2006. gada 10. oktobrī — pirms desmit gadiem — notika pirmā Talsu novada sociālā dienesta dienas centra kluba «Ņiprie» nodarbība nūjošanā, un to vadīja liela sporta cienītāja un entuziaste Rita Rosa. Tā kā gaidāma liela jubileja, «Ņiprie» jau ir izdomājuši, kā to aizvadīt kopā ar daudzajiem draugiem no malu malām. Protams, «Talsu Vēstīm» bija visai pamatots iemesls tikties ar Ritu Rosu un aprunāties par nūjošanu.

Rita Rosa daudzus gadus

bija strādājusi skolā — viņa ir beigusi Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmiju un bija sporta skolotāja, kā arī direktore. Un tad pienāca laiks, kad viņa devās pelnītā atpūtā. Kādu dienu viņa iegāja pensionāru dienas centrā, kur toreizējais vadītājs Antons Kivlenieks aicināja, lai viņa izveidotu kādu interešu klubu. Labi, Rita bija ar mieru. Un te liela nozīme bija tam, ka viņa kādus gadus bija abonējusi veselības žurnālu «36,6 grādi», kura galvenā redaktore tai laikā bija Vita Beļavniece. «Mani tas žurnāls ļoti, ļoti aizrāva. Un tieši tolaik Latvijā parādījās nūjošana. Uzskatu, ka Vita savā «Valguma pasaulē» šo nodarbi sāka, organizējot teorijas un prakses kursus un nodarbības. Es aizbraucu turp paskatīties un arī piedalīties notiekošajā. Tur iegādājos pirmās nūjas. Nodarbības atkārtoju vēl un vēl, un man nūjošana ļoti patika. Tas ir sporta veids, kas der visiem jebkurā vecumā,» stāsta Rita Rosa.

«Aizgāju uz Talsu tautas namu,

kur bija pensionāru sapulce. Piecēlos un izgāju priekšā ar aicinājumu — esmu gatava vadīt nūjošanas klubu, ja vien būs atbalstītāji. 2006. gada 10. oktobrī uz pirmo nodarbību atnāca 16 nūjotāji. Un tā visus desmit gadus esam darbojušies katru otrdienu un ceturtdienu no 10.00. Nodarbības nav notikušas vien pāris reižu, kad patiešām nevarēju tās novadīt. Savu sezonu jau sākām 1. septembrī, un šobrīd grupā ir 38 dalībnieki, arī pieci vīrieši. Taisnību sakot, vasaras pārtraukuma mums nav bijis, jau trešo gadu nodarbojamies cauru gadu, vai līst, snieg vai pūš vējš.

Tā kā pati esmu sporta speciāliste, izdomāju vingrošanas kompleksu, ko visi veicam pirms nūjošanas. Tas ir paredzēts senioriem un ilgst 20 minūtes, izvingrinot visas muskuļu grupas. Pēc tam dodamies apkārt Vilkmuižas ezeram. Ak, kāda tā taka bija 2006. gadā! Nevar ne salīdzināt ar to, kas ir tagad. Paši esam piedalījušies neskaitāmās talkās, lai taku labiekārtotu. Galvenais, ka tiekamies noteiktā dienā, laikā un vietā — to nemainām desmit gadu garumā. Sākumā garāmgājēji par mums smaidīja, nu vairs ne, jo to neņēmām vērā un turpinājām vien darboties.»

Rita Rosa teic,

ka nu viņa nūjošanu ir apguvusi pilnībā, jo neskaitāmas reizes būts «Valguma pasaulē», arī kopā ar grupu, kur apgūta ne tikai nūjošana, bet arī veselīgs dzīvesveids un citas cilvēkam nepieciešamas zināšanas. Pie Vitas Beļavnieces ir strādāts arī talkā. Tā nu izveidojies, ka klubs «Ņiprie» ir kļuvis kā viena ģimene, kas tiekas un rīko pasākumus arī ārpus nūjošanas nodarbībām. Ritai ir kārtīga uzskaite par visu, kas katrā sezonā darīts. Vienmēr katrā pārgājienā vai izbraukumā ir fiziskā slodze un arī kaut kas garīgajai pasaule — vai nu pils, vai muzeja, vai nozīmīgas mājas apmeklējums. Kluba vadītāja visu padarīto apkopo pēc sezonas, kas «Ņiprajiem» ir no 1. septembra līdz nākamā gada 1. septembrim.

Piemēram, pēdējā sezonā,

kas sākās pērn septembrī, 17. septembrī bija nūjotāju kartupeļu balle pie Guntas dārzā. 25. septembrī Talsos bija Olimpiskā diena, nūjotāji tajā piedalījās savos sporta tērpos, ko iegādājušies paši. Vienīgi par vienādajiem krekliņiem, tiesa, samaksāja dienas centrs Antona Kivlenieka vadībā. 13. oktobrī notika ekskursija uz Liepāju, talsenieki devās ceļā ar autobusu, par kuru maksāja paši. Visa Liepāja tika izstaigāta kājām ar nūjām, balstoties uz Lilitas Kalderauskas ieteikumu. 22. decembrī bija tradicionālais Ziemassvētku pasākums, ko nūjotāji parasti aizvada Zintas Kulačkovskas pirtī, kur ir ne tikai karstums, bet arī baseiniņš. Balle ir ar groziņiem un dejām, rotaļām un dziesmām. 16. maijā talseniekus pie sevis uz Viesatas upes dabas taku uzaicināja Tukuma nūjotāji. Pēc vairāk nekā septiņus kilometrus garā pārgājiena tukumnieki savus viesus cienāja ar ugunskurā ceptām desiņām un citiem gardumiem. Šajā pasākumā piedalījās arī engurnieki, tā ka pārpārēm valdīja stipra draudzība.

