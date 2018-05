No brīnuma uz brīnumu — pat, ja pa naža asmeni 01.05.2018

2. maijā Talsu luterāņu draudzes mācītājam Mārim Ludvikam apritēs… Nē, nav jēgas pat to skaitli minēt, jo no daudziem pēc tā nosaukšanas nācies dzirdēt neticīgu izsaukšanos: «Nevar būt!» Tāpat kā šķiet — nevar būt, ka nākamgad būs pagājuši 25 gadi, kopš viņš kalpo Talsu draudzē. Daudziem Māris ir bijis un turpina būt garīgais tēvs, bet vairāki no garīgajiem bērniem izvēlējušies iet viņa pēdās, kļūstot par mācītājiem.

Māris nav no cilvēkiem, kuriem patīk, ka viņus dzimšanas dienās kā īpaši sumina. Draudze jau zina, ka svētku nedēļā mācītāju visdrīzāk Baznīckalnā nevarēs sastapt. «Pie saviem gadiem man nekāda nopelna nav,» Māris atgādina un rosina drīzāk nākamgad kopā atskatīties uz Talsu draudzē aizvadīto laiku. «Tie, kuri to grib, tevi var apsveikt jebkurā brīdī. Nevis, ka tev ir jāsēž un jāklausās… Jubilejas jau ir reizes, kad vari dzirdēt, ko sacīs tavās bērēs,» Māris sev raksturīgajā manierē paironizē.

Viņš savos izteikumos mēdz būt skarbs. Arī par Talsu luterāņu draudzi, kuru tik daudzi apjūsmo kā tādu, ko citām var likt par paraugu un kas tiešām Dieva žēlastībā spējusi paveikt lielas lietas (piemēram, draudze 1998. gadā nodibināja Talsu sieviešu un bērnu krīžu centru, tāpat draudzes paspārnē izveidojies ģimeņu un bērnu attīstības centrs «Brīnumiņš», kurš tieši šodien atzīmē 15. pastāvēšanas gadadienu), mācītājs var atļauties pateikt, ka tā ir vien pusdzīva. Mārim nav ilūziju — un ne jau tikai par citiem. Katrs, kurš dzirdējis viņa sprediķus, būs pamanījis uzsvaru, ka tajos mācīto viņš vispirms attiecina tieši uz sevi. Vēl pagājušās svētdienas sprediķī par īsto Vīnakoku, kura zari esam aicināti būt, mācītājs sacīja: «Man jāatzīst, ka es ļoti gribētu būt citus vairāk mīlošs cilvēks. Es vēlētos vairāk būt tāds, kurš spēj cilvēkos ienest mieru. Es vēlētos būt laipnāks pret tiem, kuri pret mani izturas ar vienaldzību vai ar nicinājumu. Es vienkārši vēlētos būt labāks kristietis! Es vēlētos būt uzticams un tāds, kuram citi cilvēki grib uzticēties. Es gribētu vairāk spēt turēt savus solījumus, spēt neatbildēt uz aizvainojumiem un vairāk kontrolēt savas emocijas. Tie ir Gara augļi, ko es vairāk gribētu ieraudzīt savā dzīvē, lai varētu būt pārliecināts, ka esmu Kristū un ka Viņš ir manī.»

Kancele — brīva tribīne

«To, ka kristietība ir kaut kas jēdzīgs, sapratu sen, jo esmu audzis kristīgā ģimenē,» Māris skaidro, atskatoties uz ticības pirmsākumiem. Šī apjausma viņu, tāpat kā daudzus citus, gan nav pasargājusi no dzīves posma, kurā priekšroka dota pretējām vērtībām, bet nostāšanās ar abām kājām uz kristieša ceļa sākusies ar ansambli «Maranata», ko Māris nodibināja pagājušā gadsimta 70. gadu beigās. «Jauni cilvēki nāca kopā Rīgas Mateja baptistu draudzē, mēģināja un lūdza pat divas trīs reizes nedēļā. Braukājām pa baznīcām un muzicējām. Es ansamblī biju vecākais un ideoloģiskais vadītājs, tāpēc čeka man nelika mieru. Visādi ir gājis…» Māris atceras.

