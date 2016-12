No diādes par triādi — viena no dzīves vislielākajām krīzēm 14.12.2016

Elīna Lāce

elina@talsuvestis.lv

3. decembrī Talsu tautas namā novada ģimenes, kurās šogad ienācis pirmdzimtais bērniņš, tikās ar psiholoģijas doktori, psihoterapeiti, piecu bērnu mammu Diānu Zandi. Viņa runāja par posmu, kad vīrietis un sieviete no pāra kļūst par vecākiem, saskaroties ar dažādiem izaicinājumiem.

«Rietumu sabiedrībā ir mīts, ka kļūšana par vecākiem notiek automātiski. Atliek tikai bērniņu laist pasaulē, kad mātes jūtas tevi pārpildīs, tu automātiski zināsi un sapratīsi, kas tavam bērniņam vajadzīgs, jo tu taču viņu mīli! Bet es varu kādu mīlēt līdz baltajām pelītēm, tomēr nesaprast, ko viņam šobrīd vajag! Sievas, jūsu vīri nezina, kurā brīdī jums vajag ziedus un kurā brīdī vajag, lai miskasti iznes! Tieši tāpat jūs nevarat zināt, ko vajag jaundzimušajam bērniņam tā vienkāršā iemesla dēļ, ka jūs viņu vēl nepazīstat!

Mammas biežāk nekā tēvi nereti jūtas slikti jaunajā lomā, jo domā: kaut kas ar mani nav kārtībā, ja mīlestība pret bērnu uzreiz nav nokritusi un mani nositusi, ja es uzreiz nesaprotu pilnīgi katru bērniņa pīkstienu un ja dažreiz man ir grūti būt mammai. Visas šīs izjūtas ir normālas, jo pat vissirsnīgākajās partnerattiecībās dažkārt partneri ciest nevaram, ja tā godīgi paskatāmies uz dzīvi, vai ne? Arī es savu vīru šad un tad gribu desās samalt, lai gan kopumā es viņu ne pret vienu nemainītu!» neslēpa lektore.

Ideālais pret reālo

Viņa atgādināja — kad kļūstam par vecākiem, dzīve katram no mums izvirza ļoti konkrētus uzdevumus, ko nevaram apiet. «Pusaudža gados jūs sākat atdalīties no vecākiem un pieaugot kā tādi jaunie stārķēni aizejat prom no vecāku mājām un sākat dzīvot savu dzīvi. Ideālajā gadījumā katrs no jums ir piedzīvojis posmu, kurā jūs atdalījāties no savas izcelsmes ģimenes, kļūstot atbildīgi par saviem lēmumiem, rēķinoties ar savām kļūdām, sedzot savus izdevumus, mācoties un atbildot par to, ja neesam aizgājuši uz eksāmenu. Ir labi padzīvot vienam pašam un saprast, kā tas ir — būt pieaugušam, nevis mammas un tēta mīļajam dēliņam vai meitiņai.

Nākamais posms ir satikt otru cilvēku, ar kuru vēlaties izveidot partnerattiecības. Šajā posmā ir svarīgi iemācīties būt pārī, jo viena lieta ir dzīvot vienam, bet otra — dzīvot divatā. Mīti vēsta: tad viņi apprecējās un dzīvoja laimīgi. Bet patiesībā nekāda dižā laime tur bieži vien nav, jo sākas strīdi par to, kur liksim zeķes — metīsim uz grīdas pie gultas vai nesīsim uz veļas kasti? Veļas kastē zeķes aizburas un atburas tīras vai arī kāds tās mazgā? Kurš nes mājās pārtiku, kā gatavojam ēst, kurš maksā rēķinus, kurā dienā ejam pie draugiem, uz hokeju vai teātri? Kā strīdamies un kā salabstam? To sauc par pāra tango, un ir labi, ja jums ir bijis laiks pirms bērniņa piedzimšanas atrast pāra dzīvesveidu.