21. maijā talsenieki

devās viesos uz Zaķumuižu, kur notika nūjotāju festivāls. Pasākums bija ļoti jauks, atpakaļbraucienā «Ņiprie» apmeklēja rododendru dārzu Babītē. 15. jūnijā talsenieki aizbrauca uz Pelču pagasta «Ziediņiem» skatīties, kā zied peonijas. Pa smaržīgo ziedu dārzu gan neviens ar nūjām negāja, taču Kuldīga tika izstaigāta krustām šķērsām. 7. jūlijā nūjotāji piedalījās dienas centra 20 gadu jubilejā, tur viņiem radās jauna himna — mūzika ir zināma, bet vārdi izdomāti no jauna. 28. jūlijā bija pārgājiens uz dzirnavām pie itālieša Džuzepes. Saimnieka sievai Agrai bija atbraukušas divas viešņas no Vācijas, kuras kopā ar nūjotājiem izstaigāja Talsu deviņus pakalnus un citas viņas interesējošas vietas. Vakarā pie dzirnavām notika pikniks. Vācietes bija ļoti pārsteigtas, kā nūjotāji dziedāja latviešu dziesmas. 4. augustā «Ņiprie» bija aicināti uz Enguri nūjot.

Viņi aizbrauca

ar 16 vietu autobusu, kas pieder Aiva­ram Kolodam no Sabiles. Nūjotāji ar viņu sadarbojas visus desmit gadus. Dabas taka bija skaista, bet tā jau nebūs, ka talsenieki atpakaļ ies pa to pašu ceļu. Nē, atceļš gāja pa jūras krastu un arī ūdeni. Engurnieki bija kārtīgi padomājuši, lai ciemiņiem būtu interesanti, jo tika izstaigāta Engure, apmeklēts vietējais muzejs. 23. augustā tika izieta Talsu biatlona trase visā triju kilometru garumā. Tie nu bija šīs sezonas pasākumi. Tradicionāli, ka talsenieki brauc arī uz «Valguma pasaules» Baskāju taku, vienu reizi gadā — uz jūru, lai pa krastu un ūdeni noietu vairākus kilometrus. Izstaigāta visa jūras mala.

«Esmu tik gandarīta par to, cik labs ir mans nūjotāju kolektīvs. Cilvēki ir tik atsaucīgi. Var tikai pabrīnīties, kā mēs tā laimīgi esam sanākuši kopā,» bilst Rita. «No pašas pirmās dienas grupā ir septiņi nūjotāji, viņiem pateikšos mūsu desmitgades pasākumā. Protams, grupā ir notikusi cilvēku maiņa, taču nevis tāpēc, ka kāds vairs negribētu to darīt, bet tāpēc, ka vairs nevar. Laiks taču iet uz priekšu. Atceros, kā Ināras un Borisa Teterevu fonda pasākumā saņēmu apbalvojumu, tas man bija milzīgs gandarījums. Dāvanā bija ceļazīme desmit dienu atpūtai Jaunķemeru sanatorijā.»

Un nu 22. septembrī

tiks atzīmēts desmitgades sarīkojums, protams, ar nūjošanu trijos maršrutos. Piemēram, otrais maršruts ir šāds: Vilkmuižas ezers — «Koklētājs» — Ķēniņkalns — vecais Leču dīķis — 1905. gada piemineklis — Soda priedes vieta — Saules iela — Sauleskalns. Noteikts maršruts ir arī pirmajam un trešajam maršrutam. Pārgājienu vadītāji no nūjotāju pulka katrā Talsiem nozīmīgajā vietā par to arī pastāstīs. Beigu beigās visi nonāks Sauleskalnā, kur tālāk atpūtīsies kopā, baudot karstu gulaša zupu un citus gardumus. Katrai ciemiņu grupai tiks dots vārds, lai atbraucēji paši sevi parāda citiem un pastāsta, ko labu Talsos redzējuši, ko uzzinājuši. Pēc tam visi vienosies kopīgās rotaļās un dziesmās. Būs ap 100 dalībnieku no Engures, Tukuma, Zaķumuižas, Stendes, Laucienes un Talsiem.

Jā, Talsu «Ņiprajiem» ir visai interesanta un iespaidiem bagāta dzīve. Ja kāds vēlas papildināt šo klubu, var droši pievienoties. Vispirms nodarbību laikā būtu jāatnāk uz vietu pie Vilkmuižas ezera. Pašam nevajadzētu pirkt nūjas, jo tās var iegādāties nepareizas. Rita katram pastāstīs, kādas nūjas izvēlēties, kas jāģērbj mugurā, kas jāvelk kājās, lai būtu ērti un patīkami nūjot, un tas jādara pareizi un precīzi.

