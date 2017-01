Nevēlies sodu? Notīri trotuāru un joslu ap auto! 20.01.2017

Mārīte Jankeleviča

marite@talsuvestis.lv

63223336 63223336 Tweet

Talsu novada domes saistošajos noteikumos norādīts, ka īpašniekiem ziemas periodā no sniega jāatbrīvo ietves un josla ap auto.

Automašīnas īpašniekam (turētājam) jānodrošina tīrīšana trīs metrus platā joslā ap transportlīdzekli, ja tas tiek turēts uz ielas. Par noteikumu neievērošanu automašīnas īpašniekam (turētājam) uzliek naudas sodu no septiņiem līdz 35 eiro. «Talsu novada pašvaldības policija pagaidām gan nevienam autoīpašniekam šo sodu nav piemērojusi. Ir veikts preventīvs darbs, izskaidrojot noteikumus automašīnas īpašniekam vai turētājam un brīdinot par administratīvo atbildību. Talsu novada saistošajos noteikumos šāds punkts tika iekļauts, lai nodrošinātu ielu un brauktuvju tīrīšanu no sniega,» skaidro Talsu novada pašvaldības policijas priekšnieks Māris Grīnvalds.

Tā kā ir iedzīvotāji, kuriem nav pilnīgi skaidrs, par kuru ietvju posmu attīrīšanu no sniega atbild pašvaldības un par kuriem paši, M. Grīnvalds sniedz precīzu skaidrojumu: «Talsu novada saistošie noteikumi nosaka, ka pieguļošā teritorija ir īpašumam piegulošās publiskā lietošanā esošās teritorijas — gājēju ietves (izņemot sabiedriskā transporta pieturvietas), grāvji, caurtekas vai zālieni līdz brauktuves malai.

Pamatojoties uz Civillikuma 863. pantu («Kas bauda vai vēlas baudīt kādas lietas labumus, tam arī jānes ar šo lietu saistītie pienākumi, kā arī trešās personas šai lietai vai tās dēļ taisītie izdevumi»), par nekustamajam īpašumam piegulošās teritorijas uzturēšanu atbildīgs ir zemes gabala īpašnieks vai ēkas īpašnieks (valdītājs), kuram ziemā jānodrošina ietvju attīrīšana no sniega un to kaisīšana ar pretslīdes materiāliem.»

Kā pretslīdes materiālu var izmantot smiltis vai smilts un sāls maisījumu. Aizliegts izmantot izdedžus, dubļus, pelnus, melnzemi un citus nepiemērotus materiālus. Atbilstošu materiālu pilsētā izvietotās kastēs nodrošina SIA «Talsu namsaimnieks». Par trotuāru kaisīšanu ar kaitīgām ķīmiskām vielām ziemas periodā vainīgajai personai uzliek naudas sodu no septiņiem līdz 70 eiro.

Sodu iespējams saņemt arī gadījumos, ja ietvju un ielu tīrīšanas rezultātā tiek bojāts to segums, un reizēs, kad, attīrot jumtus, karnīzes un notekcaurules, netiek atbilstoši nožogotas bīstamās vietas, kā arī netiek veikta nomestā sniega un ledus novākšana no ietvēm.

Kā izrādās, par ietves netīrīšanu no sniega pie īpašuma Talsu novada pašvaldības policija šogad jau uzsākusi 21 lietvedību.

Pievienotie attēli

Atslēgvārdi sabiedrība

Komentāri