Piektdien, 24. novembrī, pēdējo darba dienu aizvadīja Talsu tautas nama vadītāja Ieva Brūna un komercpasākumu producente Guna Bērziņa.

Abas darbu atstājušas pēc pašu vēlēšanās. I. Brūna norāda, ka, viņasprāt, sistēma kultūras jomā Talsos ir nepareiza. «Domāju, ka audita rezultāti (pašlaik notiek audits Talsu novada kultūras, sporta un tūrisma centrā, kur tautas nams ir struktūrvienība — M. J.) parādīs, kā strādāt efektīvāk, lai mēs visi virzītos uz vienu mērķi. Un tā pašlaik ļoti pietrūkst. Manuprāt, tas ir jādara citādāk nekā pašlaik. Ceru, ka to beidzot sakārtos un viss būs kārtībā. Darbs, ko daru, man ļoti patīk, un daru to no sirds. Talsi man ir ļoti mīļi,» teic nu jau bijusī tautas nama vadītāja. I. Brūna gan neatmet iespēju arī turpmāk strādāt kultūras jomā Talsu novadā, bet pašlaik esot nepieciešams atelpas brīdis.

«Vēlos teikt lielu paldies komandai, ar kuru esam strādājuši roku rokā. Katrs darbinieks un ideja šo komandu izveidoja patiesi spēcīgu. Varu izdarīt secinājumus, jo tautas namā strādāju nepilnus četrus gadus (kā tautas nama vadītāja nepilnu gadu — M. J.), un veicies ļoti dažādi,» spriež I. Brūna.

G. Bērziņa par aiziešanas iemeslu vien teic, ka tas bijis grūts lēmums. «Ir izveidojusies attiecīga situācija, tāpēc neredzu sevi šeit turpmāk. Pametu darbu, kas man patīk,» atklāj producente. Viņa Talsu tautas namā nostrādāja aptuveni divus ar pusi gadus.

Pasākumu plāns nākamajam gadam jau izstrādāts un Talsu novada domē apstiprināts. I. Brūna teic, ka atlikušajiem darbiniekiem gada nogale būs ļoti smaga daudzu pasākumu dēļ. Decembris ir gada intensīvākais mēnesis.

Par to, kāda nākotnē varētu izskatīties kultūras dzīve Talsos, esot ļoti atkarīgs no audita rezultātiem un domes vadības lēmumiem. «Ir jāsaprot, kā turpmāk funkcionēt kultūras jomai,» pauž I. Brūna.

Talsu novada domes vadība par darbinieču aiziešanu bijusi pārsteigta. Vaicājot domes priekšsēdētājam Edgaram Zelderim un priekšsēdētāja vietniecei attīstības, kultūras un sporta jautājumos Ilzei Indriksonei, vai, viņuprāt, vadība nav izturējusies pārāk bargi pret tautas nama darbiniekiem, atbilde ir noraidoša. Viņi teic, ka sarunas bijušas konstruktīvas, bijusi viedokļu apmaiņa bez personīgiem apvainojumiem. «Nevienu brīdi nav bijis uzstādījums par kāda darbinieka došanos prom. Esmu izteicis savu viedokli par atsevišķiem jautājumiem kultūras jomā, tāpat esmu pateicies par veiksmīgiem pasākumiem,» klāsta E. Zelderis.

«Runāju ar Ievu par to, ka kultūras nozares struktūra, visticamāk, mainīsies, un es ļoti priecāšos, ja viņa pēc kārtīgas atpūtas kandidēs uz kādu no amatiem. Man bija pārsteigums, kad uzzināju par viņu lēmumu iet prom no darba. It nemaz nevaru piekrist apgalvojumam, ka domes vadība izturējusies bargi, jo mums ir bijusi ļoti pozitīva sadarbība. Protams, esam apmainījušies viedokļiem, bet tikai tā var rast labākos risinājumus. Man šķiet, ka pēdējos gados tautas namā tik bieži mainījušies vadītāji, jo nav bijis vienota redzējuma, vīzijas,» vērtē I. Indriksone.

Domes vadība norāda, ka uz vakantajām amata vietām pēc iespējas ātrāk tiks izsludināts konkurss.

