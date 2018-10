«No mums katra ir atkarīgs, kā, cik ilgi un vai Latvija piedzīvos otro gadu simtu» 11.10.2018

Piektdien, 12. oktobrī, Talsu tautas namā tiks atklāta dziedātāja Igo grafikas darbu izstāde «Skudras māja» un būs iespējams baudīt rudenīgi mierīgu koncertu, kurā viņš uzstāsies kopā ar Aivaru Hermani.

— Ko jums nozīmē grafika un kāpēc šāds izstādes nosaukums?

— Talsos līdz šim jau bijis iespējams redzēt dažus no maniem grafikas darbiem plenēra izstādes ietvaros. Plenēru desmit dienu garumā Jūrkalnē ik gadu organizēju jau kopš 2010. gada. Šis plenērs pazīstams ar to, ka piedalās plašs mākslinieku spektrs no Latvijas un ārvalstīm, gan tēlnieki, gan keramiķi, gan citi. Mana mamma ir pazīstama grafiķe un fotogrāfe Irina Tīre, tā ka aizraušanās ar grafiku lielākoties ir mammas dēļ. Jau kopš agras bērnības varēju novērot, kā viņa rada savus darbus. Esmu izdevis arī četras dzejoļu, stāstu grāmatas, kur esmu izmantojis savus zīmējumus. Viens no lielākajiem notikumiem šogad — novembrī man ir gaidāma liela personālizstāde Šauļu bibliotēkas mākslas galerijā. Vidēji gadā man izdodas noorganizēt piecas līdz astoņas personālizstādes.

Izstāde «Skudras māja» lielā mērā ir saistīta ar to, cik paši esam rosīgi, vai spējam paskatīties uz dabu ar citām acīm. Skatītājam būs iespējams redzēt, ko esmu pamanījis skudras pasaulē, un kā to esmu papildinājis ar cilvēkiem saprotamām lietām. Protams, ar lielu cieņu pret šo mazo radībiņu. Talsos būs skatāmi vairāki desmiti manu darbu.

— Kāda veida mūziku klausītāji var sagaidīt piektdienas koncertā?

— Caurvijošais motīvs būs rudenīgas izjūtas. Noteikti meklēšu to, kas tajā brīdī virmos dabā. Tā noteikti nebūs karstā vasara, ko piedzīvojām. Parasti, kad uzstājos šāda veida mazā sastāvā, nolasu kādu dzejoli, un domāju, ka šī reize nebūs izņēmums. Kā arī, spēlējot mazā sastāvā, paveras citas iespējas, tāpēc klausītājam atklājas pavisam citas nianses.

— Nav noslēpums, ka šogad novembrī vairāku dienu garumā ar īpašu koncertprogrammu atzīmēsiet 40 gadus uz skatuves.

— Jā, arī koncertā Talsos par to nedaudz pastāstīšu. Šie koncerti mūzikas namā «Daile» būs īpaši ar to, ka notiks četras dienas pēc kārtas. Koncertu pirmā daļa būs mainīgas ar citiem komponistiem un sastāvu. Pirmajā dienā būs uguns tēma, otrajā — zemes, trešajā — ūdens, savukārt ceturtajā — programma «Ieelpots».

— Kādas ir jūsu asociācijas ar Talsiem?

— Talsi Latvijas mazpilsētu vidū ļoti patīkami izceļas ar pakalniem, iespēju pilsētu redzēt no augšas. Tas šķiet īpaši. Man vispār ļoti patīk mazpilsētas un tas, ka pēdējos gados tās ļoti sakopj. Pretmetā tam, ka cilvēki izbrauc. Pilsētas, kā Talsi, ir kā odziņas, kur gribas būt, un ne tikai, lai izskrietu cauri, bet redzēt un saprast.

— Ieradīsieties Talsos zīmīgā laikā: starp aizvadītajām Saeimas vēlēšanām un Latvijas 100. dzimšanas dienas svinībām. Ko jūs novēlētu mūsu puses ļaudīm saistībā ar šiem būtiskajiem notikumiem?

— Šie svētki ir iespējami tikai tāpēc, ka daudzi cilvēki ir smagi strādājuši, veltījuši savu laiku, domas, arī savu dzīvību, lai šī valsts eksistētu. Un tagad tieši no mums katra ir atkarīgs, kā, cik ilgi un vai Latvija piedzīvos otro gadu simtu. Tas ir liels, nopietns un smags jautājums, ko gribas uzdot tiem cilvēkiem, kuri grasās mūs pārstāvēt, mūsu priekšstāvjiem. Viņus izvēloties, mēs izvēlamies savu nākotni. Tie ir cilvēki, kuriem uzticamies un ļausim darboties mūsu vārdā. Tajā pašā laikā nedrīkst aizmirst, ka mums ir tiesības uztraukties, apstādināt kādu, mūsuprāt, uzsāktu nejēdzību. Katram ir pienākums un tiesības strādāt savā vietā un veidot dzīvi kā piemēru visiem tiem, ar kuriem esam kopā. Lai pēc iespējas mazāk būtu bēdīgo piemēru, kad cilvēks piecērt kāju un dodas prom no Latvijas! Lai mēs aizvien mazāk piedzīvotu vilšanos, kas ir visapkārt! Lai mazās pilsētiņas atkal piepildās ar cilvēkiem, rosību, un tad viss būs kārtībā. Šis simtgades fakts varētu kļūt par zināmu atskaites punktu, kad, skaitot gadu desmitus, varētu teikt: jā, simtgadē bija tā, bet šobrīd esam jau šādā, daudz labākā, situācijā!

— Jūs daudzu cilvēku prātā joprojām esat kā Lāčplēša tēls no rokoperas «Lāčplēsis». Vai jums šogad nerodas līdzīgas izjūtas ar tiem laikiem, ka nepieciešams modināt, uzrunāt tautu?

— Uzmodināms ir tas, kurš ir slimīgi vienaldzīgs un apātisks vai kategoriski naidīgi noskaņots, vai tik ļoti vīlies, ka iestājusies pilnīga vienaldzība. Pamudināmi ir domājoši cilvēki, ar kuriem var sarunāties, padiskutēt un dalīties ar savu viedokli. Būtu labi, ja mēs visi būtu domājoši cilvēki, kuri grib kaut ko darīt un mainīt, jo tikai tādā veidā varam iet uz priekšu. Ja lielākā daļa ir pasīvi, tad nekas prātīgs neiznāks, un mūs izmantos nākamais bariņš ar kaut kā ievēlētiem politiķiem, un mēs varēsim tikai, glābjot savu ādu, bēgt. Un bēgšanas vairanti ir vairāki. Daži nemaz neemigrē, bet bēg sevī, ko palīdz izdarīt alkohols, narkotikas vai kas cits.

