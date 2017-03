No 1. marta aizliegts turēt ārā mājputnus 07.03.2017

28. februārī valdība atbalstīja Zemkopības ministrijas sagatavotos grozījumus noteikumos, kas nosaka biodrošības pasākumu kopumu dzīvnieku turēšanas vietās. Tie sagatavoti, lai regulētu biodrošības pasākumus novietnēm, kurās tur mājputnus. Redakcija saņēmusi vairāku lasītāju zvanus, kuros viņi interesējās, kādi biodrošības pasākumi jāievēro un kādas ir putnu gripas pazīmes mājputniem; par to arī sniedzam skaidrojumu.

Pēc Pārtikas un veterinārā dienesta

sniegtā skaidrojuma, putnu gripa ir ļoti lipīga vīrusa izraisīta infekcijas slimība, ar kuru var slimot visas putnu sugas, un tā var izpausties dažādos veidos, kas galvenokārt atkarīgi no vīrusa spējas izraisīt saslimšanu (patogenitātes) un skartajām putnu sugām. Ar putnu gripu slimo vistas, pīles, zosis, tītari, paipalas, pāvi, fazāni un strausi, retāk citas putnu sugas. Ūdenī vīruss atkarībā no temperatūras var saglabāties vairākas dienas vai nedēļas, fekālijās — līdz trīs dienām. Šai slimībai ir divas formas: zemi patogēna putnu gripa un augsti patogēna putnu gripa. Zemi patogēnajā putnu gripā putniem novērojama šķaudīšana, acu asarošana, iesnas, depresija un dējības pasliktināšanās. Augsti patogēnajā putnu gripā — pēkšņa un strauja slimības norise, nespēks, depresija un atteikšanās no barības, izspūrušas spalvas, drudzis, izmainīta gaita, zilgana ādas krāsa un masveida putnu nobeigšanās. Vīrusa izplatītāji ir savvaļas putni, sevišķi ūdensputni, kam slimība var noritēt subklīniski jeb bez raksturīgajām pazīmēm. Mājputni var inficēties, nonākot tiešā kontaktā ar inficētajiem putniem vai uzņemot slimības ierosinātāju ar inficētu barību vai ūdeni. Putnkopjiem jāņem vērā, ka slimību uz citām novietnēm var pārnest ar inficētiem putniem, novietnes aprīkojumu, darbarīkiem, iepakojuma materiāliem, barību, darbiniekiem un transportlīdzekļiem.

Pārtikas un veterinārā dienesta Ziemeļkurzemes pārvaldes vadītājs Ivars Koloda teic, ka ikvienam mājputnu audzētājam, neatkarīgi no putnu daudzuma saimniecībā, jābūt piesardzīgam un jāievēro visas noteiktās biodrošības prasības. Viņš neslēpj, ka plānotas arī pārbaudes saimniecībās. «Pie katra putnu turētāja mēs noteikti neaizbrauksim. Cilvēkiem vajadzētu izprast situācijas nopietnību un novērst jebkādu iespēju mājputnu saskarei ar savvaļas putniem. Pašlaik noteikts, ka mājputnus ārā nedrīkst turēt no 1. marta līdz 31. maijam. Nevaru teikt, ka situācija pēc šī datuma nebūs jāaktualizē. Pagaidām ir satraukums par lielo migrāciju, kas arī rada vislielākos riskus. Gājputni lido pāri saimniecībām, nosēžas dažādās ūdenstilpnēs, bariem tie redzami uz labības laukiem. Vēlāk jau koncentrējas noteiktās vietās un saslimuši arī tur nobeidzas. Taču tagad putnu līķi var būt jebkur un apdraudēt arī vienu vistu vai pīli,» skaidro I. Koloda.

Uz jautājumu, vai putnu gripa var būt bīstama arī cilvēkiem, dienesta pārstāvis atbild, ka tas atkarīgs no attiecīgā putnu gripas tipa. Ir putnu gripas paveids, kas ir kaitīgs cilvēkam, un ir tāds, kas nav. Viņš teic: «Lietuvā pie Kauņas atrastajiem gulbjiem konstatēja augsti patogēno putnu gripu, kas ir bīstama putniem, bet cilvēkiem ne. Pasaulē ir tādi šīs slimības paveidi, kas kaitīgi cilvēkiem. Taču arī pie tā, kas mūs apdraud, konstatējot gripu, putni iznīcināmi! Par kontaktu ar tiem — vairāk jāievēro biodrošība pašiem, lai ar drēbēm, apaviem, ar kuriem iet pie saviem putniem, nedotos pie kaimiņa, kam ir putni, vai uz veikalu. Kūts drēbes un apavi ir kūtij, citam nolūkam — citas!»

Tā kā spēkā ir noteikums, ka no 1. marta līdz 31. maijam dzīvnieku īpašnieks nodrošina visu mājputnu turēšanu slēgtās telpās, novēršot kontaktu ar savvaļas putniem un dzīvniekiem, Zemkopības ministrija skaidro, kas var būt slēgta telpa. «Slēgta telpa var būt kūts vai cita veida un konstrukcijas vieglāka būve, kura ir ar vai bez pamatiem un kura no augšas un sāniem ir pietiekami labi pasargāta no savvaļas putnu (sevišķi ūdensputnu), kā arī citu dzīvnieku piekļūšanas mājputnu turēšanas, dzirdināšanas un barošanas vietai. Šī telpa var būt norobežota ar smalku sietu un noklāta ar drošu ūdensizturīgu jumtu. Tāpat slēgta telpa var būt arī tikai slēgta nojume.»

