekošana

Komentāri