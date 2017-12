No amata aiziet Dundagas novada domes izpilddirektors Gatis Ralle 01.12.2017

24. novembra Dundagas novada domes sēdē deputāti lēma par izpilddirektora Gata Ralles atbrīvošanu no amata, kurš tajā bija pavadījis vien trīs mēnešus. No 27. novembra izpilddirektora pienākumus saskaņā ar domes priekšsēdētāja rīkojumu veic finansiste Zinta Eizenberga, informē pašvaldībā.

Šī gada 3. jūnija pašvaldību vēlēšanās no apvienības «Mūsu cilvēkiem» Dundagas novada domē no deviņām deputātu vietām piecas ieguva šīs apvienības deputāti, viņu vidū arī Gatis Ralle. 17. augusta domes ārkārtas sēdē deputāti no amata atcēla domes izpilddirektori Zintu Eizenbergu, kuru iepriekšējais deputātu sasaukums šajā amatā iecēla 2016. gada 24. martā, atļaujot pildīt gan izpilddirektora, gan finanšu speciālista amata pienākumus. Viņa darbu domē turpina kā finanšu speciāliste.

Augustā notikušajā domes sēdē Dundagas novada domes priekšsēdētājs Aldis Felts teica, ka vienam cilvēkam, veicot gan finanšu speciālista, gan izpilddirektora amata pienākumus, tie ir grūti savienojami. Tāpēc izpilddirektora amatā apstiprināja jau minētās apvienības pārstāvi Gati Ralli. Lai uzticētos pienākumus veiktu, viņš nolika deputāta mandātu, un domē iekļuva nākamais sarakstā visvairāk balsu ieguvušais Jānis Mauriņš.

Pēc 24. novembra domes sēdes nu jau bijušais domes izpilldirektos Gatis Ralle «Talsu Vēstīm» teica, ka doma par amata atstāšanu nav spontāns lēmums. Tas pieņemts personīgu iemelsu dēļ. «Savu argumentāciju par radušajiem apstākļiem domes priekšsēdētājam esmu sniedzis. Viņš manu situāciju izprot,» sacīja G. Ralle. «Izveidojās savstarpēji sasaistīti apstākļi, kas neļauj darbu turpināt. Godīgāk ir pateikt to laikus, nevis klusēt. Tas nav saistīts ne ar kādām politiskām domstarpībām, ne konfliktiem. Arī apvienības kolēģi ir informēti un akceptē manu lēmumu,» teica nu jau bijušais izpilddirektors.

A. Felts radušos situāciju komentē: «Cerējām un domājām, ka viņš varēs veikt izpilddirektora amata pienākumus. Šoreiz cerības neattaisnojās. Mēs dzīvē nekad nevaram pateikt, kurš un uz ko ir spējīgs. Bieži vien labās ieceres nesakrīt ar iespējām. Šajos trīs mēnešos ar izpilddirektoru labi sapratāmies. Laiks bija par īsu, lai kopēji izprastu arī citas lietas.»

Lai gan augustā domes vadītājs A. Felts norādīja, ka finanšu speciālista un izpilddirektora pienākumi ir grūti savienojami, pašlaik izpilddirektora pienākumus tomēr pilda finanšu speciāliste Z. Eizenberga. A. Felts, teic, ka drīzumā sāksies darbs pie nākamā gada budžeta. Ir vajadzīgs vēstījums pašvaldībai, tās iestādēm un struktūrvienībām, kā šo budžetu gatavot. Jābūt noteiktībai.

«Z. Eizenberga izpilddirektora pienākumus pildīs uz laiku, kamēr šajā amatā atradīsim citu cilvēku,» skaidro A. Felts. «Domāju, ka šos pienākumus varētu veikt kāds no cilvēkiem, kas jau strādā pašvaldībā. Kad sāku šeit darbu, veicu darbinieku aptauju. Tajā viens no jautājumiem bija, kā viņi redz savu izaugsmi. Vairākās anketās norādīts, ka darbinieks redz sevi izpilddirektora amatā. Pašlaik konkrētus vārdus neatklāšu, lai neizdarītu spiedienu uz cilvēkiem. Ceru, ka 8. decembrī, kad būs komiteju sēdes, varēsim runāt daudz konkrētāk, kas izpilddirektora pienākumus uzņemsies.»