Pamatojoties uz to,

ka citās Eiropas Savienības valstīs ir konstatēta augsti patogēnā putnu gripa un valstī ir noteikti biodrošības pasākumi, un uz normatīvajiem aktiem, visiem mājputnu īpašniekiem un turētājiem (arī tad, ja saimniecībā tiek turēti tikai viens vai divi mājputni) Lauksaimniecības datu centrā ir jāreģistrē gan ganāmpulks, gan novietne un jāsniedz informācija par putnu skaitu divreiz gadā: uz 1. janvāri un 1. jūliju.

Pārskatu var iesniegt arī elektroniski, izmantojot elektronisko ziņojumu ievades sistēmu. Zemkopības ministrija atgādina —, ja putnu gripu konstatēs novietnē, kura nav reģistrējusi mājputnus Lauksaimniecības datu centrā, tā nevarēs saņemt kompensāciju par slimības dēļ likvidēto ganāmpulku.

Kad ir aizdomas uz mājputnu saslimšanu, piemēram, samazinās barības un ūdens patēriņš, tiek novērota mājputnu masveidīga bojāeja, novēro akūtu asiņainu diareju, smakšanu, putniem parādās respiratoras (elpošanas ceļu) infekcijas slimības pazīmes, nekavējoties jāziņo praktizējošam veterinārārstam vai Pārtikas un veterinārā dienesta teritoriālajai struktūrvienībai.

2016.—2017. gadā konstatēti vairāki

augsti patogēnās putnu gripas uzliesmojumi Eiropas Savienības dalībvalstīs, tostarp Latvijai tuvākajās kaimiņvalstīs — Skandināvijā (Zviedrijā, Somijā, Dānijā), kur līdz 2016. gadam putnu gripa nebija konstatēta. Savukārt Polijā vien ir konstatēti vairāki putnu gripas uzliesmojumi komerciālajās mājputnu novietnēs, kuru dēļ nācās likvidēt simtus tūkstošus mājputnu — pīles, zosis, dējējvistas. Pēdējais Latvijai tuvākais saslimšanas gadījums konstatēts nesen Lietuvā, Kauņā, pie Nemunas upes, kur sešiem atrastiem mirušajiem gulbjiem laboratoriski apstiprināta putnu gripa.

Biodrošība mājputnu novietnē

1. Nedrīkst pieļaut mājputnu tiešu un netiešu (piemēram, savvaļas putnu fēču un izdalījumu nonākšanu mājputnu barībā, ūdenī) kontaktu ar savvaļas putniem;

2. Norobežot mājputnu piekļuvi atklātām ūdenstilpnēm — dīķiem, upēm, arī peļķēm, bet jo īpaši tādām ūdenstilpnēm, kurām var piekļūt savvaļas putni, jo tie ir biežākie putnu gripas izplatītāji. Neļaut mājputniem dzert no dīķiem, peļķēm;

3. Iespēju robežās mājputnus turēt atsevišķi no citiem mājdzīvniekiem;

4. Nepieļaut mīļdzīvnieku (suņu, kaķu) piekļūšanu mājputniem un to iekļūšanu kūtī, jo suņi un kaķi var būt putnu gripas pārnesēji, jo īpaši medību suņi, kuri ir bijuši ūdensputnu medībās;

5. Kūtī jālieto tikai šim mērķim paredzēts apģērbs un apavi, kurus nomaina pirms un pēc katra kūts apmeklējuma;

6. Pirms un pēc katra kūts apmeklējuma jāievēro personīgā higiēna, jāmazgā rokas;

7. No silēm regulāri jāizvāc barības pārpalikumi, neļaujot pie tiem piekļūt savvaļas putniem un dzīvniekiem, arī grauzējiem;

8. Barība un pakaiši jāuzglabā vietās, kur tiem nevar piekļūt savvaļas putni un dzīvnieki, grauzēji, kā arī suņi, kaķi, kas var būt putnu gripas pārnesēji;

9. Regulāri jāveic grauzēju apkarošanas pasākumi;

10. Nepirkt mājputnus un inkubācijai vai perēšanai paredzētās olas no nezināmiem putnu tirgotājiem (visaktīvākā tirdzniecība ar mājputniem parasti noris tieši pavasarī, kad novēro arī vislielākos putnu gripas draudus, jo notiek savvaļas putnu migrācija);

11. Pirms mājputnu pirkšanas rūpīgi jānovērtē mājputnu veselības stāvoklis, jānoskaidro, kādas slimības ir bijušas novērotas izcelsmes novietnē, kādas vakcinācijas veiktas mājputniem un pret ko;

12. Pirms pievienošanas pārējiem mājputniem, no jauna nopir­ktos putnus vismaz trīs četras nedēļas ieteicams turēt citā — norobežotā — telpā, karantīnā, tā pasargājot savus putnus no iespējamās saslimšanas;

13. Nepieļaut nepiederošu personu un apmeklētāju piekļūšanu mājputniem;

14. Ja tomēr ir nepieciešams apmeklēt mājputnus svešai personai, tad to nodrošināt ar vienreizlietojamo maiņas apģērbu;

15. Līdz minimumam samazināt transporta kustību novietnes teritorijā;

16. Jāapzinās, ka vīruss aktīvi izplatās savvaļas putnu populācijā (īpaši — ūdensputnu populācijā), tādēļ ar aprīkojumu, transportu, apģērbu un apaviem to var ienest mājputnu novietnē.

Avots: Pārtikas un veterinārais dienests.

