Otrdien, 25. oktobrī, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests visā Latvijā uz trim minūtēm ieslēdza trauksmes sirēnas, lai pārbaudītu civilās trauksmes un apziņošanas sistēmas darbību — tehnisko stāvokli, bojājumus vai traucējumus sirēnu darbībā un to skaņas signāla dzirdamību.

No 164 Latvijā esošajām tika ieslēgta 161 civilās aizsardzības trauksmes sirēna. Trīs neiedarbināja, jo tās pašlaik pirms pārvietošanas demontētas. No pārbaudītajām bez traucējumiem un bojājumiem darbojās 154 sirēnas, bet septiņām konstatētas tehniskas nepilnības, piemēram, skaņas signāla vai rotācijas problēmas.

No Kurzemē izvietotām 29 sirēnām bez traucējumiem strādāja 26. Trīs trauksmes sirēnām konstatēja tehniskas problēmas — Priekulē, Piltenē un Ventspilī. Talsu novadā darbojas visas.

Valstī izvietotās sirēnas nenodrošina to dzirdamību visā Latvijas teritorijā, bet iedzīvotājiem nav jāuztraucas par to, ka viņi nesaņems informāciju par apdraudējumu vai katastrofu. Paralēli trauksmes sirēnu iedarbināšanai, lai informētu par izveidojušos situāciju, ārkārtas gadījumā operatīvie dienesti izmantos arī citus apziņošanas līdzekļus, piemēram, paziņojumus nodos caur operatīvo transportlīdzekļu skaļruņiem, notiks iedzīvotāju dzīvesvietu apsekošana un citi pasākumi.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2007. gada 7. augusta noteikumiem Nr. 530 «Civilās trauksmes un apziņošanas sistēmas izveidošanos, izmantošanas un finansēšanas kārtība», trauksmes sirēnu pārbaude notiek divas reizes gadā.

