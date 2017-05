Nepieņem budžeta grozījumus. Talsu novada domes deputātiem nav skaidrs, kur paredzēts tērēt lielus naudas līdzekļus 06.05.2017

Talsu novada domes deputāti esošajā sastāvā līdz pašvaldību vēlēšanām 3. jūnijā kopīgi tiksies vēl tikai divās domes sēdēs. Kā novēroja «Talsu Vēstis», saspīlējums deputātu starpā 27. aprīļa domes sēdē bija īpaši izteikts. Darbs uz priekšu virzījās lēnāk nekā ierasts, tika gari un plaši debatēts arī par šķietami vienkāršiem jautājumiem. Nereti no izpildvaras (pašvaldības darbinieku) puses nācās dzirdēt tādus izteicienus kā «Kad tas cirks vienreiz beigsies!?» vai «Ja viņiem neko nevajag, tad nedarām!».

Par nenopietnu gan nevar uzskatīt jautājumu par grozījumu pieņemšanu Talsu novada pašvaldības 2017. gada pamata budžetā. Vairumam deputātu nebija skaidrs, kur paredzēts izlietot lielas naudas summas.

Ziņojumu, sīkāku skaidrojumu par budžeta grozījumiem nepilnu 600 tūkstošu eiro apmērā, sniedza Talsu novada pašvaldības izpilddirektora vietniece administratīvajos un finanšu jautājumos Inguna Kaļinka. «Galvenokārt budžeta grozījumus nepieciešams veikt, lai iestādēm sadalītu valsts mērķdotācijas. Protams, pie reizes, grozot budžetu, izdarām maksimāli daudz, lai tas atbilstu faktiskajai situācijai,» sacīja I. Kaļinka.

Kur nonāk nauda no kopējā novada maka?

Deputāti pēc sniegtās prezentācijas uzdeva daudz un dažādus jautājumus, vēloties noskaidrot, kur un cik konkrēti nauda tiks tērēta. «Cienījamie kolēģi un deputāti! Mēs uzklausījām ziņojumu par budžeta grozījumiem, bet diemžēl nesaņēmu atbildes uz jautājumiem, ko uzdevu par nepilniem 200 tūkstošiem eiro, kādiem mērķiem tos groza; tie esot precizējami. Manuprāt, tik lielas summas nevar būt precizējamas. Jautājums ir pavisam vienkāršs. Ja kaut ko groza, tas notiek «no — uz»; tas ir mērķtiecīgs pasākums. Šis skaidrojums, ka saliekam visu vienā makā un pēc tam izdalām, bet, kad vaicājam, kam, cik un kādēļ, to nevar konkrēti atbildēt, manuprāt, nav pieņemams. Uzskatu, ka grozījumi nav sagatavoti detalizēti, tāpēc tos vajadzētu apspriest komitejās. Nedrīkst apstiprināt, ja mums nevar nosaukt konkrētas prioritātes un mērķus. Nerunājam par konkrētām valsts mērķdotācijām, par kurām uzzinām vēlāk, nekā tiek pieņemts budžets, tie ir 200 tūkstoši, kas ir ļoti liela naudas summa!» sacīja deputāte Ilze Indriksone (««Visu Latvijai!» — «Tēvzemei un Brīvībai»/LNNK»).

Lai arī partijas biedrs Gundars Sebris uzslavēja finanšu nodaļu par paveikto darbu, tomēr norādīja, ka, viņaprāt, finanšu nodaļa ir pārsniegusi savas pilnvaras un paveikusi to, kas jādara deputātiem. «Tāpēc mēs, deputāti, te sēžam, lai saprastu, kur un kādam mērķim nonāk katrs eiro. Šos grozījumus nepieciešams kārtīgi izskatīt un vienoties, jo tiek pieņemts vesels budžeta kopums, kurā pēc tam veikt izmaiņas faktiski nebūs iespējams. Esam nostādīti balsošanas mašīnas režīmā!» vērtēja G. Sebris.