Ideālajā gadījumā bērns ienāk jau nobriedušās attiecībās, piedzimst brīdī, kad esam nolēmuši, ka gribam bērnu, zinām, ko tas no mums prasīs (nu, nezinām, bet iedomājamies!), un esam gatavi iet tālāk. Bet — ko darīt, ja tā nav bijis? Piemēram, sapazināties, samīlējāties, vēl dzīvojāt pie mammas un tēta, un — blaukš! — iekritāt! Šādā brīdī jums paralēli notiek vairākas lietas: mācāmies veidot partnerattiecības, atdalīties no vecākiem un paši kļūstam par vecākiem! Ir ļoti daudz darba, vairāk spriedzes, bet no šī visa jūs nevarat izsprukt, jums tas ir jāiemācās, vajadzīgs vien laiks un pacietība,» norādīja D. Zande.

Krīze nenozīmē ziepes

«Pirmā bērna ienākšana ģimenē ir viena no dzīves vislielākajām krīzēm. Kāpēc? Jo tā ir viena no nozīmīgākajām pārmaiņām cilvēka dzīvē. Krīze nenozīmē ziepes! Krīze nozīmē pārmaiņas, pēc kurām mēs vairs nevaram dzīvot tieši tāpat kā iepriekš un izmantot iepriekšējās problēmu risināšanas stratēģijas. Piemēram, tajā brīdī, kad piedzimst bērns, jūs vairs nevarat pieņemt lēmumu, kurā brīdī jūs dosieties gulēt. Vairs nevaru aiziet gulēt, kad to gribu, bet eju gulēt, kad tieku! Vairs nevaru principiāli pateikt, ka šovakar eju uz kino vai hokeju, jo vairs neesmu noteicējs pār savu laiku. Nu jums ir jāpielāgojas, turklāt — abiem, jo mamma kļūst par mammu, tētis par tēti, bet kaķis vai suns — par vecāko brālīti! Jūs no diādes pārvēršaties par triādi. Bijām divi, pēkšņi starp mums ienāk trešais! Tas ir līdzīgi, it kā jūs vakarā būtu sēdējuši divatā, dzēruši tēju un pļāpājuši, bet piepeši istabā būtu ienācis kāds ļoti mīļš, tomēr cits cilvēks. Kaut kas mainās, pievēršamies trešajam un kaut kas no tā, kas bija starp mums diviem, pazūd. Bērna pirmajā dzīves gadā pāriem jāiemācās, kā tas ir, ka esam trijatā, pie tam — šis trešais ir mazulis, kam vajadzīga aprūpe. Jo viņš ir jaunāks, nespēcīgāks un prasīgāks, jo lielākā mērā ar pirmo saucienu viņš dabū jūs pie sevis. Viņa mazā pēdiņa ir ļoti milzīga — viņš ātri vien paliek jūs zem savas tupelītes!» konstatēja psihoterapeite.

Jaunajā situācijā esot svarīgi iemācīties savas vajadzības pielāgot bērnam. «Kad man jāatsakās no sev svarīgā, ko es jūtu? Laimi, ka netieku uz hokeju? Nē, dusmas! Laimi, ka netieku ar draudzenēm parunāt? Nē, bēdīgumu! Tas nav vienkārši — savas vajadzības pakārtot trešajam, un tas ir jāieņem,» sprieda D. Zande. Tāpat viegli nav pieņemt vecāku lomu. «Kādu no jums šī loma uzpilda, bet kāds jūtas iztukšots, un katrs no jums savu reizi pasaka: «Es vairs nevaru! Man ir grūti!» Vismaz uz piecām minūtēm! Ir tāds teiciens — ja uz bērniem darbotos patērētāju tiesību aizsardzības likums, tad visi bērni kādu reizi būtu aiznesti atpakaļ! (Smejas.) Tomēr vecāku loma ir jāpieņem: tagad es esmu mamma, šī ir daļa no manas dzīves; tagad es esmu tētis, tā ir daļa no manas dzīves! Es gan aizvien esmu foršā meitene un brīvais viesulis, tomēr aste mums ir bluķī,» jokoja lektore.

