Talsu novada sporta skolas airētāji tikko atgriezušies no Latvijas jaunatnes čempionāta, kas 20. un 21. jūlijā norisinājās Brocēnos. Sacensībās piedalījās airētāji dažādās vecuma grupās. Viņu treneri Saiva Rodiņa, Zigurds Zujevs un Roberts Akmens lepojas ar audzēkņu sasniegumiem.

Pārliecinošu sniegumu demonstrēja Artūrs Ikšelis, viņš saņēma divas 1. vietas. Kārlis Grunte izcīnīja 4., 5., 8. un 10. vietu. Renārs Bērziņš ieguva 6. un 9. vietu, Egils Ozolnieks — 4. un 5. vietu.

Čempionātā startēja arī meitenes. Ance Straujā godprātīgi izcīnīja 3. un 18. vietu, Kate Straujā, Elza Mihņeviča, Monta Dimante ierindojās 3. vietā.

Sasniegumi patiešām izcili! Airētāji gan nedus uz panākumu lauriem un aktīvi turpina vingrināties. Vasaras sezonā viņi katru dienu trenējas Vilkmuižas ezerā. Treneris Zigurds Zujevs skaidro, ka svelmē nemaz nav tik viegli airēt. «Protams, labāk, lai ir karsts, nevis, lai pūš milzīgs vējš,» min treneris. Ziemā airētāji vingrinās Talsu novada sporta skolas zālē, kur ar Talsu novada pašvaldības un Talsu novada sporta skolas palīdzību iegādāts airēšanas trenažieris. Jaunieši ir priecīgi, ka vasarā treniņi noris brīvā dabā. Valda patīkama gaisotne. Pieredzējušākie airētāji pamāca jaunākos, jaunākajiem spīd acis, un viņi pat nepamana vecākos. Satraukums, degsme! Tik ļoti viņi grib pirmo reizi ierāpties laivā. Visapkārt skan aizrautīgi bērnu izsaucieni. Ik pa brīdim arī pa plunkšķim ūdenī — iesācējam līdzsvaru noturēt nemaz nav tik viegli.

Airētājiem ir nosprausti nopietni mērķi un, lai tos īstenotu, jāiegulda liels darbs. Vajadzīgs stingrs raksturs un pašdisciplīna. To vislabāk saprot un apzinās vecākie sacensību dalībnieki.

Renārs Bērziņš ar airēšanu nodarbojas jau piecus gadus. Trenēties ūdenī viņš sāka vasarā pirms četriem gadiem. Viņš stāsta, ka airēšanā pats grūtākais ir sākums. Īpaši tad, ja sāk trenēties aukstajā laikā. Tad ir jāpārvar bailes no iekrišanas ledainā ūdenī. Renārs ir pārliecināts, ka airētājiem ļoti svarīgi attīstīt spēku un izturību. «Tāpēc treniņi lielākoties notiek svaru zālē,» viņš paskaidro.

Savukārt Rinalds Ozolnieks ar airēšanu aizraujas jau devīto gadu. Rinalds trenējas katru dienu, dažreiz pat divas reizes dienā. Viņaprāt, grūtākais ir saņemt sevi rokās, pierādīt sev, ka vari tikt līdz galam un uzvarēt. Rinalds regulāri piedalās sacensībās un parasti iegūst godalgotas vietas. Šogad viņš ir izpildījis sporta meistara kandidāta normatīvus, bet, lai mērķis būtu pilnībā īstenots, viņam tas jāatkārto vēlreiz. Viņš ir apņēmības pilns un gatavs cītīgi turpināt treniņus.

Airētāju treniņā ir daudz jaunu sportistu, kuriem ir iepatikusies airēšana. Vairums no viņiem ir talsenieki, bet trenēties brauc arī bērni no Vandzenes un Valdemārpils.