Nācis no baptistu ģimenes, vispirms viņš sāka mācīties baptistu teoloģijas seminārā, bet, kad čeka iejaucās, mācības nācās pārtraukt. Iepazinies ar luterāņu mācītāju Modri Plāti, kuram Māris atkal un atkal velta atzinīgus vārdus, viņš nolēma mācīties luterāņu teoloģijas seminārā. Arī šai reizē čeka mēģināja likt kāju priekšā un paziņoja rektoram Robertam Akmentiņam, ka studentu rindās Māri paturēt nedrīkst. «Bet Akmentiņš man sacīja: «Kamēr es šeit būšu, tu mācīsies.» Pa naktīm dežūrējām sūkņu stacijās, lai dienas būtu brīvas. Tā es semināru pabeidzu,» viņš stāsta.

Tik tālu tas izklausās vienkārši, lai gan vienkārši tolaik nebija nekas. Tā kā gribas vairāk atspoguļot Māra šī brīža pārdomas, tad neatliks vietas ieslīgšanai detaļās, bet viņa dzīvesstāstā ierakstīts gan ģimenē ieaudzinātais patriotisms, gan pretošanās padomju varai, gan čekas paziņojums: «Tu nekad nebūsi mācītājs!», gan dalība luterāņu mācītāju dibinātajā grupā «Atdzimšana un atjaunošanās», gan ieslodzījums un brīdis, kad spiestā kārtā nācās pamest Latviju un astoņus gadus kalpot latviešu draudzēs Kanādā. «Atskatoties saprotu, ka tam visam vajadzēja būt. Tas jau nemaz nav ilgs laiks — kas ir astoņi gadi? Bet tie man deva tik daudz,» vērtē Māris.

Arī mācītāja aicinājuma sadzirdēšanā liela loma bijusi situācijai, kāda padomju laikā bija. «Sapratu, ka mācītāja amats ir iespēja cilvēkiem pateikt, ko tu domā, dabūt to brīvo tribīni. Es varētu no kanceles cilvēkus turēt pie brīvības idejas! Modris Plāte tāds bija, Juris Rubenis… Tādi draugi, domubiedri mēs bijām nolasījušies,» Māris atceras. Pat par piedzīvotajām čekas vajāšanām viņš tagad saka: «Man ir ļoti paticis staigāt pa naža asmeni. Es kādreiz varēju ļoti riskēt, un bieži risks attaisnojās.»

Māris uzskata, ka pagātnei neko nevajag pārmest. «Visā Dievam ir kādi nodomi. Manā dzīvē tik daudz kas ir kārtojies, esmu jutis Dieva vadību. Jā, man gribētos, lai daudz kas būtu citādāk un lai šodienas Baznīca būtu citādāka, bet Dievam varbūt arī šai ziņā ir nodomi, kā novest šo lietu līdz galam. Kas tad mēs esam? Labākajā gadījumā instrumenti, kas var tajā piedalīties,» viņš atgādina.

Zināt, kurš ir Pestītājs

Daudzās agrāko gadu fotogrāfijās Māris redzams ar — nu jau jāsaka bijušo mācītāju — Juri Rubeni. «Ļoti daudz laika esam pavadījuši kopā. Juris bija ģēnijs jau no paša sākuma. To jau varēja just, kas no viņa būs,» mācītājs atzīst. Lai cik daudzi teiktu pretējo, pats sevi viņš neuzskata par sevišķi harizmātisku personību, kam piemistu izteikta spēja piesaistīt cilvēkus. «Visam vajadzētu būt citādāk. Trūkst cilvēku, kuri būtu gatavi uzņemties atbildību. Daudziem šķiet — viss jau kaut kā iet, bez manis var arī iztikt; ja es nebūšu, tad jūs jau būsiet… Tā domā viens, otrs un trešais, un nav lielas intereses iet dziļumā, lai gan iespējas jau šodien ir. Bet, ja domājam par draudzi un tās attīstību, nevaram iztikt bez tā, ka augam kopā! Citādi viens skrien pa priekšu, bet citi vispār nesaprot, par ko ir runa…» nopūšas Māris.