Iemācīties var darot

Sevišķi lielu spiedienu parasti jūtot mamma: tu jutīsi, ko tavs bērniņš grib! «Ha-ha-ha! Viņam ir desmit dienas, viņš kliedz, un vienīgais, ko mamma jūt, ir izmisums! Ir ļoti daudz stresa. Jāapgūst, kā bērnu likt vannā, kā likt pie pupa, kā viņu mierināt… Kādi bērni ir ļoti viegli mierināmi, bet citi — ļoti grūti. Lūdzu, nelasiet tos blogus, kuros mammas lielās, cik viņas labi prot nomierināt savus bērnus! Es esmu temperamenta speciāliste un varu apgalvot, ka ar mammu tam ir maz sakara — vienkārši ģimenē ir piedzimis sekmīgs modelis: kluss mazulis, ko nav grūti nomierināt! Ja jums tāds ir — urā! Ja ne…

Bet starta pozīcijā gan mamma, gan tētis ir identiski prasmīgi autiņbiksīšu uzlikšanā — tēvi neprot uzlikt autiņbiksītes precīzi tāpat, kā to neprot mammas! Mammām nav iedzimtās izjūtas par to, kā tikt galā ar kakainu dupsi! Mammas nezina, kā bērnu ielikt vannā, tieši tāpat kā tēvi! Pirmais, ko pāris var darīt, lai to visu apgūtu, ir: darīt!» iedrošināja D. Zande.

Šajā procesā esot svarīgi sadalīt pienākumus, saprotot, ka tas, ko dara sieviete mājās, ir tieši tikpat svarīgi, kā tas, ko dara vīrietis darbā. «Tas pirmajā mazuļa dzīves gadā ir grūti. Partneris atnāk pēc darba mājās un ir noguris. Sieviete visu dienu ir nogurusi, darbojoties ar bērniņu, un gaida to brīdi, kad varēs atdot bērnu vīram, bet vīrs gaida brīdi, kad varēs sabrukt pie televizora un ne par ko nedomāt! Tāpēc šeit viegli sākas sacensība par to, kuram ir grūtāka dzīve. Mēs konfliktējam tāpēc, ka abas puses jūtas izsīkušas un grib tikt pažēlotas, atbalstītas, pieņemtas mājas vidē, par kuru visi esam sapņojuši kā vietu, kurā atpūšamies. Bet nu tā ir pārvērtusies par vietu, kur ir darba otrā maiņa…

Šādos brīžos mēģiniet vienoties, ka šobrīd abiem ir traki grūti un varbūt vajag kādu palīgā. Jo konflikti ir nevis tāpēc, ka vairs nemīlat viens otru, bet tāpēc, ka esat pārslodzē!» atgādināja lektore.

Piecas minūtes ir daudz

Vēl viens izaicinājums: rast līdzsvaru starp mammas un tēta lomu iepretim sievietes un vīrieša lomai. «Kad satikos ar vīru, neieraudzīju savā priekšā potenciālo tēti. «O, cērtams bērziņš! Tas būs labs vaislenieks!» — neviena no jums tā nedomāja! Un vīrieši savukārt nedomāja: «O, šī būs laba māte, tāpēc viņa jāprec!» Nē, visdrīzāk jūs viens otrā ieraudzījāt vīrieti un sievieti! Cilvēku, kurš jums patīk, ar kuru gribat būt kopā, ar kuru jums patīk būt ķermeniski tuviem, ar kuru jums patīk runāties… Pavadījāt daudz laika, staigājot, bučojoties, runājoties, darot visas tās jaukās lietas, kuras pēc bērniņa piedzimšanas kaut kur drusciņ izplēn,» konstatēja D. Zande.