Līdzīgus viedokļus izteica arī Zaļo un zemnieku savienības un «Vienotības» deputāti. Viens no Talsu novada domes priekšsēdētāja vietniekiem Normunds Tropiņš («Vienotība») uzsvēra, ka šo diskusiju un prezentācijas dēļ mainījis savas domas — ja pirms domes sēdes nolēmis, ka balsos par budžeta grozījumu pieņemšanu, tad nepārliecinošā prezentācija un nespēja atbildēt uz konkrētiem jautājumiem likusi mainīt domas. Otra Talsu novada domes priekšsēdētāja vietniece Daiga Feldmane (Latvijas Reģionu apvienība) gan savu viedokli nemainīja, sakot, ka viņai radušies jautājumi par budžeta grozījumiem pēc finanšu komitejas sēdes, bet atbildes uz visiem jautājumiem saņēmusi, vēršoties finanšu nodaļā.

Domes priekšsēdētājs kategoriski noraida nelikumīgu rīcību iespējamību

«Budžets ir veidots tāpat kā visus iepriekšējos gadus, kopš pastāv Talsu novads. Viss izdarīts precīzi, tāpēc nav pamata domāt, ka finanšu nodaļa būtu nekvalitatīvi strādājusi. Protams, gadam sākoties, ir grūti paredzēt visas izdevumu pozīcijas, tāpēc nepieciešami budžeta grozījumi.

Varam sākt strīdēties un uztvert kā jau priekšvēlēšanu gaisotnē kaut ko no sērijas ar slikto vārdu «zagļi», un mēģināt iestāstīt, ka mums notiek kaut kas tamlīdzīgs. Kategoriski tam nepiekrītu un domāju, ka nevajadzētu nolaisties līdz šim līmenim, uzskatot, ka darām ko nelegālu un cenšamies kaut ko noslēpt. Nedarām neko tādu, kas nepieņemami pašvaldībai un novada iedzīvotājiem. Esmu pilnīgi drošs, ka nekas tāds nenotiek. Pieņemot budžeta grozījumus, būs sakārtotas lietas, lai nākamā sasaukuma deputātiem būtu pēc iespējas labāk aktualizēts budžets. Nepieņemu kritiku, ka šī gada budžets bija nekvalitatīvi sagatavots; tas nebija ne par matu sliktāks kā visos iepriekšējos gados,» sacīja Talsu novada domes priekšsēdētājs Aivars Lācarus.

Budžeta grozījumus skatīs vēlreiz

Vairums deputātu domāja citādāk nekā domes priekšsēdētājs. Pieciem deputātiem balsojot «pret» un četriem atturoties, lēmumprojekts atvirzīts atpakaļ uz izskatīšanu komiteju sēdēs.

«Pret» balsoja: ««Visu Latvijai!» — «Tēvzemei un Brīvībai»/LNNK» pārstāvji — Ilze Indriksone, Gundars Sebris; Sandra Pētersone (ievēlēta no Reformu partijas, vēlēšanās startēs no ««Visu Latvijai!» — «Tēvzemei un Brīvībai»/LNNK» saraksta); Zaļo un zemnieku savienības deputāti — Dainis Karols un Miervaldis Krotovs.

«Atturējās» no balsojuma: «Vienotības» pārstāvji — Normunds Tropiņš, Vilnis Pūcītis; Alfons Spēks (ievēlēts no Zaļo un zemnieku savienības, vēlēšanās startēs no Latvijas Zaļās partijas); Olga Blumbaha (ievēlēta no «Talsu novada attīstībai», vēlēšanās startēs no Latvijas Zaļās partijas).

«Par» balsoja: «Talsu novada attīstībai» pārstāvji — Aivars Lācarus, Oļegs Solovjovs, Zintis Vicinskis, Andis Astrātovs un Normunds Krūze; Latvijas Reģionu apvienības pārstāvji — Daiga Feldmane un Andris Dzenis.