Arī, kad ieminos par garīgajiem dēliem, kuri izvēlējušies mācītāja amatu, viņš atvairās — tas esot veidojies pats no sevis. «Katram mācītājam vajadzētu spēt kādu iedvesmot. Tas būtu tikai normāli, bet lielu savu nopelnu tur nesaskatu, jo tas ir Dieva darbs. Vienmēr esmu gribējis cilvēkus uzrunāt un pavirzīt, bet gadījies piedzīvot, ka tas jau tā nešancē. Tu saredzi otrā potenciālu, viņš it kā virzās uz mērķi, bet nereti aiziet tam garām. Protams, man ir prieks par tiem, kuriem rodas interese par kristietību, kuri satver to domu, un arī šodien tādi cilvēki ir. Tas dod jēgu visam, ko dari,» mācītājs secina.

Draudzes ļaudis, protams, no sava gana sagaida īpašu uzmanību. Lai gan lielā draudzē tas nav vienkārši, Māris patur acīs tik daudzus kalpotājus, palutinot ar dāvanām vai vismaz pārdomātām īsziņām dzimšanas vai vārda dienā. Man gadījies būt blakus, kad draudzes kalpotājs saņem mācītāja īsziņu un burtiski atplaukst vai mirdzošām acīm rāda Māra rakstītu apsveikuma kartīti. «Tas man sagādā prieku, un es mēģinu cilvēkus atcerēties. Priecājos, ja varu viņiem kaut ko uzdāvināt, bet ar to ir par maz,» viņš uzskata.

Mācītāja amats viņam devis ne vien kāroto brīvo tribīni, bet arī iespēju ilgus gadus runāt uz cilvēkiem vienā un tajā pašā vietā. «Tas ir licis man pašam augt. Nav jau viegli vienā vietā! Bet tā ir iespēja vairāk izdarīt, redzēt attīstību. Lai te visu izdarītu, vajadzētu vēl 25 gadus. Lai sakārtotu mācītājmuižu… Šīs lietas prasa visu dzīvi un vēl vairāk! Viss mums ir nācis grūtā un brīnumainā veidā. Kad jau vairs negaidi, Dievs iedod nepieciešamos līdzekļus, redzot, ka tuvumā nav cilvēku, kas to varētu izdarīt,» priecājas Māris, atskatoties uz labajām pārmaiņām, kādas notikušas Baznīckalnā.

Par draudzes locekļu izaugsmi spriest ir grūtāk. «Kad ierados Talsos, man bija izjūta, ka visiem vajag palīdzēt. Daudzi nāca pie manis, es viņiem devu naudu, kādreiz atdevu pēdējo piečuku, nakšņoju ar kādu cilvēku savā birojā, lai pat pa nakti viņš nevarētu savārīt ziepes… Gribēju visiem baigi palīdzēt, bet tad sapratu, ka es taču neesmu pestītājs. Pestītājs ir pavisam cits! Esmu centies cilvēkiem darbu sagādāt, un katru reizi tas ir bijis galīgi garām. No tā jau neviens nekļuva labāks. Tas jau nav mans darbs, tas ir Dieva darbs. Ne jau es varu kādu no purva izvilkt, to var tikai Kristus! Mans uzdevums labākajā gadījumā ir norādīt uz Viņu. Un norādītājs tu vari būt tad, ja otrs redz, ka tev pašam tas viss palīdz dzīvot,» sapratis Māris.

