14. jūnija Talsu novada domes sēdē ļoti ilgu laiku aizņēma jautājums par Ivara Maķevica apstiprināšanu Vandzenes pagasta pārvaldes vadītāja amatā. Pēc plašām debatēm septiņi deputāti no 15 balsojumā nepiedalījās, kā rezultātā lēmums netika pieņemts.

Galvenais iemesls, kāpēc vairāki deputāti balsojumā nepiedalījās, ir tas, ka amata kandidātu izvērtēšanas komisija pieļāvusi kļūdu. To atklāja deputāte Inga Gluzda (Jaunā konservatīvā partija), iepazīstoties ar komisijas darba dokumentiem. Viņa rosināja izsludināt jaunu konkursu. Neapmierināti ar izvirzīto kandidātu I. Maķevicu bija ne tikai opozīcijas deputāti, bet arī daļa Vandzenes pagasta iedzīvotāju, kuri vērsušies pie deputātiem. Vietējie ir ļoti neapmierināti, ka ir izvirzīts cilvēks, kurš nav no Vandzenes pagasta. Kādam iedzīvotājam uz sēdi pat bija sagatavots plakāts, uz kura bija rakstīts: «Vandzenei savu pārvaldnieku! Maķevicam — nē!»

Konkursā uz vakanto amatu pieteicās septiņi kandidāti, no kuriem trīs uzaicināti uz pārrunām. Komisijas sastāvā: komisijas vadītājs, Talsu novada domes priekšsēdētāja pirmais vietnieks administratīvajos, finanšu un izglītības jautājumos Dainis Karols, Talsu novada domes priekšsēdētāja vietniece attīstības, kultūras un sporta jautājumos Ilze Indriksone, Talsu novada domes priekšsēdētāja vietnieks tautsaimniecības, sociālajos un veselības jautājumos Normunds Tropiņš un Talsu novada pašvaldības auditore Solvita Zemīte.

D. Karols atklāj, ka pēc domes sēdē izskanējušās informācijas komisijas locekļi sanāca kopā, kur tika konstatētas neprecizitātes saistībā ar pretendentu izglītības novērtējumu. Vaicāts par nepareizo vērtējumu, D. Karols teic, ka tā bijusi «tehniska rakstura kļūda», kas nav radīta apzināti. «Atzīstam pieļauto kļūdu, lai gan jāteic, ka tā netraucēja I. Maķevicam arī pēc labotā punktu skaita izvirzīties uz otro kārtu,» skaidro D. Karols. Radušās situācijas dēļ komisija nolēmusi ieteikt domes priekšsēdētājam Edgaram Zelderim izsludināt atkārtotu konkursu uz vakanto amata vietu. Visticamāk, komisijas locekļi būs citi. Kā ar kandidāta piederību politiskajai partijai «Vienotība», ko domes sēdē uzsvēra I. Gluzda? «Ja cilvēks ir aktīvs gan politikā, gan savā profesijā, tas nav šķērslis, lai viņš strādātu. Nekādā gadījumā nevērtējām politisko piederību, lai arī to zinājām. Ja to ņemtu vērā, tas nozīmētu, ka neveicinām sabiedrību aktīvi iesaistīties politiskajās norisēs,» uzskata D. Karols.