Tomēr katrai mammai un tētim vajagot pēc iespējas biežāka atcerēties, ka viņi joprojām ir arī Ieva un Ādams. «Kad jūs mierināt bērniņu, prātojat, kādus zābaciņus viņam pirkt, domājat, vai viņam vajag klepus sīrupiņu vai tējiņu, štukojat, kurā dārziņā viņu laist, mēģināt sarunāt jaunu kombinezonu par lētāku cenu, tad esat tētis un mamma. Kad vakarā apsēžaties, skatāties viens otram acīs, runājaties par kaut ko (ne par bērna zaļo kaku!), tad esat vīrietis un sieviete,» salīdzināja psihoterapeite. Šo mirkļu var nebūt sevišķi daudz, un situācijā, kurā vīrietis domā: «Kad mēs varētu samīlēties?», sieva var domāt: «Kad es varētu aizmigt?» Lai šo situāciju risinātu, lektore ieteica vīriem pēc iespējas vairāk palīdzēt sievām mājas darbos. «Ja jūs viņai divas stundas palīdzēsiet, tad, iespējams, uz 15 minūtēm viņu dabūsiet sev! Nu, labi, divas stundas — tas ir šiki, bet mans vīrs citiem iesaka darīt tā — atnākt mājās un teikt: «Man ir pusstunda laika — ko tev palīdzēt?» Sievietei šādā brīdī galvā darbojas dators! Ja vīrietis ir gatavs šo pusstundu dot, ņemiet! Bet svarīgi ir arī kaut ko dot pretī: «Man tagad ir veselas piecas minūtes tev…» Ko mēs tajās varam sadarīt? Pabučoties, parunāties, ir arī tāds jēdziens kā «trušu sekss»… Jaunajiem vecākiem ir dažādi seksa veidi: «trušu sekss», «miroņu sekss» un tā tālāk! Dažreiz arī tie der, kad nekas Holivudas cienīgs un izvērsts nesanāk, jo tieši seksualitāte nereti izbeidzas pēc bērniņa piedzimšanas un rada pārim raizes. Tomēr — lai cik jums ir bērnu, jūs joprojām esat vīrs un sieva, vīrietis un sieviete, un, ja gribat nodzīvot kopā līdz 90 gadiem, tad jums pēc iespējas biežāk jāatceras, ka esat ar otru cilvēku kopā nevis bērnu dēļ, bet tāpēc, ka jūs gribat būt kopā un jums ir arī bērni!» mudināja D. Zande.

Laika vienādi daudz

Vienalga — viens bērns, pieci vai astoņi bērni, vienalga — 20, 30, 40 vai 70 gadi, bet, dzīvojot ģimenē, ļoti svarīgs esot laika sadalījums, iekļaujot visu ģimenes locekļu vajadzības. «Laika mums visiem ir identiski vienādi daudz, un likums ir viens: mēs atdodam savu laiku tam, kam izvēlamies to atdot!» atgādināja lektore. Lai ģimene funkcionētu veselīgi, esot svarīgi, lai katram pieaugušajam ir regulārs laiks tikai sev. Lai vēlāk nedzīvotu savu pieaugušo bērnu dzīvi, jau laikus esot jāpiepilda sava dzīve ar pāra attiecībām. «Tam, kas ir svarīgi, atradīsiet laiku un iespēju. Ja sakāt, ka jums nav neviena cilvēka, kurš varētu palīdzēt, atbilde neskaitās — jūs vienkārši neesat apzinājuši visus cilvēkus, kuri ir jums tuvumā!» uzskata D. Zande. Tāpat katram bērnam ģimenē esot vajadzīgs individuāls laiks ar katru no vecākiem, bet katrai ģimenei — visiem kopā kvalitatīvi pavadīts laiks.

«Kā bērns dabū zināt, ka es viņu mīlu? Kā es to viņam ļauju saprast? Kā mans partneris uzzina, ka es joprojām viņu mīlu un ka viņš man joprojām ir svarīgs? Kā es sev parādu, ka esmu sev svarīga?» — psihoterapeite ieteica šos kontroljautājumus sev pajautāt reizi divās nedēļās, tādējādi gūstot virzienu gana jēdzīgu (tātad pietiekami labu) attiecību veidošanā.