Spēks pēdējam aplim

Sarunā pieskaramies arī tēmai, par kuru, šķiet, Talsu luterāņu draudzes ļaudis vislabprātāk nedomātu un nerunātu nemaz. Mācītājs ieminas, ka viņa ģimenē nav izteiktu ilgdzīvotāju. Arī par veselību viņš līdz šim nav sevišķi daudz domājis, bet Dieva žēlastībā vienalga varējis, kā pats saka, dragāt. «Pavisam nopietni — cik man ir atlicis? Būsim godīgi! Iedomājies — man ir 70 gadu. Bībelē rakstīts, ka cilvēka mūžs ir 70 gadi. Protams, tu vari nodzīvot 80 gadus un vairāk, tomēr man gribētos te būt tik ilgi, kamēr es vēl varu kaut ko no sevis dot, lai neesmu šeit no žēlastības. Mēs nezinām, cik ilgi tas var būt, un tas pat nav atkarīgs no gadu skaita. Uzskatu, ka tas, kas tagad notiek, ir pēdējais aplis. Kādu gargabalu tu esi skrējis stadionā, un nu tuvojas finišs,» Māris salīdzina.

Viņš priecājas, ka šogad kļuvis skaidrs, kurš Baznīckalnā būs iesāktā darba turpinātājs — kā otrais mācītājs jau sācis kalpot šajā draudzē burtiskā nozīmē no bērna par vīru izaugušais Andis Ķīvičs, viens no Māra garīgajiem dēliem. «Būs kāda turpināšanās. Nebūs tā, ka tu aizej un viss pajūk,» mācītājs spriež.

Māris kaut kur izlasījis domu, ka apgaismība nav stāvoklis, ko var sa­sniegt ar meditāciju, bet gan brīdis, kad saproti, kas tu esi, no kurienes nāc un uz kurieni ej. «Tajā apziņas stāvoklī ir vērts palikt un dzīvot. Tai pašā laikā — tas, ka to zini, nenozīmē, ka tu ļoti pareizi dzīvo. Nekad neesmu sevi pozicionējis kā pareizu cilvēku. Savā dzīvē esmu kļūdījies un kļūdos aizvien. Tu esi viens nabaga grēcinieks, kurš cīnās ar sevi, bet tev vēl ir citiem kaut kas jāmēģina dot! No otras puses — tā ir liela Dieva žēlastība, ka tev ir jādomā par šīm lietām katru dienu. Esi ar Dievu līgumu slēdzis, šis ir tavs aicinājums, tu to esi pieņēmis, un Dievs tevi tur Savās rokās. Šad un tad ir bijušas domas par visa pamešanu, bet esi varējis noturēties virs ūdens, un Dievs tev nav ļāvis nogrimt. Īpašos brīžos esi piedzīvojis, ka Dievs tevi tur Savās rokās. Man tādi brīži ir bijuši, arī tad, kad biju ieslodzījumā. Mani būtu varējuši vienkārši fiziski iznīcināt, bet notika tādi brīnumi! Cilvēki, kuriem tas bija uzticēts, paši aizgāja bojā! Esmu piedzīvojis to, ka esi nolikts tādā kā lauvu bedrē, kur ar tevi var izdarīt visu ko, bet redzi — ap tevi ir siena, un ienaidnieki tevi nespēj iznīcināt. Tas ir kaut kas īpašs,» apliecina mācītājs.

Nākotnē raugoties, Māris saka — vajagot pašam ar sevi tikt galā. «Jāmēģina vēl sevī kaut ko ielikt, lai varu to pēdējo apli noskriet. Viens no svētajiem sacījis: «Izglāb pats sevi, un tu izglābsi daudzus!» It kā liekas egoistiski, bet patiesi — laiks, ko dzīvoju citiem cilvēkiem, bija tik ačgārns. Esmu dzīvojis draudzei vairāk nekā savai ģimenei, kura bijusi kaut kur 13. vietā, un tas viss it kā bijis ar pareizo domu, ka man taču ir draudze… Bet visam ir sava jēga. Tu ej cauri dzīvei, kļūdies, un tas lielais brīnums ir — ja tu uzticies Dievam un meklē Viņa roku, tad Viņš visas tavas kļūdas un nepareizo rīcību padara par kaut ko vērtīgu,» ir pārliecinājies mācītājs.

